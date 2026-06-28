Σκίτσα από το αρχείο του Καρλ Λάγκερφελντ πωλούνται σε δημοπρασία στο Παρίσι
GALA
Καρλ Λάγκερφελντ Σκίτσα Δημοπρασία

Σκίτσα από το αρχείο του Καρλ Λάγκερφελντ πωλούνται σε δημοπρασία στο Παρίσι

Θα πωληθούν πάνω από 1.000 αδημοσίευτα προσωπικά έργα του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας

Σκίτσα από το αρχείο του Καρλ Λάγκερφελντ πωλούνται σε δημοπρασία στο Παρίσι
Σε δημοπρασία στο Παρίσι θα πωληθούν πάνω από 1.000 αδημοσίευτα προσωπικά σκίτσα του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας Καρλ Λάγκερφελντ.

Η διαδικτυακή δημοπρασία του οίκου Sotheby’s διοργανώνεται από τις 2 έως τις 8 Ιουλίου. Τα σκίτσα παρουσιάζονται σε έκθεση στη γαλλική πρωτεύουσα έως τις 7 Ιουλίου.

Η εκτεταμένη συλλογή περιλαμβάνει ιστορικά σχέδια που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970. Πολλά από αυτά τα έγγραφα εργασίας και τις σατιρικές πολιτικές εικονογραφήσεις παρέμειναν αυστηρά ιδιωτικά κατά τη διάρκεια της ζωής του διευθυντή δημιουργικού των οίκων Chanel και Fendi.


Ο Καρλ Λάγκερφελντ απεβίωσε το 2019 αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο προσωπικό αρχείο.

Ο σχεδιαστής μόδας ήταν γνωστός για τις ενθουσιώδεις συλλεκτικές του συνήθειες που κάλυπταν διαφορετικές εποχές τέχνης και design. Διατηρημένα προσεκτικά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, αυτά τα αρχεία μαρτυρούν ένα ακόρεστα περίεργο μυαλό, που συλλέγει εικόνες, αναφορές και εμπνεύσεις με σχεδόν εμμονική αφοσίωση, αναφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου Sotheby's.

Επιπλέον σημειώνεται ότι πέρα από τα παραδοσιακά έργα σε χαρτί στη συλλογή περιλαμβάνονται περίπου 200 iPod. Ο Καρλ Λάγκερφελντ χρησιμοποίησε αυτά τα φορητά music players για να κατηγοριοποιήσει σχολαστικά συγκεκριμένα ηχητικά είδη και να οργανώσει τα soundtrack για τις εντυπωσιακές παρουσιάσεις του στην πασαρέλα.

Κλείσιμο
Στη δημοπρασία διατίθενται προς πώληση αντικείμενα του σύμπαντος του Καρλ Λάγκερφελντ, ενός οραματιστή δημιουργού ο οποίος, μέχρι τις τελευταίες του μέρες, συνέχισε να διαμορφώνει την εικόνα και την κληρονομιά των μεγαλύτερων οίκων μόδας στον κόσμο, υπογραμμίζεται.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης