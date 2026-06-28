Ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη στη νέα του ταινία, δείτε βίντεο

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ, ενώ η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, εμπνευσμένο από τη ζωή και τον μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση.





κομμάτι «Αύριο Βράδυ» τ

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