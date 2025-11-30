Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν ένιωσε «ανασφάλεια» στα γυρίσματα με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ: «Έχουμε μια υπέροχη σχέση»

Κάθε φορά που έχω γύρισμα μαζί του, θέλω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, γιατί ξέρω ότι κι εκείνος θα κάνει το ίδιο, πρόσθεσε η ηθοποιός