Το μήνυμα του Αρσενάκου μετά την εξομολόγηση της Φουρέιρα για την καταγωγή της: Όταν σταματάς να απολογείσαι, ζεις με τη δύναμή σου
Το μήνυμα του Αρσενάκου μετά την εξομολόγηση της Φουρέιρα για την καταγωγή της: Όταν σταματάς να απολογείσαι, ζεις με τη δύναμή σου
Είχα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, όπως ήταν ο Γιώργος Αρσενάκος, που μου έλεγε «δεν με ενδιαφέρει καθόλου» είπε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια
Ένα μήνυμα δύναμης έστειλε ο Γιώργος Αρσενάκος μετά τη συνέντευξη της Ελένης Φουρέιρα σχολιάζοντας δημόσια την εξομολόγησή της σχετικά με την καταγωγή της.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τρίτη 30 Ιουνίου στο The 2Night Show, και μεταξύ άλλων παραδέχτηκε πως λόγω του bullying για την αλβανική καταγωγή της, φοβόταν πως δεν θα της δοθούν ίσες ευκαιρίες. «Είχα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, όπως ήταν ο Γιώργος Αρσενάκος, που μου έλεγε "δεν με ενδιαφέρει καθόλου και τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Εσύ κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά" και έκανα αυτό» δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα.
Μετά την προβολή της συνέντευξης, την Τετάρτη, ο συνιδρυτής και CEO της Panik δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα, γράφοντας πάνω στο story του πως: «Τη στιγμή που σταματάς να απολογείσαι για τα αυτονόητα, αρχίζεις να ζεις με τη δύναμή σου».
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Στην ίδια συνέντευξη, η Ελένη Φουρέιρα εξήγησε πώς ένιωθε ως παιδί, αλλά στα πρώτα χρόνια της καριέρα της, ενώ δεν είχε αποκαλύψει ακόμη δημόσια ότι κατάγεται από την Αλβανία: «Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες “αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα δεν φταίω. Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε και έλεγε “παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ”».
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τρίτη 30 Ιουνίου στο The 2Night Show, και μεταξύ άλλων παραδέχτηκε πως λόγω του bullying για την αλβανική καταγωγή της, φοβόταν πως δεν θα της δοθούν ίσες ευκαιρίες. «Είχα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, όπως ήταν ο Γιώργος Αρσενάκος, που μου έλεγε "δεν με ενδιαφέρει καθόλου και τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Εσύ κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά" και έκανα αυτό» δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα.
Μετά την προβολή της συνέντευξης, την Τετάρτη, ο συνιδρυτής και CEO της Panik δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα, γράφοντας πάνω στο story του πως: «Τη στιγμή που σταματάς να απολογείσαι για τα αυτονόητα, αρχίζεις να ζεις με τη δύναμή σου».
Δείτε το βίντεο
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