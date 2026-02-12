Μαίρη Βιδάλη: Γινόμουν φίλη με τις γυναίκες συνεργατών μου, για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση
Μαίρη Βιδάλη Σεξουαλική παρενόχληση

Έχω περάσει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και έχω βάλει τα όριά μου, είπε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Τον τρόπο με τον οποίο απέφευγε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον επαγγελματικό της χώρο, περιέγραψε η Μαίρη Βιδάλη, αναφέροντας ότι ανέπτυσσε φιλική σχέση με τις συζύγους παρενοχλητικών συνεργατών της.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μίλησε για τη διαδρομή της στο θέατρο και στάθηκε στις εμπειρίες της από συμπεριφορές που, όπως σχολίασε, ξεπερνούσαν τα επαγγελματικά όρια. Η Μαίρη Βιδάλη εξήγησε ότι υπήρξαν φορές που διέκρινε εγκαίρως τις προθέσεις συνεργατών της και αναζήτησε τρόπους να προστατευτεί, ακόμα κι αν αυτή η στάση είχε κόστος στη δουλειά της.

Περιγράφοντας πώς βίωσε η ίδια τέτοιες καταστάσεις, ποια όρια έθεσε και τι συνέπειες είχε αυτό στις συνεργασίες της, ανέφερε: «Έχω περάσει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, όχι σε σημείο απόπειρας βιασμού, αλλά το έχω αντιμετωπίσει και έχω βάλει τα όριά μου, έχω χάσει δουλειές. Είσαι σε μια δουλειά και βλέπεις ότι υπάρχει άλλου είδους ενδιαφέρον. Είχα βρει ένα κόλπο και γινόμουν φίλη με τις γυναίκες τους, εντελώς αθώα. Πιστεύω πως δεν το ήξεραν όλες, κάποιες το γνωρίζουν και έχουν συμβιβαστεί για δικούς τους λόγους».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από συνεργασία της σε κεντρικό θέατρο, όπου ήταν θιασάρχης: «Ήμουν θιασάρχης μαζί με γνωστό κωμικό σε κεντρικό θέατρο και στην πρεμιέρα ένας συνάδελφος με ρώτησε αν είδα έξω την πινακίδα, βγήκα έξω και την είχε αλλάξει, ήταν ο θίασος δικός του και από κάτω εγώ και όχι δίπλα δίπλα όπως ήταν αρχικά. Είχε προηγηθεί η παρενόχληση και τον είχα βάλει στη θέση του. Δεν είπα τίποτα, απλώς δεν συνεργάστηκα ξανά μαζί του».
Ιωάννα Μαρίνου
