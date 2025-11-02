Αιμίλιος Χειλάκης: Για τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν στο #MeΤoo, ας μην κάνουμε ότι δεν έχουν υπάρξει φίλοι μας
Έχουν υπάρξει μες στη ζωή μας, τόνισε ο ηθοποιός
Για το #MeΤoo και για το ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των καλλιτεχνών που κατηγορήθηκαν για κακοποιητικές συμπεριφορές ρωτήθηκε ο Αίμιλιος Χειλάκης. Ο ηθοποιός, αν και καταδίκασε την κατάχρηση εξουσίας, υποστήριξε ότι οι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου δεν θα έπρεπε να αρνούνται ότι υπήρξαν φίλοι με άτομα που βρέθηκαν στο στόχαστρο.
Ο Αιμίλιος Χειλάκης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το Σάββατο 2 Νοέμβριου, και αρχικά τόνισε πως η κατάχρηση δεν συναντάται μόνο στον χώρο του θεάματος και των τεχνών. «Κατάχρηση υπάρχει σε οποιονδήποτε χώρο υπάρχει εξουσία του προϊστάμενου στον υφιστάμενο. Απλά σε εμάς (σ.σ. στον καλλιτεχνικό χώρο) είναι πιο εύκολο να το μάθεις. Επειδή ακριβώς μπαίνουμε στο σπίτι σας και υπάρχει ένα δέσιμο με εμάς είναι μια προδοσία που συμβαίνει σε εσάς από εμάς, αν έχουμε παραβατική συμπεριφορά», είπε χαρακτηριστικά.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Το θέμα της προβολής επαναλήψεων σειρών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στις επαναλήψεις δεν παίζει μόνο ο Πέτρος Φιλιππίδης, παίζουν άλλοι 50 ηθοποιοί οι οποίοι και θα πληρωθούν απ’ αυτές. Δηλαδή ξαφνικά η όποια παραβατική συμπεριφορά, ως αποδεικνυόμενη από το δικαστήριο, του Πέτρου θα επηρεάσει και τους υπόλοιπους που παίζουν μαζί του; Έχει γεννηθεί από το ελληνικό metoo το μεγάλο θέμα “τι κάνουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι κατηγορήθηκαν;”. Εγώ έχω δηλώσει από την αρχή ότι για αυτούς τους ανθρώπους μην κάνουμε, τουλάχιστον, ότι δεν έχουν υπάρξει φίλοι μας».
Στη συνέχεια, σημείωσε εκείνος και συνάδελφοί του είχαν στενές σχέσεις με ανθρώπους που κατηγορήθηκαν, όταν ξέσπασε το #MeΤoo. «Οι άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμφάει, έχουμε συμπιεί, έχουμε παίξει μαζί, έχουμε βρεθεί και έχουν υπάρξει μες στη ζωή μας. Ότι ξαφνικά απέδειξαν ή θα αποδειχθεί ή δεν θα αποδειχθεί παραβατική συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο αφορά τους ίδιους, σε σχέση με αυτό που έχουν κάνει και πως θα πορευτούν από δω και πέρα», σχολίασε.
Ο ηθοποιός κλήθηκε επίσης να διατυπώσει την άποψή του για το αν θα έπρεπε να προβάλλονται επαναλήψεις των σειρών, στις οποίες πρωταγωνίστησε, μετά την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού. Ο Αιμίλιος Χειλάκης αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά τόνισε ότι η διακοπή των επαναλήψεων θα ζημίωνε οικονομικά και τους υπόλοιπους ηθοποιούς που συμμετείχαν.
