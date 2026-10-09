Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ των Oasis εξηγούν γιατί δεν προβάλλεται η συμφιλίωσή των αδερφών Γκάλαχερ
Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ των Oasis εξηγούν γιατί δεν προβάλλεται η συμφιλίωσή των αδερφών Γκάλαχερ
Στο ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger» δεν παρουσιάζει αναλυτικά τη διαδικασία συμφιλίωσης των δύο μουσικών ενόψει της επανένωσής τους το 2025
Τους λόγους για τους οποίους δεν προβάλλεται στο ντοκιμαντέρ για τους Oasis η συμφιλίωση του Νόελ και του Λίαμ Γκάλαχερ εξήγησαν οι δημιουργοί του, αποκαλύπτοντας την προσέγγιση που επέλεξαν για την καταγραφή της ιστορίας του συγκροτήματος.
Στο ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger» δεν παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία συμφιλίωσης των δύο μουσικών ενόψει της επανένωσης των Oasis το 2025. Όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης Ντίλαν Σάουθερν, σε εκδήλωση για τη διαδικασία παραγωγής της ταινίας που πραγματοποιήθηκε στα Abbey Road Studios του Λονδίνου, τα δύο αδέρφια δεν συζήτησαν εκτενώς όσα είχαν συμβεί μεταξύ τους, αλλά βρέθηκαν ξανά στον ίδιο χώρο και άρχισαν να παίζουν μουσική.
«Πολλοί άνθρωποι που είδαν την ταινία αναρωτήθηκαν: “Γιατί δεν είδαμε τις διεργασίες πίσω από την επανασύνδεσή τους;”» δήλωσε ο Σάουθερν. «Όμως, στην πραγματικότητα, δεν κάθισαν να κάνουν μια συζήτηση εκ βαθέων του τύπου “εσύ είπες αυτό, εσύ έκανες εκείνο”. Απλώς μπήκαν μαζί σε ένα δωμάτιο —το οποίο καταγράψαμε σε βίντεο— άρχισαν να παίζουν και οι Oasis ήταν και πάλι εδώ» διευκρίνισε.
Ο σκηνοθέτης εξήγησε επίσης, ότι η απόφαση να μην εμφανίζονται ο Νόελ και ο Λίαμ μαζί σε συνεντεύξεις από την αρχή της ταινίας ήταν συνειδητή. «Ήταν κάτι για το οποίο συζητήσαμε εξαρχής» είπε, προσθέτοντας: «Δεν έπρεπε να τους δούμε μαζί στην ταινία από την αρχή. Ήταν σημαντικό να το καθυστερήσουμε αυτό».
Δείτε το τρέιλερ του «Oasis: Don’t Look Back In Anger»
Η ταινία «Oasis: Don’t Look Back In Anger» κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον περασμένο μήνα και είναι πλέον διαθέσιμη για προβολή στο Disney+. Η ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό, μεταξύ άλλων επιπλέον αποσπάσματα από συναυλίες και συνεντεύξεις με τους δύο αδελφούς.
Το ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και σχόλια από θαυμαστές, ωστόσο ορισμένοι θεατές αναρωτήθηκαν γιατί δεν παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο Νόελ και ο Λίαμ άφησαν πίσω τους την πολυετή διαμάχη τους. Η ρήξη στη σχέση τους ήρθε το 2009, ύστερα από χρόνια εντάσεων, και η επανένωση των Oasis για τις συναυλίες του 2025 αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.
Στο ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger» δεν παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία συμφιλίωσης των δύο μουσικών ενόψει της επανένωσης των Oasis το 2025. Όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης Ντίλαν Σάουθερν, σε εκδήλωση για τη διαδικασία παραγωγής της ταινίας που πραγματοποιήθηκε στα Abbey Road Studios του Λονδίνου, τα δύο αδέρφια δεν συζήτησαν εκτενώς όσα είχαν συμβεί μεταξύ τους, αλλά βρέθηκαν ξανά στον ίδιο χώρο και άρχισαν να παίζουν μουσική.
«Πολλοί άνθρωποι που είδαν την ταινία αναρωτήθηκαν: “Γιατί δεν είδαμε τις διεργασίες πίσω από την επανασύνδεσή τους;”» δήλωσε ο Σάουθερν. «Όμως, στην πραγματικότητα, δεν κάθισαν να κάνουν μια συζήτηση εκ βαθέων του τύπου “εσύ είπες αυτό, εσύ έκανες εκείνο”. Απλώς μπήκαν μαζί σε ένα δωμάτιο —το οποίο καταγράψαμε σε βίντεο— άρχισαν να παίζουν και οι Oasis ήταν και πάλι εδώ» διευκρίνισε.
‘@oasis: Don’t Look Back In Anger’ filmmakers explain why doc doesn’t show how Noel and Liam Gallagher made up— NME (@NME) October 7, 2026
Writer/creator Steven Knight and directors Dylan Southern and Will Lovelace spoke about the film at a special preview event at Abbey Road Studios on Monday (October 5)…
Δείτε το τρέιλερ του «Oasis: Don’t Look Back In Anger»
Η ταινία «Oasis: Don’t Look Back In Anger» κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον περασμένο μήνα και είναι πλέον διαθέσιμη για προβολή στο Disney+. Η ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό, μεταξύ άλλων επιπλέον αποσπάσματα από συναυλίες και συνεντεύξεις με τους δύο αδελφούς.
Το ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και σχόλια από θαυμαστές, ωστόσο ορισμένοι θεατές αναρωτήθηκαν γιατί δεν παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο Νόελ και ο Λίαμ άφησαν πίσω τους την πολυετή διαμάχη τους. Η ρήξη στη σχέση τους ήρθε το 2009, ύστερα από χρόνια εντάσεων, και η επανένωση των Oasis για τις συναυλίες του 2025 αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα