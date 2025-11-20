ΕΡΤ: Παρουσίαση ραδιοφώνων της - Με εξωστρέφεια και καινοτομίες εισέρχεται στη νέα ψηφιακή εποχή η ελληνική ραδιοφωνία

Η ομάδα τους ΕΡΤ news radio, με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο

Η ομάδα του Δεύτερου Προγράμματος

Μέλη των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ στη διασκευή του «Τσομπανάκου»

Για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ραδιοφώνων της ΕΡΤ μίλησε αναλυτικά ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, Κώστας Παπαβασιλείου. Αναφέρθηκε στα στοιχεία των μετρήσεων που καταδεικνύουν ότι το ποσοστό ακροαματικότητας των σταθμών έχει αυξηθεί κατά 43% από το 2019 και ανακοίνωσε ότι η μετάβαση των ραδιοφώνων στη νέα ψηφιακή εποχή βασίζεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο βασισμένο σε τέσσερις πυλώνες:Επενδυτικό πρόγραμμα τριετίας με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.Αναβάθμιση της λειτουργίας των ραδιοφώνων.Ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας ραδιοφώνων ERT εcho.Δημιουργία νέων ψηφιακών ραδιοφώνων με μουσικό περιεχόμενο.Ο κ. Παπαβασιλείου ανακοίνωσε επίσης ότι η ΕΡΤ θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαδραστικότητα των ραδιοφωνικών της σταθμών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των ακροατών μέσω της αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών εφαρμογών. Συνοψίζοντας, είπε ότι οι δράσεις αυτές συνιστούν μια ολοκληρωμένη στρατηγική επιλογή, για να φέρουμε το ραδιόφωνο ακόμα πιο κοντά στην κοινωνία.Η γενική διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, αναφέρθηκε εκτενώς στην πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, από την οποία προκύπτει η ανοδική πορεία και η υψηλή αξιοπιστία των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Όπως σημείωσε, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, ένας στους δύο ακροατές (46,9%) συντονίζεται σε κάποιον σταθμό της ΕΡΤ μέσα στην εβδομάδα, ενώ ένας στους τέσσερις (25%) το κάνει σε καθημερινή βάση.Η κυρία Κοζάκου μίλησε αναλυτικά για το νέο ψηφιακό δίκτυο ραδιοφωνίας DAB+ τονίζοντας ότι το ραδιόφωνο ακμάζει αλλάζοντας μορφές.Στο ΕΡΤnews Radio 105,8 «έναν σταθμό με βαθιές ρίζες στην ενημέρωση που περνά σε νέα εποχή με στόχο να αποκτήσει νέα δυναμική και σύγχρονη ταυτότητα» αναφέρθηκε ο διευθυντής του, Βασίλης Αδαμόπουλος.Ο κ. Αδαμόπουλος τόνισε ότι κεντρικός στόχος του ΕΡΤnews Radio είναι να παρέχει στους ακροατές του επτά ημέρες την εβδομάδα, ολόκληρο το 24ωρο, «καθαρή, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για όλο το φάσμα της ενημέρωσης, με νέες δυνατές υπογραφές, αλλά και νέες φωνές, που είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσουν το αύριο του ελληνικού ραδιοφώνου».Για τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ (Δεύτερο Πρόγραμμα, Τρίτο Πρόγραμμα & Kosmos) το ERT εcho, αλλά και για τις εκπλήξεις που θα «ανέβουν» στην ψηφιακή πλατφόρμα μίλησε η διευθύντρια των μουσικών ραδιοφώνων, Μαργαρίτα Μυτιληναίου. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι με αφετηρία την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) θα ανέβει πιλοτικά στην πλατφόρμα η πρώτη εφαρμογή προσβασιμότητας με χρήση υπότιτλων σε επιλεγμένες σειρές podcasts. Επίσης, κάθε Δευτέρα του Δεκεμβρίου θα λανσάρεται και από ένα νέο web radio (Radio 80’s, Radio 90’s, Vintage Radio & Now Hits Radio), με μεγάλες μουσικές επιτυχίες.Η κυρία Μυτιληναίου ανακοίνωσε ότι τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ βγαίνουν εκτός στούντιο με μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων και εκπέμπουν από δρόμους, πλατείες, και οργανισμούς, μπαίνουν σε σχολεία και πανεπιστήμια, οργανώνουν και παρουσιάζουν μουσικά αφιερώματα, διοργανώνουν ειδικές προβολές και θεματικές εκθέσεις.«Άμεση και έγκυρη αθλητική ενημέρωση, χωρίς υπερβολές και με σεβασμό στους ακροατές». Αυτό είναι το προφίλ της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, σύμφωνα με τον διευθυντή του σταθμού Σήφη Βοτζάκη.Το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ εκπέμπει ζωντανό πρόγραμμα 20 ωρών καθημερινά, με μεταδόσεις όλων των κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων, με σκοπό οι φίλαθλοι να ενημερώνονται για όλους του αγώνες σε όλα τα σπορ και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.Η εκδήλωση άρχισε με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ και τη διασκευή του θρυλικού «Τσομπανάκου», ενώ στο τέλος της εκδήλωσης μέλη της Σύγχρονης Ορχήστρας της ΕΡΤ ερμήνευσαν έργα των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και Σαββόπουλου. Παραγωγοί του Kosmos έπαιξαν μουσική από το ειδικά διαμορφωμένο vintage βαν της ελληνικής ραδιοφωνίας.Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι αθλητές Μαρία Πρεβολαράκη (Παγκόσμια πρωταθλήτρια Πάλης), Παναγιώτης Καραΐσκος (Νικητής Μαραθωνίου Αθήνας), Μάκης Κολέθρας (Παγκόσμιος πρωταθλητής Πυγμαχίας), Αντώνης Παπακωνσταντίνου (Χάλκινος Ολυμπιονίκης Κωπηλασίας) και Τατιάνα Γεωργίου (Μέλος της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΚ).Την εκδήλωση συντόνισε ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κώστας Τσολάκης.