Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Μαίρη Βιδάλη: Γινόμουν φίλη με τις γυναίκες συνεργατών μου, για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση
Μαίρη Βιδάλη: Γινόμουν φίλη με τις γυναίκες συνεργατών μου, για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση
Έχω περάσει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και έχω βάλει τα όριά μου, είπε η ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο απέφευγε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον επαγγελματικό της χώρο, περιέγραψε η Μαίρη Βιδάλη, αναφέροντας ότι ανέπτυσσε φιλική σχέση με τις συζύγους παρενοχλητικών συνεργατών της.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μίλησε για τη διαδρομή της στο θέατρο και στάθηκε στις εμπειρίες της από συμπεριφορές που, όπως σχολίασε, ξεπερνούσαν τα επαγγελματικά όρια. Η Μαίρη Βιδάλη εξήγησε ότι υπήρξαν φορές που διέκρινε εγκαίρως τις προθέσεις συνεργατών της και αναζήτησε τρόπους να προστατευτεί, ακόμα κι αν αυτή η στάση είχε κόστος στη δουλειά της.
Περιγράφοντας πώς βίωσε η ίδια τέτοιες καταστάσεις, ποια όρια έθεσε και τι συνέπειες είχε αυτό στις συνεργασίες της, ανέφερε: «Έχω περάσει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, όχι σε σημείο απόπειρας βιασμού, αλλά το έχω αντιμετωπίσει και έχω βάλει τα όριά μου, έχω χάσει δουλειές. Είσαι σε μια δουλειά και βλέπεις ότι υπάρχει άλλου είδους ενδιαφέρον. Είχα βρει ένα κόλπο και γινόμουν φίλη με τις γυναίκες τους, εντελώς αθώα. Πιστεύω πως δεν το ήξεραν όλες, κάποιες το γνωρίζουν και έχουν συμβιβαστεί για δικούς τους λόγους».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgc517gyw7tt)
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από συνεργασία της σε κεντρικό θέατρο, όπου ήταν θιασάρχης: «Ήμουν θιασάρχης μαζί με γνωστό κωμικό σε κεντρικό θέατρο και στην πρεμιέρα ένας συνάδελφος με ρώτησε αν είδα έξω την πινακίδα, βγήκα έξω και την είχε αλλάξει, ήταν ο θίασος δικός του και από κάτω εγώ και όχι δίπλα δίπλα όπως ήταν αρχικά. Είχε προηγηθεί η παρενόχληση και τον είχα βάλει στη θέση του. Δεν είπα τίποτα, απλώς δεν συνεργάστηκα ξανά μαζί του».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μίλησε για τη διαδρομή της στο θέατρο και στάθηκε στις εμπειρίες της από συμπεριφορές που, όπως σχολίασε, ξεπερνούσαν τα επαγγελματικά όρια. Η Μαίρη Βιδάλη εξήγησε ότι υπήρξαν φορές που διέκρινε εγκαίρως τις προθέσεις συνεργατών της και αναζήτησε τρόπους να προστατευτεί, ακόμα κι αν αυτή η στάση είχε κόστος στη δουλειά της.
Περιγράφοντας πώς βίωσε η ίδια τέτοιες καταστάσεις, ποια όρια έθεσε και τι συνέπειες είχε αυτό στις συνεργασίες της, ανέφερε: «Έχω περάσει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, όχι σε σημείο απόπειρας βιασμού, αλλά το έχω αντιμετωπίσει και έχω βάλει τα όριά μου, έχω χάσει δουλειές. Είσαι σε μια δουλειά και βλέπεις ότι υπάρχει άλλου είδους ενδιαφέρον. Είχα βρει ένα κόλπο και γινόμουν φίλη με τις γυναίκες τους, εντελώς αθώα. Πιστεύω πως δεν το ήξεραν όλες, κάποιες το γνωρίζουν και έχουν συμβιβαστεί για δικούς τους λόγους».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από συνεργασία της σε κεντρικό θέατρο, όπου ήταν θιασάρχης: «Ήμουν θιασάρχης μαζί με γνωστό κωμικό σε κεντρικό θέατρο και στην πρεμιέρα ένας συνάδελφος με ρώτησε αν είδα έξω την πινακίδα, βγήκα έξω και την είχε αλλάξει, ήταν ο θίασος δικός του και από κάτω εγώ και όχι δίπλα δίπλα όπως ήταν αρχικά. Είχε προηγηθεί η παρενόχληση και τον είχα βάλει στη θέση του. Δεν είπα τίποτα, απλώς δεν συνεργάστηκα ξανά μαζί του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα