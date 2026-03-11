Ο Αυλωνίτης σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία από φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με πρωταγωνιστές του ελληνικού σινεμά
Το Studio Κλεισθένης ανάρτησε το στιγμιότυπο του 1963 με αφορμή την επέτειο θανάτου του αείμνηστου ηθοποιού
Με αφορμή τη συμπλήρωση 56 χρόνων από τον θάνατο του Βασίλη Αυλωνίτη, το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ένα στιγμιότυπο του αείμνηστου ηθοποιού.
Πρόκειται για μία αδημοσίευτη φωτογραφία του 1963 από φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου στον οποίο είχε συμμετάσχει μαζί με άλλους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, Ανάμεσα σε αυτούς ήταν οι Νίκος Ρίζος, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Νίκος Σταυρίδης, Γεωργία Βασιλειάδου και Τάκης Μηλιάδης.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Σαν σήμερα στις 10 Μαρτίου του 1970 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 66 χρονών ο αγαπημένος μας δημοφιλής ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου Βασίλης Αυλωνίτης. Το Studio Κλεισθένης τον θυμάται με αγάπη και μία αδημοσίευτη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη το 1963 όπου γνωστοί ηθοποιοί έπαιξαν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με τους δημοσιογράφους στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη φωτογραφία βλέπουμε τους διαιτητές του αγώνα από αριστερά Ρίζος, Σταυρίδης, Κωνσταντάρας ως τερματοφύλακας, Βασιλειάδου, Αυλωνίτης και Μηλιάδης. Ο αγώνας λήγει με ισόπαλο σκορ 2-2 και το έπαθλο από την πλευρά των ηθοποιών το παραλαμβάνει ο αρχηγός της ομάδας Νίκος Κούρκουλος».
