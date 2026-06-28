Χώρισε η Κόρτνεϊ Κοξ με τον σύντροφό της: Ζούσαν διαφορετικές ζωές πλέον, λένε οι φίλοι τους

Φέρεται πως το ζευγάρι δεν είναι μαζί από τα τέλη του 2025 - Ο Τζόνι ΜακΝτέιντ έχει ήδη προχωρήσει τη ζωή του