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«Τα έκαναν θάλασσα»: Εξοργίστηκαν οι θαυμαστές του Scooby-Doo με την νέα σειρά του Netflix
«Τα έκαναν θάλασσα»: Εξοργίστηκαν οι θαυμαστές του Scooby-Doo με την νέα σειρά του Netflix
Τα πρώτα πλάνα που δημοσιεύθηκαν προκάλεσαν διαμάχη καθώς οι θαυμαστές της σειράς δεν συμφωνούν με το casting για τον τετράποδο σκύλο που πρωταγωνιστεί
Διαμάχη έχει ξεσπάσει με φόντο τη μουσούδα του αγαπημένου σκύλου Scooby-Doo. Το Netflix παρουσίασε τις πρώτες εικόνες από την επερχόμενη σειρά live-action «Scooby-Doo», και ορισμένοι θαυμαστές εξέφρασαν ήδη τις αντιρρήσεις τους για το casting.
Οι πρώτες εικόνες από την νέα ταινία, δημοσιεύθηκαν σε ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και αυτά τα πλάνα ήταν αρκετά για να ξεκινήσει ένας μεγάλος διάλογος.
Στο βίντεο φαίνεται ο Scooby-Doo σε μικρή ηλικία, να τρέχει μέσα στο δάσος και να συναντά τον Shaggy για πρώτη φορά.
Η νέα σειρά με τίτλο «Scooby-Doo: Origins» θα «ξεκινήσει το 2027», με την ομάδα που αποτελεί τους Mystery Inc. να αποτελείται από τον Tanner Hagen ως Norville «Shaggy» Rogers, τον Maxwell Jenkins ως Fred Jones, την Abby Ryder Fortson ως Velma Dinkley και την Mckenna Grace ως Daphne Blake.
«Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τους καλοκαιριού στην κατασκήνωση, οι παλιοί φίλοι Σάγκι και Δάφνη εμπλέκονται σε ένα μυστηριώδες περιστατικό που αφορά ένα μοναχικό, χαμένο κουτάβι ράτσας Μεγάλος Δανός, το οποίο μπορεί να έχει γίνει μάρτυρας ενός υπερφυσικού φόνου», αναφέρει η περιγραφή.
«Μαζί με την πρακτική και επιστημονική Βίλμα και τον παράξενο, αλλά πανέμορφο Φρέντι, ξεκινούν να λύσουν την υπόθεση που τους τραβάει όλους σε έναν ανατριχιαστικό εφιάλτη που απειλεί να αποκαλύψει όλα τα μυστικά τους» σημειώνεται επίσης στην περιγραφή της σειράς του Netflix.
Οι αντιδράσεις εστιάζονται στο casting του Scooby-Doo!
Οι πρώτες εικόνες από την νέα ταινία, δημοσιεύθηκαν σε ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και αυτά τα πλάνα ήταν αρκετά για να ξεκινήσει ένας μεγάλος διάλογος.
Στο βίντεο φαίνεται ο Scooby-Doo σε μικρή ηλικία, να τρέχει μέσα στο δάσος και να συναντά τον Shaggy για πρώτη φορά.
Η νέα σειρά με τίτλο «Scooby-Doo: Origins» θα «ξεκινήσει το 2027», με την ομάδα που αποτελεί τους Mystery Inc. να αποτελείται από τον Tanner Hagen ως Norville «Shaggy» Rogers, τον Maxwell Jenkins ως Fred Jones, την Abby Ryder Fortson ως Velma Dinkley και την Mckenna Grace ως Daphne Blake.
Σύγχρονη εκδοχή του cartoonΣτην επίσημη περιγραφή της σειράς, το «Scooby-Doo: Origins» χαρακτηρίζεται ως μια σύγχρονη εκδοχή του αγαπημένου καρτούν.
«Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τους καλοκαιριού στην κατασκήνωση, οι παλιοί φίλοι Σάγκι και Δάφνη εμπλέκονται σε ένα μυστηριώδες περιστατικό που αφορά ένα μοναχικό, χαμένο κουτάβι ράτσας Μεγάλος Δανός, το οποίο μπορεί να έχει γίνει μάρτυρας ενός υπερφυσικού φόνου», αναφέρει η περιγραφή.
«Μαζί με την πρακτική και επιστημονική Βίλμα και τον παράξενο, αλλά πανέμορφο Φρέντι, ξεκινούν να λύσουν την υπόθεση που τους τραβάει όλους σε έναν ανατριχιαστικό εφιάλτη που απειλεί να αποκαλύψει όλα τα μυστικά τους» σημειώνεται επίσης στην περιγραφή της σειράς του Netflix.
Οι αντιδράσεις για το castingΌλα όσα διάβασαν οι θαυμαστές της σειράς τους ενθουσίασαν και ανυπομονούσαν για την επιστροφή στην μικρή οθόνη προκειμένου να δουν τις νέες περιπέτειες της αγαπημένης τους παρέας. Ωστόσο, υπήρξαν και οι αντιδράσεις οι οποίες προέρχονται κυρίως από τους θαυμαστές της αρχικής σειράς που δημιούργησαν οι Τζο Ρούμπι και Κεν Σπίαρς.
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Οι αντιδράσεις εστιάζονται στο casting του Scooby-Doo!
Ορισμένοι φανατικοί της σειράς δεν είναι ευχαριστημένοι με την επιλογή του συγκεκριμένου σκύλου που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά καθώς υποστηρίζουν ότι δεν μοιάζει καθόλου με τον πρωτότυπο χαρακτήρα του καρτούν.
«Δεν μοιάζει καν με τον πραγματικό Σκούμπι», έγραψε ένας χρήστης σύμφωνα με το Euronews, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είχατε μόνο μία δουλειά να κάνετε...»
«Ο Σκούμπι Ντου είναι ένας Μεγάλος Δανός!!!!! Πώς μπορείς να τα κάνεις θάλασσα με κάτι τόσο απλό???» έγραψε κάποιος χρήστης στο Instagram.
Ένας άλλος χρήστης παρατήρησε ότι το σκυλάκι που πρωταγωνιστεί στην σειρά μοιάζει περισσότερο με Λαμπραντόρ παρά με Μεγάλο Δανό.
«Δεν χρειάζεται κάθε ζώο να είναι “αληθινό” για να έχει συναισθηματικό βάρος σε μια ιστορία. Ο Σκούμπι λειτουργεί γιατί είναι βασικά ένα παιδί μέσα στο σώμα ενός γιγάντιου σκύλου ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ», είπε ένας άλλος χρήστης και πρόσθεσε: «Εννοώ, είναι χαριτωμένο, αλλά δεν είναι ο Σκούμπι.»
Η κυκλοφορία της νέας σειράς «Scooby-Doo the Origins» έχει προγραμματιστεί για το 2027.
«Δεν μοιάζει καν με τον πραγματικό Σκούμπι», έγραψε ένας χρήστης σύμφωνα με το Euronews, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είχατε μόνο μία δουλειά να κάνετε...»
«Ο Σκούμπι Ντου είναι ένας Μεγάλος Δανός!!!!! Πώς μπορείς να τα κάνεις θάλασσα με κάτι τόσο απλό???» έγραψε κάποιος χρήστης στο Instagram.
Ένας άλλος χρήστης παρατήρησε ότι το σκυλάκι που πρωταγωνιστεί στην σειρά μοιάζει περισσότερο με Λαμπραντόρ παρά με Μεγάλο Δανό.
«Δεν χρειάζεται κάθε ζώο να είναι “αληθινό” για να έχει συναισθηματικό βάρος σε μια ιστορία. Ο Σκούμπι λειτουργεί γιατί είναι βασικά ένα παιδί μέσα στο σώμα ενός γιγάντιου σκύλου ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ», είπε ένας άλλος χρήστης και πρόσθεσε: «Εννοώ, είναι χαριτωμένο, αλλά δεν είναι ο Σκούμπι.»
Οι πιο ψύχραιμοιΚάποιοι, πιο ψύχραιμοι χρήστες του Internet και των social media, προσπάθησαν να επαναφέρουν την συζήτηση σε λογικό πλαίσιο δηλώνοντας: «Αυτή είναι μια σειρά για έναν σκύλο που μιλάει. Και είναι live action, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει σκύλος που να μιλάει με τεχνολογικά μέσα. Ποιος νοιάζεται αν ο πρωταγωνιστής δεν είναι ένας Μεγάλος Δανός;».
Η κυκλοφορία της νέας σειράς «Scooby-Doo the Origins» έχει προγραμματιστεί για το 2027.
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