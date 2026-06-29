YFSF: Τα δάκρυα της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη Μαριλού Κατσαφάδου και τη Μαριάντα Πιερίδη στον ημιτελικό

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μπήκε σε ρόλο Πάνου Μουζουράκη με το «Αυτή είναι η ζωή», ενώ ο Μέμος Μπεγνής παρουσίασε το «My way» ως Ρόμπι Γουίλιαμς.Στη συνέχεια του σόου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμφιέστηκε σε Τόλη Βοσκόπουλο τραγουδώντας το «Πριν Χαθεί το Όνειρό μας», ενώ η Ίντρα Κέιν είπε το «Love on the brain» της Ριάνα.