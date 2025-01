Ιζαμπέλ Πακζάντ: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής καλλονή, σύντροφος του Τζέιμς Φράνκο

Η καριέρα και τα ενδιαφέροντα της Πακζάντ

είναι σε σχέση εδώ και σχεδόν επτά χρόνια.Ο διάσημος ηθοποιός άρχισε να βγαίνει με την 29χρονη Ιζαμπέλ Πακζάντ, τον Νοέμβριο του 2017. Ωστόσο, το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση το καλοκαίρι του 2018.Παρότι ο 46χρονος υποψήφιος με Όσκαρ ηθοποιός διατηρεί τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τα τελευταία χρόνια έχει μιλήσει περισσότερο για τον δεσμό του και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, όπως οι κατηγορίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά εις βάρος του το 2018 (τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε μέσω του δικηγόρου του), καθώς και την ανάρρωσή του από εθισμό στο σεξ.«Ποτέ δεν ήμουν πιστός πριν την Ιζαμπέλ. Είχα σχέσεις, αλλά απλώς δεν μπορούσα να είμαι παρών σε αυτές», ανέφερε ο Φράνκο σε συνέντευξή του στο «Jess Cagle Podcast». Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, η Ιζαμπέλ τον βοήθησε να αλλάξει.Η Ιζαμπέλ Πακζάντ είναι ηθοποιός και σκηνοθέτρια. Αφού ολοκλήρωσε το πτυχίο της στη διαφήμιση στο Penn State, ακολούθησε μαθήματα υποκριτικής και απέκτησε μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Έχει συμμετάσχει σε παραγωγές όπως το «Birds of Prey» (2020) και η σειρά «Baker’s Dozen» (2019).Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο έγινε με την ταινία μικρού μήκους «Don’t Worry, It’s Gonna Be OK», η οποία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λος Άντζελες το 2022. Τον Απρίλιο του 2024, ανακοινώθηκε η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, «Find Your Friends», μια ιστορία για μια παρέα φίλων που έρχεται αντιμέτωπη με τη φιλοξενία των ντόπιων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Joshua Tree.Η ίδια έχει δηλώσει ότι η δημιουργία αυτής της ταινίας ήταν το μεγαλύτερο όνειρό της και εργάστηκε σκληρά επί έξι χρόνια για να το πραγματοποιήσει.Η Πακζάντ είναι λάτρης των ταξιδιών. Από την Ακτή Αμάλφι μέχρι την Ελλάδα, δημοσιεύει συχνά στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις της στο Instagram. Μαζί με τον Φράνκο, έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα και έχουν απολαύσει τη φύση, όπως με πεζοπορίες στο Λος Άντζελες και σερφ στην Καλιφόρνια.