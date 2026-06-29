YFSF: Τα δάκρυα της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη Μαριλού Κατσαφάδου και τη Μαριάντα Πιερίδη στον ημιτελικό
YFSF: Τα δάκρυα της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη Μαριλού Κατσαφάδου και τη Μαριάντα Πιερίδη στον ημιτελικό
Τέσσερις συμμετέχοντες εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό
Με συγκίνηση και ξεχωριστές ερμηνείες ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός του Your Face Sounds Familiar, με την Κατερίνα Παπουτσάκη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν ανέβηκαν στη σκηνή η Μαριάντα Πιερίδη και η Μαριλού Κατσαφάδου.
Το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ο ημιτελικός του σόου, με τέσσερις καλλιτέχνες να παίρνουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Ανάμεσα τους ήταν και η Μαριλού Κατσαφάδου, που ήταν και η νικήτρια της βραδιάς. Μαζί της στον τελικό της επόμενης Κυριακής πέρασαν και οι: Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Biased Beast και Μέμος Μπεγνής.
Η Μαριλού Κατσαφάδου κατάφερε να συγκινήσει όσους βρέθηκαν στο πλατό μέσα από την ερμηνεία του «Piensa en mi» ως Marisa Paredes. Η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Ρένα Μόρφη την παρακολουθούσαν με έκπληξη, ενώ και ο πατέρας της, Θοδωρής Κατσαφάδος ήταν διαρκώς συγκινημένος.
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Η Κατερίνα Παπουτσάκη φορτίστηκε συναισθηματικά και με την εμφάνιση της Μαριάντας Πιερίδη ως Λάρα Φαμπιάν, η οποία ερμήνευσε στη σκηνή το «I will always love you».
Το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ο ημιτελικός του σόου, με τέσσερις καλλιτέχνες να παίρνουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Ανάμεσα τους ήταν και η Μαριλού Κατσαφάδου, που ήταν και η νικήτρια της βραδιάς. Μαζί της στον τελικό της επόμενης Κυριακής πέρασαν και οι: Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Biased Beast και Μέμος Μπεγνής.
Η Μαριλού Κατσαφάδου κατάφερε να συγκινήσει όσους βρέθηκαν στο πλατό μέσα από την ερμηνεία του «Piensa en mi» ως Marisa Paredes. Η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Ρένα Μόρφη την παρακολουθούσαν με έκπληξη, ενώ και ο πατέρας της, Θοδωρής Κατσαφάδος ήταν διαρκώς συγκινημένος.
Δείτε βίντεο
Η Κατερίνα Παπουτσάκη φορτίστηκε συναισθηματικά και με την εμφάνιση της Μαριάντας Πιερίδη ως Λάρα Φαμπιάν, η οποία ερμήνευσε στη σκηνή το «I will always love you».
Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μπήκε σε ρόλο Πάνου Μουζουράκη με το «Αυτή είναι η ζωή», ενώ ο Μέμος Μπεγνής παρουσίασε το «My way» ως Ρόμπι Γουίλιαμς.
Στη συνέχεια του σόου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμφιέστηκε σε Τόλη Βοσκόπουλο τραγουδώντας το «Πριν Χαθεί το Όνειρό μας», ενώ η Ίντρα Κέιν είπε το «Love on the brain» της Ριάνα.
Στη συνέχεια του σόου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμφιέστηκε σε Τόλη Βοσκόπουλο τραγουδώντας το «Πριν Χαθεί το Όνειρό μας», ενώ η Ίντρα Κέιν είπε το «Love on the brain» της Ριάνα.
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