Η Τέρι Χάτσερ μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τo πώς έχασε την παρθενιά της

«Ξέρω ότι είμαι τυχερή που βγήκα ζωντανή. Είμαι τυχερή που είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για όλα αυτά. Η σεξουαλική μου ιστορία είναι γεμάτη λάθη», είπε η ηθοποιός