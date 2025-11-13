Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς φωτογραφίζονται με τον γιο τους για τα γενέθλιά του - «Σε λατρεύουμε»
Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς φωτογραφίζονται με τον γιο τους για τα γενέθλιά του - «Σε λατρεύουμε»
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα οικογενειακό στιγμιότυπο στα social media με αφορμή την ξεχωριστή μέρα
Τα 26α γενέθλιά του γιόρτασε στις 11 Νοεμβρίου ο γιος της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά, Δημήτρης, και η τραγουδίστρια θέλησε να του στείλει και δημόσια τις ευχές της.
Με αφορμή την ξεχωριστή μέρα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία των τριών τους, στην οποία εκείνη και ο σύζυγός της ποζάρουν μαζί με τον γιο τους, φορώντας μπλούζες πάνω στις οποίες αναγράφεται η φράση «Είναι τα γενέθλια του γιου μας» (It’s our son’s birthday).
Στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της στα social media, η Καίτη Γαρμπή έγραψε: «Είναι τα γενέθλια του γιου μας. Σε λατρεύουμε».
