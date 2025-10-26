Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Η Τέρι Χάτσερ μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τo πώς έχασε την παρθενιά της
«Ξέρω ότι είμαι τυχερή που βγήκα ζωντανή. Είμαι τυχερή που είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για όλα αυτά. Η σεξουαλική μου ιστορία είναι γεμάτη λάθη», είπε η ηθοποιός
Η Τέρι Χάτσερ, γνωστή από το «Desperate Housewives», αποκάλυψε στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του podcast της «Desperately Devoted» ότι δεν είχε ιδέα για τη χρήση προφυλακτικού όταν έχασε την παρθενία της ως έφηβη.
«Δεν ήξερα τι ήταν ένα προφυλακτικό», είπε η 60χρονη ηθοποιός, προσθέτοντας ότι συνέβη στο σπίτι των γονιών της, στο κρεβάτι τους με νερό.
Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν τυχερή που δεν έμεινε έγκυος ή δεν προσβλήθηκε από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. «Ξέρω ότι είμαι τυχερή που βγήκα ζωντανή. Είμαι τυχερή που είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για όλα αυτά. Η σεξουαλική μου ιστορία είναι γεμάτη λάθη».
Μια εμπειρία γεμάτη άγνοια και τύχηΗ Χάτσερ περιέγραψε πώς ανακάλυψε ένα προφυλακτικό στα συρτάρια των γονιών της και εξήγησε πόσο άσχετη ήταν εκείνη την περίοδο: «Το βρήκα αυτό το πράγμα, λευκό, σαν επίδεσμο αλλά πιο παχύ, τριών-τεσσάρων ιντσών, μέσα σε πλαστικό, όπως το ξετυλίγεις. Αυτό δείχνει πόσο άπειρη ήμουν».
Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν τυχερή που δεν έμεινε έγκυος ή δεν προσβλήθηκε από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. «Ξέρω ότι είμαι τυχερή που βγήκα ζωντανή. Είμαι τυχερή που είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για όλα αυτά. Η σεξουαλική μου ιστορία είναι γεμάτη λάθη».
Σκοτεινό παρελθόν και δικαιοσύνηΗ Χάτσερ έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το τραυματικό περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης από θείο της όταν ήταν 5 ετών. Το 2002, ενημερώθηκε ότι ο θείος της είχε συλληφθεί για κακοποίηση παιδιών, ενώ ένα φερόμενο θύμα 14 ετών είχε αυτοκτονήσει.
Η μαρτυρία της ήταν καθοριστική ώστε ο Richard Hayes Stone να ομολογήσει τέσσερις κατηγορίες παιδικής κακοποίησης δύο κοριτσιών και να καταδικαστεί σε 14 χρόνια φυλάκιση.
