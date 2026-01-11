Τζωρτζίνα Λιώση: Η πυρκαγιά στο Μάτι μου πυροδότησε τις κρίσεις πανικού
Ήταν σαν να έχασα ένα κομμάτι της ζωής μου και της ταυτότητάς μου, επισήμανε η ηθοποιός
Για τις κρίσεις πανικού τις οποίες πυροδότησε η πυρκαγιά στο Μάτι μίλησε η Τζωρτζίνα Λιώση.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω καλά» το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και εξήγησε ότι είχε δείγματα πως θα αντιμετώπιζε κρίσεις πανικού στο παρελθόν, ωστόσο όταν ξέσπασε η φωτιά ξεκίνησε να έχει συχνά, με αποτέλεσμα να κλειστεί στον εαυτό της.
Η Τζωρτζίνα Λιώση ανέφερε σχετικά με τη φωτιά και τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπισε: «Η πυρκαγιά στο Μάτι μου πυροδότησε τις κρίσεις πανικού. Είχα δείγματα νωρίτερα στη ζωή μου αλλά εκεί πυροδοτήθηκε αυτό και ξεκίνησε να μου είναι πολύ πιο συχνό. Σίγουρα δεν καταλάβαινα και δεν το αναγνώριζα παλιότερα. Είμαι ένας άνθρωπος που με παιδεύει το στρες. Δεν νομίζω ότι είμαι η μόνη σ’ αυτό. Είμαστε αρκετοί άνθρωποι, σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί και έπειτα μικροπράγματα μέσα στην καθημερινότητα μου μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια αλυσίδα σκέψεων που με έφερνε σε μια κατάσταση που έχανα τον έλεγχο. Από τις σκέψεις μου, από το σώμα μου. Ευτυχώς, οι δικοί μου άνθρωποι είναι όλοι ζωντανοί, αλλά είναι μια γειτονιά το Μάτι που όλοι κάποιον ξέρουμε είτε λιγότερο κοντινό μας είτε πιο δικό μας άνθρωπο που "έφυγε" σ’ αυτόν τον χαμό. Και πέρα από αυτό, όλη η καταστροφή που συνέβη στη φύση εκεί... Ήταν σαν να έχασα ένα κομμάτι της ζωής μου κι αυτό πυροδότησε τις κρίσεις πανικού. Το πώς είχα μάθει να ζω και να υπάρχω μέχρι τα 30 μου, που δεν είναι ένα μικρό κομμάτι ζωής. Αλλά δεν έχει τόση σημασία με τον χρόνο ή με τα υλικά. Ήταν κομμάτι της ταυτότητάς μου».
Όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε με ποιον τρόπο άλλαξε η ζωή της έκτοτε, απάντησε: «Αρχίζεις και περιορίζεις τον εαυτό σου ώστε να μη βρεθείς στη δύσκολη θέση να είσαι σε έναν χώρο με άλλα άτομα, να είσαι σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα ταξίδι, σε ένα αεροπλάνο. Αλλάζεις τελείως τη ζωή σου, κλείνεσαι στον εαυτό σου για να μην αντιμετωπίσεις αυτή την κρίση πανικού σε έναν χώρο που δεν μπορείς να είσαι μόνος σου. Σκέφτεσαι ότι θα εκτεθείς και τι μπορεί να σκεφτεί ο άλλος».
