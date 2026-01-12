Η χιουμοριστική ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για την προετοιμασία της για τις Χρυσές Σφαίρες
Τζούλια Ρόμπερτς Χρυσές Σφαίρες

Η χιουμοριστική ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για την προετοιμασία της για τις Χρυσές Σφαίρες

Η ηθοποιός πόζαρε με μάσκα ομορφιάς και γυαλιά

Η χιουμοριστική ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για την προετοιμασία της για τις Χρυσές Σφαίρες
Στέλλα Μούτσιου
Μία χιουμοριστική φωτογραφία από την προετοιμασία της για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της 83ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών δημοσίευσε η Τζούλια Ρόμπερτς.

Η ηθοποιός ανέβασε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου λίγες ώρες πριν την εκδήλωση ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου φορά μία μάσκα προσώπου και μία χειλιών, καθώς και τα γυαλιά της και στη λεζάντα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Pre Game!».

Δείτε την ανάρτηση


Η ηθοποιός στην απονομή των βραβείων φόρεσε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα, με μαύρες γόβες, ενώ για αξεσουάρ της επέλεξε ένα μαύρο τσαντάκι, ένα δαχτυλίδι και ένα μεγάλο κολιέ στον λαιμό της σε χρυσό και κόκκινο χρώμα.

Η χιουμοριστική ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για την προετοιμασία της για τις Χρυσές Σφαίρες
Τζούλια Ρόμπερτς
Στέλλα Μούτσιου

