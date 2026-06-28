Ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη στη νέα του ταινία, δείτε βίντεο
Ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη στη νέα του ταινία, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «The Birthday Party» που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, εμπνευσμένο από τη ζωή και τον μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση
Ζεϊμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη χορεύει ο Γουίλεμ Νταφόε στη νέα του ταινία.
Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «The Birthday Party» και σε πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει εμφανίζεται να χορεύει το ζεϊμπέκικο με τίτλο «Αρχιπέλαγος», δίνοντας έναν έντονα ελληνικό χαρακτήρα στην ερμηνεία του. Το τραγούδι που «ντύνει» τη σκηνή ερμηνεύει ο Γιώργος Μαργαρίτης, με τη συμμετοχή της Αλεξάνδρας Επιθέτη και του Γιώργους Δημάκη, ενώ Χρήστος Σκόνδρας τους συνοδεύει με το μπουζούκι του, συμμετέχοντας και στην ενορχήστρωση αλλά και στην παραγωγή του τραγουδιού.
Ο Νταφόε στην ταινία υποδύεται τον Μάρκο Τιμολέων, έναν ισχυρό και αινιγματικό Έλληνα μεγιστάνα και σε αρκετές σκηνές μιλά ελληνικά.
Δείτε το βίντεο
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ, ενώ η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, εμπνευσμένο από τη ζωή και τον μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση.
Δείτε το τρέιλερ
Την περασμένη χρονιά ο Γουίλεμ Νταφόε συμμετείχε σε βιντεοκλίπ ελληνικού τραγουδιού, με τον διάσημο ηθοποιό να χορεύει ξέφρενα σε μια ταβέρνα. Πρόκειται για το κομμάτι «Αύριο Βράδυ» του μουσικού σχήματος των ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ (Γιώργος Καρναβάς και Prins Obi των Baby Guru).
Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «The Birthday Party» και σε πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει εμφανίζεται να χορεύει το ζεϊμπέκικο με τίτλο «Αρχιπέλαγος», δίνοντας έναν έντονα ελληνικό χαρακτήρα στην ερμηνεία του. Το τραγούδι που «ντύνει» τη σκηνή ερμηνεύει ο Γιώργος Μαργαρίτης, με τη συμμετοχή της Αλεξάνδρας Επιθέτη και του Γιώργους Δημάκη, ενώ Χρήστος Σκόνδρας τους συνοδεύει με το μπουζούκι του, συμμετέχοντας και στην ενορχήστρωση αλλά και στην παραγωγή του τραγουδιού.
Ο Νταφόε στην ταινία υποδύεται τον Μάρκο Τιμολέων, έναν ισχυρό και αινιγματικό Έλληνα μεγιστάνα και σε αρκετές σκηνές μιλά ελληνικά.
Δείτε το βίντεο
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ, ενώ η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, εμπνευσμένο από τη ζωή και τον μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση.
Δείτε το τρέιλερ
Την περασμένη χρονιά ο Γουίλεμ Νταφόε συμμετείχε σε βιντεοκλίπ ελληνικού τραγουδιού, με τον διάσημο ηθοποιό να χορεύει ξέφρενα σε μια ταβέρνα. Πρόκειται για το κομμάτι «Αύριο Βράδυ» του μουσικού σχήματος των ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ (Γιώργος Καρναβάς και Prins Obi των Baby Guru).
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