Χώρισε η Κόρτνεϊ Κοξ με τον σύντροφό της: Ζούσαν διαφορετικές ζωές πλέον, λένε οι φίλοι τους
Χώρισε η Κόρτνεϊ Κοξ με τον σύντροφό της: Ζούσαν διαφορετικές ζωές πλέον, λένε οι φίλοι τους
Φέρεται πως το ζευγάρι δεν είναι μαζί από τα τέλη του 2025 - Ο Τζόνι ΜακΝτέιντ έχει ήδη προχωρήσει τη ζωή του
Χώρισε η Κόρτνεϊ Κοξ με τον σύντροφό της Τζόνι ΜακΝτέιντ έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με τους φίλους τους να αναφέρουν πως οι ζωές τους είχαν πάρει διαφορετικές κατευθύνσεις.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ζευγάρι χώρισε διακριτικά στα τέλη του περασμένου έτους, με άτομα από το περιβάλλον τους να τονίζουν πως πρόκειται για έναν απόλυτα φιλικό χωρισμό, επειδή «έφτασαν σε ένα σημείο όπου ζούσαν διαφορετικές ζωές».
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Φιλαράκια», που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Μόνικα Γκλέλερ, μοιραζόταν τη ζωή της ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Λονδίνο, ενώ ο μουσικός των Snow Patrol περνούσε τον περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Παρά τον χωρισμό, οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις. «Υπήρχε βαθιά αγάπη μεταξύ τους και παραμένουν πολύ κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσωπο από το περιβάλλον τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε ένταση ή ρήξη ανάμεσά τους.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2013 μέσω κοινών φίλων. Αρραβωνιάστηκαν έναν χρόνο αργότερα και, αν και πέρασαν μια κρίση το 2015, επανασυνδέθηκαν το 2016, και έμειναν μαζί μέχρι πρόσφατα.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο ΜακΝτέιντ φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει τη ζωή του, καθώς βρίσκεται στα πρώτα στάδια νέας σχέσης, ενώ η Κοξ παραμένει επικεντρωμένη στην καθημερινότητά της και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Η ηθοποιός εξακολουθεί να διατηρεί στενή σχέση με τον πρώην σύζυγό της Ντέιβιντ Αρκέτ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει την κόρη τους Κόκο.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ζευγάρι χώρισε διακριτικά στα τέλη του περασμένου έτους, με άτομα από το περιβάλλον τους να τονίζουν πως πρόκειται για έναν απόλυτα φιλικό χωρισμό, επειδή «έφτασαν σε ένα σημείο όπου ζούσαν διαφορετικές ζωές».
Courteney Cox separates from Snow Patrol star Johnny McDaid after more than a decade together - and he is already dating someone else https://t.co/KkeUhxYHkA— Daily Mail (@DailyMail) June 27, 2026
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Φιλαράκια», που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Μόνικα Γκλέλερ, μοιραζόταν τη ζωή της ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Λονδίνο, ενώ ο μουσικός των Snow Patrol περνούσε τον περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Παρά τον χωρισμό, οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις. «Υπήρχε βαθιά αγάπη μεταξύ τους και παραμένουν πολύ κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσωπο από το περιβάλλον τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε ένταση ή ρήξη ανάμεσά τους.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2013 μέσω κοινών φίλων. Αρραβωνιάστηκαν έναν χρόνο αργότερα και, αν και πέρασαν μια κρίση το 2015, επανασυνδέθηκαν το 2016, και έμειναν μαζί μέχρι πρόσφατα.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο ΜακΝτέιντ φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει τη ζωή του, καθώς βρίσκεται στα πρώτα στάδια νέας σχέσης, ενώ η Κοξ παραμένει επικεντρωμένη στην καθημερινότητά της και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Η ηθοποιός εξακολουθεί να διατηρεί στενή σχέση με τον πρώην σύζυγό της Ντέιβιντ Αρκέτ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει την κόρη τους Κόκο.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
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