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Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ των Oasis εξηγούν γιατί δεν προβάλλεται η συμφιλίωσή των αδερφών Γκάλαχερ
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Oasis Ντοκιμαντέρ Λίαμ Γκάλαχερ Νόελ Γκάλαχερ

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ των Oasis εξηγούν γιατί δεν προβάλλεται η συμφιλίωσή των αδερφών Γκάλαχερ

Στο  ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger» δεν παρουσιάζει αναλυτικά τη διαδικασία συμφιλίωσης των δύο μουσικών ενόψει της επανένωσής τους το 2025

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ των Oasis εξηγούν γιατί δεν προβάλλεται η συμφιλίωσή των αδερφών Γκάλαχερ
Τους λόγους για τους οποίους δεν προβάλλεται στο ντοκιμαντέρ για τους Oasis η συμφιλίωση του Νόελ και του Λίαμ Γκάλαχερ εξήγησαν οι δημιουργοί του, αποκαλύπτοντας την προσέγγιση που επέλεξαν για την καταγραφή της ιστορίας του συγκροτήματος.

Στο  ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger» δεν παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία συμφιλίωσης των δύο μουσικών ενόψει της επανένωσης των Oasis το 2025. Όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης Ντίλαν Σάουθερν, σε εκδήλωση για τη διαδικασία παραγωγής της ταινίας που πραγματοποιήθηκε στα Abbey Road Studios του Λονδίνου, τα δύο αδέρφια δεν συζήτησαν εκτενώς όσα είχαν συμβεί μεταξύ τους, αλλά βρέθηκαν ξανά στον ίδιο χώρο και άρχισαν να παίζουν μουσική.

«Πολλοί άνθρωποι που είδαν την ταινία αναρωτήθηκαν: “Γιατί δεν είδαμε τις διεργασίες πίσω από την επανασύνδεσή τους;”» δήλωσε ο Σάουθερν. «Όμως, στην πραγματικότητα, δεν κάθισαν να κάνουν μια συζήτηση εκ βαθέων του τύπου “εσύ είπες αυτό, εσύ έκανες εκείνο”. Απλώς μπήκαν μαζί σε ένα δωμάτιο —το οποίο καταγράψαμε σε βίντεο— άρχισαν να παίζουν και οι Oasis ήταν και πάλι εδώ» διευκρίνισε.

Ο σκηνοθέτης εξήγησε επίσης, ότι η απόφαση να μην εμφανίζονται ο Νόελ και ο Λίαμ μαζί σε συνεντεύξεις από την αρχή της ταινίας ήταν συνειδητή. «Ήταν κάτι για το οποίο συζητήσαμε εξαρχής» είπε, προσθέτοντας: «Δεν έπρεπε να τους δούμε μαζί στην ταινία από την αρχή. Ήταν σημαντικό να το καθυστερήσουμε αυτό».

Δείτε το τρέιλερ του «Oasis: Don’t Look Back In Anger»

Oasis: Don't Look Back In Anger | Official Trailer | In Theaters September 11

Η ταινία «Oasis: Don’t Look Back In Anger» κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους τον περασμένο μήνα και είναι πλέον διαθέσιμη για προβολή στο Disney+. Η ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό, μεταξύ άλλων επιπλέον αποσπάσματα από συναυλίες και συνεντεύξεις με τους δύο αδελφούς.

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Το ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και σχόλια από θαυμαστές, ωστόσο ορισμένοι θεατές αναρωτήθηκαν γιατί δεν παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο Νόελ και ο Λίαμ άφησαν πίσω τους την πολυετή διαμάχη τους. Η ρήξη στη σχέση τους ήρθε το 2009, ύστερα από χρόνια εντάσεων, και η επανένωση των Oasis για τις συναυλίες του 2025 αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

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