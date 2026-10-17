Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα

Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε την Παρασκευή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εικόνες από την εμφάνισή της. «Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει μαζί τους και ο κόσμος» έγραψε στη λεζάντα.

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας τηςΗ 18χρονη κόρη της εκλιπούσας πρώην γυμνάστριας και μοντέλου και του Τραϊανού Δέλλα έδωσε το «παρών» στην 21η τελετή απονομής των βραβείων «Madame Figaro – Γυναίκες της Χρονιάς», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στη Λευκωσία.Για την περίσταση, επέλεξε ένα μαύρο σύνολο, φορώντας από μέσα ημιδιάφανο τοπ, ενώ κρατούσε τσάντα σε ασημί χρώμα.Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 ετών . Ο θάνατός της γνωστοποιήθηκε μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης που είχε κάνει η κόρη της στα social media. Μεταξύ άλλων, η Βικτώρια Δέλλα είχε γράψει: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά».