Όζι Όσμπορν: Οι γιατροί μας είπαν ότι η τελευταία συναυλία του θα τον σκότωνε, αποκαλύπτει η Σάρον
Όζι Όσμπορν: Οι γιατροί μας είπαν ότι η τελευταία συναυλία του θα τον σκότωνε, αποκαλύπτει η Σάρον
Η χήρα του θρυλικού τραγουδιστή μοιράστηκε όσα της είχε πει μετά τη συμβουλή των γιατρών να μη γίνει η συναυλία
Ενάντια στις συμβουλές των γιατρών πραγματοποίησε ο Όζι Όσμπορν την τελευταία του συναυλία με τους Black Sabbath, όπως αποκάλυψε η Σάρον. Ο θρυλικός τραγουδιστής πραγματοποίησε τον Ιούλιο του 2025 την τελευταία του εμφάνιση με το συγκρότημα μπροστά σε περίπου 40.000 θεατές, στο Villa Park της Αγγλίας, σε μια αποχαιρετιστήρια συναυλία με τίτλο «Back to the Beginning».
Ωστόσο, η πραγματοποίηση της συναυλίας δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Όπως αποκάλυψε η Σάρον Όσμπορν, ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή παρά τις προειδοποιήσεις έξι γιατρών, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι η εμφάνιση θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή. «Μας συμβούλευσαν να μην κάνουμε τη συναυλία. Μας είπαν ότι θα τον σκότωνε», δήλωσε η Σάρον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Rolling Stone, εξηγώντας ότι ο σύζυγός της νοσηλευόταν για μία εβδομάδα πριν από την εμφάνισή του.
«Ήμασταν όλοι μαζί και ο Όζι είπε: "Δεν υπάρχει περίπτωση να μη γίνει. Αυτό είναι που θέλω"», θυμήθηκε. Η Σάρον εξήγησε ότι ο Όζι γνώριζε πολύ καλά τους κινδύνους για την υγεία του, αλλά ήταν αποφασισμένος να πραγματοποιήσει τη συναυλία. «Μου είπε: "Ξέρω ότι πεθαίνω. Αν πρόκειται να χάσω μερικούς μήνες από τη ζωή μου, θέλω να φύγω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι που θέλω". Ήταν η επιθυμία του και την πραγματοποιήσαμε. Μου είπε: "Άλλοι έξι μήνες, τι θα μου προσφέρουν;"», πρόσθεσε.
Το αποτέλεσμα ήταν μια δεκάωρη μουσική εκδήλωση, γεμάτη αφιερώματα και χιλιάδες ενθουσιώδεις θαυμαστές, που αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στη heavy metal μουσική. Παράλληλα, η συναυλία σηματοδότησε την επανένωση του Όζι με την αρχική σύνθεση των Black Sabbath, για πρώτη φορά από το 2005.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο εμβληματικός τραγουδιστής αντιμετώπιζε τη ζωή του και την καριέρα του. «Ο Όζι συνήθιζε να λέει: "Είμαι ένας απίστευτα τυχερός μπάσταρδος. Ποιος άλλος είχε τη ζωή που είχα εγώ; Απέκτησα όλα όσα ονειρεύτηκα". Δεν μετάνιωνε για τίποτα. Ήξερε ποιο ήταν το πεπρωμένο του. Το είχε επιλέξει ο ίδιος».
Η τηλεπερσόνα υπογράμμισε επίσης πόσο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι ο σύζυγός της κατάφερε να πραγματοποιήσει τη συναυλία, παρά τη σοβαρά επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του. Ο τραγουδιστής είχε αποσυρθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις ζωντανές εμφανίσεις, καθώς η νόσος Πάρκινσον είχε επηρεάσει σημαντικά την ικανότητά του να στέκεται όρθιος και να περπατά.
«Μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν του είχαν απομείνει σχεδόν καθόλου πνεύμονες. Είχε εμφύσημα. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε. Αλλά τα κατάφερε και αυτό ήταν που ήθελε. Και με αυτή την έννοια, είναι κάτι μεγαλειώδες. Δεν είναι λυπηρό», είπε η Σάρον.
Όπως εξήγησε, η εμπειρία αυτή του έδωσε τεράστια χαρά κατά τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του. «Συνέχιζε να λέει: "Τα κατάφερα. Τα κατάφερα". Τις επόμενες 17 ημέρες ήταν τόσο, μα τόσο ευτυχισμένος. Ήταν ενθουσιασμένος. Δεν μπορούσε να πιστέψει πόσος κόσμος είχε έρθει για εκείνον. Ήταν υπέροχο να τον βλέπω τόσο χαρούμενο, γιατί προηγουμένως ήταν τόσο καταθλιπτικός, τόσο πεσμένος ψυχολογικά», θυμήθηκε.
Όταν ρωτήθηκε πώς πιστεύει ότι θα αντιδρούσε ο Όζι βλέποντας την ταινία της συναυλίας, η Σάρον απάντησε: «Θα έλεγε: "Πόσο τυχερός είμαι;". Συνήθιζε να λέει: "Είμαι ένας πολύ τυχερός μπάσταρδος". Και το ήξερε. Δεν θεωρούσε ποτέ τίποτα δεδομένο».
Ωστόσο, η πραγματοποίηση της συναυλίας δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Όπως αποκάλυψε η Σάρον Όσμπορν, ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή παρά τις προειδοποιήσεις έξι γιατρών, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι η εμφάνιση θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή. «Μας συμβούλευσαν να μην κάνουμε τη συναυλία. Μας είπαν ότι θα τον σκότωνε», δήλωσε η Σάρον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Rolling Stone, εξηγώντας ότι ο σύζυγός της νοσηλευόταν για μία εβδομάδα πριν από την εμφάνισή του.
«Ήμασταν όλοι μαζί και ο Όζι είπε: "Δεν υπάρχει περίπτωση να μη γίνει. Αυτό είναι που θέλω"», θυμήθηκε. Η Σάρον εξήγησε ότι ο Όζι γνώριζε πολύ καλά τους κινδύνους για την υγεία του, αλλά ήταν αποφασισμένος να πραγματοποιήσει τη συναυλία. «Μου είπε: "Ξέρω ότι πεθαίνω. Αν πρόκειται να χάσω μερικούς μήνες από τη ζωή μου, θέλω να φύγω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι που θέλω". Ήταν η επιθυμία του και την πραγματοποιήσαμε. Μου είπε: "Άλλοι έξι μήνες, τι θα μου προσφέρουν;"», πρόσθεσε.
Το αποτέλεσμα ήταν μια δεκάωρη μουσική εκδήλωση, γεμάτη αφιερώματα και χιλιάδες ενθουσιώδεις θαυμαστές, που αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στη heavy metal μουσική. Παράλληλα, η συναυλία σηματοδότησε την επανένωση του Όζι με την αρχική σύνθεση των Black Sabbath, για πρώτη φορά από το 2005.
Sharon Osbourne says late husband Ozzy took the stage for his farewell concert against the advice of six medical specialists: ‘He said to me, ‘Another six months, what’s it going to do for me?’’ https://t.co/gB0wtcfDAu— Entertainment Weekly (@EW) October 15, 2026
«Έφυγε σαν Βίκινγκ, όπως ακριβώς ήθελε»Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη επί τέσσερις δεκαετίες, ήταν «πάρα πολύ συγκινημένος» τις ημέρες που προηγήθηκαν της τελευταίας του εμφάνισης. «Αλλά ξέρετε κάτι; Ήταν και πανέμορφο. Ήταν εκπληκτικό. Πόσο τυχερός ήταν που κατάφερε να αποχαιρετήσει τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο; Εγώ λέω ότι έφυγε σαν Βίκινγκ. Ήταν ακριβώς όπως το ήθελε», δήλωσε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο εμβληματικός τραγουδιστής αντιμετώπιζε τη ζωή του και την καριέρα του. «Ο Όζι συνήθιζε να λέει: "Είμαι ένας απίστευτα τυχερός μπάσταρδος. Ποιος άλλος είχε τη ζωή που είχα εγώ; Απέκτησα όλα όσα ονειρεύτηκα". Δεν μετάνιωνε για τίποτα. Ήξερε ποιο ήταν το πεπρωμένο του. Το είχε επιλέξει ο ίδιος».
Η τηλεπερσόνα υπογράμμισε επίσης πόσο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι ο σύζυγός της κατάφερε να πραγματοποιήσει τη συναυλία, παρά τη σοβαρά επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του. Ο τραγουδιστής είχε αποσυρθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις ζωντανές εμφανίσεις, καθώς η νόσος Πάρκινσον είχε επηρεάσει σημαντικά την ικανότητά του να στέκεται όρθιος και να περπατά.
«Μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν του είχαν απομείνει σχεδόν καθόλου πνεύμονες. Είχε εμφύσημα. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε. Αλλά τα κατάφερε και αυτό ήταν που ήθελε. Και με αυτή την έννοια, είναι κάτι μεγαλειώδες. Δεν είναι λυπηρό», είπε η Σάρον.
«Για 17 ημέρες ήταν τόσο ευτυχισμένος»Η Σάρον Όσμπορν χαρακτήρισε τη συναυλία έναν προσωπικό θρίαμβο για τον Όζι, καθώς κατάφερε να βρεθεί ξανά ανάμεσα σε φίλους, συγγενείς και χιλιάδες θαυμαστές που τον αποθέωσαν.
Όπως εξήγησε, η εμπειρία αυτή του έδωσε τεράστια χαρά κατά τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του. «Συνέχιζε να λέει: "Τα κατάφερα. Τα κατάφερα". Τις επόμενες 17 ημέρες ήταν τόσο, μα τόσο ευτυχισμένος. Ήταν ενθουσιασμένος. Δεν μπορούσε να πιστέψει πόσος κόσμος είχε έρθει για εκείνον. Ήταν υπέροχο να τον βλέπω τόσο χαρούμενο, γιατί προηγουμένως ήταν τόσο καταθλιπτικός, τόσο πεσμένος ψυχολογικά», θυμήθηκε.
Όταν ρωτήθηκε πώς πιστεύει ότι θα αντιδρούσε ο Όζι βλέποντας την ταινία της συναυλίας, η Σάρον απάντησε: «Θα έλεγε: "Πόσο τυχερός είμαι;". Συνήθιζε να λέει: "Είμαι ένας πολύ τυχερός μπάσταρδος". Και το ήξερε. Δεν θεωρούσε ποτέ τίποτα δεδομένο».
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