Το μήνυμα του Αρσενάκου μετά την εξομολόγηση της Φουρέιρα για την καταγωγή της: Όταν σταματάς να απολογείσαι, ζεις με τη δύναμή σου

σχολιάζοντας δημόσια την εξομολόγησή της σχετικά με την καταγωγή της.



ο συνιδρυτής και CEO της Panik δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα, γράφοντας πάνω στο story του πως: