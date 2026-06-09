Αντώνης Ρέμος για Παντελή Παντελίδη: Μιλήσαμε το βράδυ πριν από το τροχαίο, ξύπνησα το πρωί και έμαθα για έναν νεκρό τραγουδιστή

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για το αυτοκίνητο με το οποίο συνέβη το δυστύχημα, το οποίο ήταν δικό του και το είχε παραχωρήσει όπως εξήγησε στον Παντελή Παντελίδη:

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