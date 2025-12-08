Η Χριστίνα Παππά απάντησε για την ανάρτηση με το «δέχομαι»: Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά δεν παντρεύτηκα
Η Χριστίνα Παππά απάντησε για την ανάρτηση με το «δέχομαι»: Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά δεν παντρεύτηκα
Η ηθοποιός ανάρτησε φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Φιλιππίνες, ποζάροντας σε παραλία όπου έγινε πρόταση γάμου
Μια ανάρτηση της Χριστίνας Παππά που έγραφε «δέχομαι» συνοδευόμενη με φωτογραφίες που την έδειχναν να ποζάρει σε σκηνικό από πρόταση γάμου, προκάλεσαν ερωτήματα για το εάν η ηθοποιός παντρεύεται, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι δεν σχεδιάζει γάμο.
Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, η Χριστίνα Παππά ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι της στις Φιλιππίνες και πιο συγκεκριμένα εικόνες με την ηθοποιό να ποζάρει σε παραλία, που είχαν τοποθετηθεί λευκά λουλούδια, μπαλόνια και επιγραφή «θα με παντρευτείς;».
Η ίδια έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της «δέχομαι» και πολλοί από τους ακολούθους της αναρωτήθηκαν εάν παντρεύεται, ενώ άλλοι θεώρησαν δεδομένο ότι η Χριστίνα Παππά δέχτηκε πρόταση γάμου, με μερικούς να της εύχονται «με το καλό», ενώ άλλοι έγραψαν «θα τρελαθώ».
Δείτε την ανάρτησή της
Τη Δευτέρα, η Χριστίνα Παππά έσπευσε να ξεκαθαρίσει την παρεξήγηση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο τόνιζε ότι δεν δέχτηκε πρόταση γάμου και ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά. Πιο αναλυτικά, είπε: «Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά όχι δεν παντρεύτηκα, δεν πρόκειται ξανά στη ζωή μου να παντρευτώ, βέβαια στη ζωή αυτή ποτέ μην λες ποτέ. Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ, αν παντρευόμουν ποτέ που δεν πρόκειται, δεν θα μπορούσε να λείπει η Άννα, ο Δημήτρης, η μικρή Χριστίνα και αγαπημένοι μου φίλοι».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Δεν πιστεύω σε αγάπες κ έρωτες, δεν πιστεύω!! Ωραίο είναι να ερωτεύεσαι, αλλά δεν συμβαίνει σε μένα. Ωραίο είναι να παντρεύεσαι, αλλά μακριά από μένα. Πιστεύω στη συντροφικότητα, όχι απαραίτητα στη δέσμευση για να ικανοποιήσουμε τον σύντροφο μας ή την οικογένεια μας! Σας ευχαριστώ πολύ πάντως και σας αγαπώ πολύ».
Δείτε το βίντεο
Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, η Χριστίνα Παππά ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι της στις Φιλιππίνες και πιο συγκεκριμένα εικόνες με την ηθοποιό να ποζάρει σε παραλία, που είχαν τοποθετηθεί λευκά λουλούδια, μπαλόνια και επιγραφή «θα με παντρευτείς;».
Η ίδια έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της «δέχομαι» και πολλοί από τους ακολούθους της αναρωτήθηκαν εάν παντρεύεται, ενώ άλλοι θεώρησαν δεδομένο ότι η Χριστίνα Παππά δέχτηκε πρόταση γάμου, με μερικούς να της εύχονται «με το καλό», ενώ άλλοι έγραψαν «θα τρελαθώ».
Δείτε την ανάρτησή της
Τη Δευτέρα, η Χριστίνα Παππά έσπευσε να ξεκαθαρίσει την παρεξήγηση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο τόνιζε ότι δεν δέχτηκε πρόταση γάμου και ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά. Πιο αναλυτικά, είπε: «Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά όχι δεν παντρεύτηκα, δεν πρόκειται ξανά στη ζωή μου να παντρευτώ, βέβαια στη ζωή αυτή ποτέ μην λες ποτέ. Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ, αν παντρευόμουν ποτέ που δεν πρόκειται, δεν θα μπορούσε να λείπει η Άννα, ο Δημήτρης, η μικρή Χριστίνα και αγαπημένοι μου φίλοι».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Δεν πιστεύω σε αγάπες κ έρωτες, δεν πιστεύω!! Ωραίο είναι να ερωτεύεσαι, αλλά δεν συμβαίνει σε μένα. Ωραίο είναι να παντρεύεσαι, αλλά μακριά από μένα. Πιστεύω στη συντροφικότητα, όχι απαραίτητα στη δέσμευση για να ικανοποιήσουμε τον σύντροφο μας ή την οικογένεια μας! Σας ευχαριστώ πολύ πάντως και σας αγαπώ πολύ».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα