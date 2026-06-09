Αντώνης Ρέμος για Παντελή Παντελίδη: Μιλήσαμε το βράδυ πριν από το τροχαίο, ξύπνησα το πρωί και έμαθα για έναν νεκρό τραγουδιστή
Αντώνης Ρέμος για Παντελή Παντελίδη: Μιλήσαμε το βράδυ πριν από το τροχαίο, ξύπνησα το πρωί και έμαθα για έναν νεκρό τραγουδιστή
Το αυτοκίνητό μου του το έδωσα περίπου έναν μήνα πριν το συμβάν, έπαιρνε τηλέφωνο η μητέρα μου να δει αν είμαι εγώ ο νεκρός τραγουδιστής, ανέφερε
Στην τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Παντελή Παντελίδη αναφέρθηκε ο Αντώνης Ρέμος, δηλώνοντας πως μίλησαν το βράδυ πριν από το τροχαίο, ενώ πρόσθεσε πως το πρωί ξύπνησε και ενημερώθηκε για τον θάνατο ενός τραγουδιστή.
Ο καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ - Α - Τετ» και μεταξύ άλλων στάθηκε στη σχέση του με τον Παντελή Παντελίδη, στο βράδυ του τροχαίου που συνέβη το 2016, αλλά και στη στιγμή που έμαθε για την τραγική είδηση, πως ο φίλος και συνάδελφός του έχασε τη ζωή του.
Αρχικά, ο Αντώνης Ρέμος σχολίασε ότι ο τραγουδιστής του είχε αναφέρει σε επικοινωνία τους, πως το μοιραίο βράδυ δεν θα έβγαινε και πως θα ξεκουραζόταν, ωστόσο τα σχέδια του στη συνέχεια ανατράπηκαν: «Εκείνο το βράδυ εμείς μιλήσαμε κάποια στιγμή νωρίς στο τηλέφωνο, λέγοντας "θα τα πούμε αδερφέ, πάω να ξαπλώσω γιατί είμαι κουρασμένος". Αυτό το "πάω να ξαπλώσω" τελικά έγινε, ότι μίλησε με τις φίλες του και από ότι έμαθα μετά πήγαν να πιούν ένα ποτό και εξελίχθηκε η βραδιά έτσι όπως εξελίχθηκε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για το αυτοκίνητο με το οποίο συνέβη το δυστύχημα, το οποίο ήταν δικό του και το είχε παραχωρήσει όπως εξήγησε στον Παντελή Παντελίδη: «Το αυτοκίνητο αυτό πριν ένα μήνα περίπου, όχι εκείνο το βράδυ, μου το ζήτησε και εγώ επειδή σαν μικρός του αδερφός, το έδωσα έτσι ούτε χαρτιά κάναμε ούτε τίποτα, είπα "πάρτο" και ούτε λεφτά πήρα. Από εκεί και πέρα βγήκαν όλα τα μυθεύματα τα υπόλοιπα. Βγήκε όλη η κοσμοθεωρία αυτή η τρελή που κυκλοφόρησε. Όταν ξύπνησα το πρωί είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής. Εκείνη την ώρα φαντάσου ότι δεν είχαν πει ακόμη το όνομά του και έπαιρνε τηλέφωνο η αδερφή μου και η μητέρα μου να δουν αν είμαι εγώ ή όχι».
Στις 18 Φεβρουαρίου του 2016, ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο που συνέβη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, χάνοντας τη ζωή του στα 32 του χρόνια. Στο Ι.Χ τύπου τζιπ όπου βρέθηκε νεκρός ο τραγουδιστής επέβαιναν μαζί του η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριακού.
Ο καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ - Α - Τετ» και μεταξύ άλλων στάθηκε στη σχέση του με τον Παντελή Παντελίδη, στο βράδυ του τροχαίου που συνέβη το 2016, αλλά και στη στιγμή που έμαθε για την τραγική είδηση, πως ο φίλος και συνάδελφός του έχασε τη ζωή του.
Αρχικά, ο Αντώνης Ρέμος σχολίασε ότι ο τραγουδιστής του είχε αναφέρει σε επικοινωνία τους, πως το μοιραίο βράδυ δεν θα έβγαινε και πως θα ξεκουραζόταν, ωστόσο τα σχέδια του στη συνέχεια ανατράπηκαν: «Εκείνο το βράδυ εμείς μιλήσαμε κάποια στιγμή νωρίς στο τηλέφωνο, λέγοντας "θα τα πούμε αδερφέ, πάω να ξαπλώσω γιατί είμαι κουρασμένος". Αυτό το "πάω να ξαπλώσω" τελικά έγινε, ότι μίλησε με τις φίλες του και από ότι έμαθα μετά πήγαν να πιούν ένα ποτό και εξελίχθηκε η βραδιά έτσι όπως εξελίχθηκε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για το αυτοκίνητο με το οποίο συνέβη το δυστύχημα, το οποίο ήταν δικό του και το είχε παραχωρήσει όπως εξήγησε στον Παντελή Παντελίδη: «Το αυτοκίνητο αυτό πριν ένα μήνα περίπου, όχι εκείνο το βράδυ, μου το ζήτησε και εγώ επειδή σαν μικρός του αδερφός, το έδωσα έτσι ούτε χαρτιά κάναμε ούτε τίποτα, είπα "πάρτο" και ούτε λεφτά πήρα. Από εκεί και πέρα βγήκαν όλα τα μυθεύματα τα υπόλοιπα. Βγήκε όλη η κοσμοθεωρία αυτή η τρελή που κυκλοφόρησε. Όταν ξύπνησα το πρωί είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής. Εκείνη την ώρα φαντάσου ότι δεν είχαν πει ακόμη το όνομά του και έπαιρνε τηλέφωνο η αδερφή μου και η μητέρα μου να δουν αν είμαι εγώ ή όχι».
Στις 18 Φεβρουαρίου του 2016, ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο που συνέβη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, χάνοντας τη ζωή του στα 32 του χρόνια. Στο Ι.Χ τύπου τζιπ όπου βρέθηκε νεκρός ο τραγουδιστής επέβαιναν μαζί του η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριακού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα