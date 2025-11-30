Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν ένιωσε «ανασφάλεια» στα γυρίσματα με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ: «Έχουμε μια υπέροχη σχέση»
Κάθε φορά που έχω γύρισμα μαζί του, θέλω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, γιατί ξέρω ότι κι εκείνος θα κάνει το ίδιο, πρόσθεσε η ηθοποιός
«Απόλυτα ασφαλής» δήλωσε πως ένιωθε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν στα γυρίσματα του «Stranger Things» στο πλευρό του Ντέιβιντ Χάρμπορ, παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για καταγγελίες περί bullying και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας σεζόν. Η 21χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη συνεργασία της με τον συμπρωταγωνιστή της, τονίζοντας ότι ουδέποτε ένιωσε ανασφάλεια στο πλατό και υπογραμμίζοντας τον στενό δεσμό που τους συνδέει εδώ και μια δεκαετία.
Σε συνέντευξή της στο Deadline, η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» διέψευσε εμμέσως τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες, ξεκαθαρίζοντας ότι η εμπειρία της στη σειρά ήταν θετική και βασισμένη στον σεβασμό. «Φυσικά και ένιωθα ασφαλής. Δηλαδή, δουλεύουμε μαζί εδώ και 10 χρόνια. Νιώθω ασφαλής με όλους σε εκείνο το πλατό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας για τη δυναμική της σχέσης της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν εξήγησε ότι το γεγονός πως υποδύονται πατέρα και κόρη συνέβαλε στο να αναπτυχθεί μία πιο στενή σχέση ανάμεσά τους, καθώς κλήθηκαν να γυρίσουν πολλές φορτισμένες συναισθηματικά σκηνές. «Παίζουμε πατέρα και κόρη, οπότε φυσικά έχουμε πιο στενό δεσμό από τους υπόλοιπους, γιατί έχουμε κάνει κάποιες πραγματικά έντονες σκηνές μαζί, ειδικά στη δεύτερη σεζόν», ανέφερε.
Η νεαρή ηθοποιός μίλησε ακόμη με ενθουσιασμό για την τελευταία σεζόν της σειράς, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Netflix την Τετάρτη, τονίζοντας ότι για εκείνη και τον Χάρμπορ το φινάλε αποτελεί τον «καρπό» της κοινής τους προσπάθειας. «Ο Ντέιβιντ κι εγώ έχουμε μία υπέροχη σχέση, δουλεύουμε πολύ στενά μαζί τόσο στις σκηνές, όσο και στην προετοιμασία τους. Ανυπομονώ πραγματικά να δει ο κόσμος τη δουλειά αγάπης και σκληρής προσπάθειας που βάλαμε στο κλείσιμο αυτής της σχέσης και στο πώς αποτυπώνεται στην οθόνη», σημείωσε, αναφερόμενη στις τελευταίες σκηνές των χαρακτήρων τους.
Και πρόσθεσε: «Ειδικά για τους fans του Χόπερ και της Ιλέβεν, νομίζω ότι αυτές οι σκηνές θα είναι πολύ δυνατές. Μου αρέσει τόσο πολύ. Κάθε φορά που βλέπω στο πρόγραμμα ότι έχω γύρισμα μαζί του, θέλω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, γιατί ξέρω ότι κι εκείνος θα κάνει το ίδιο».
Οι δηλώσεις της έρχονται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ της Daily Mail, σύμφωνα με το οποίο η Μίλι Μπόμπι Μπράουν φέρεται να είχε καταθέσει καταγγελία για bullying και παρενόχληση σε βάρος του Ντέιβιντ Χάρμπορ πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν, στις αρχές του 2024. «Υπήρχαν σελίδες ολόκληρες με καταγγελίες», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ηθοποιός δεν κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έρευνα διήρκεσε αρκετούς μήνες.
Τα ίδια δημοσιεύματα υποστήριζαν επίσης ότι κατά την περίοδο των γυρισμάτων η ηθοποιός είχε συνοδεία εκπροσώπου της στο πλατό. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, Σον Λέβι, λέγοντας στο The Hollywood Reporter ότι ορισμένες πληροφορίες που γράφτηκαν ήταν «κατάφωρα ανακριβείς».
«Πρέπει να δημιουργείς έναν εργασιακό χώρο στον οποίο όλοι νιώθουν άνετα και ασφαλείς», ανέφερε. «Κάναμε τα πάντα για να χτίσουμε αυτό το περιβάλλον και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό». Λίγο μετά την κοινή τους εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα της σειράς στις 6 Νοεμβρίου, η Μπράουν και ο Χάρμπορ ρωτήθηκαν για τη σημασία του να εμφανιστούν ενωμένοι απέναντι στα δημοσιεύματα. «Το κάνουμε αυτό εδώ και 10 χρόνια», δήλωσε τότε η ηθοποιός. «Πάντα είμαστε ενωμένοι. Αγαπάμε αυτή τη σειρά με όλη μας την καρδιά και εκτιμάμε τη φιλία μας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».
