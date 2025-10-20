Ο Μάικλ Φασμπέντερ πρωταγωνιστεί σε σειρά για τους Κένεντι σε σκηνοθεσία του Τόμας Βίντερμπεργκ
Ο Μάικλ Φασμπέντερ πρωταγωνιστεί σε σειρά για τους Κένεντι σε σκηνοθεσία του Τόμας Βίντερμπεργκ
Η πρώτη σεζόν θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και θα ακολουθεί την άνοδο του Τζόζεφ και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους
Το Netflix θα εξερευνήσει τις ρίζες της μακροβιότερης πολιτικής δυναστείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, των Κένεντι.
Η πλατφόρμα έδωσε το πράσινο φως σε μια σειρά με τίτλο «Kennedy», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Μάικλ Φασμπέντερ ως ο πατριάρχης Τζόζεφ Κένεντι. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century 1917-1956» του Φρέντρικ Λόγκεβαλ.
«Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό διαθέτουμε σε αμερικανική μυθολογία — κάπου ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful», δήλωσε ο showrunner Σαμ Σο.
«Αλλά η συγκλονιστική, πολυεπίπεδη βιογραφία του Φρέντρικ Λόγκεβαλ σηκώνει το πέπλο από τις ανθρώπινες φιλοδοξίες και τα βάρη πίσω από τον μύθο, αποκαλύπτοντας εξίσου πολλά για το παρόν μας — πώς φτάσαμε εδώ και πού πηγαίνουμε — όσο και για τους ίδιους τους Κένεντι. Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να εξερευνήσω αυτή τη saga μιας οικογένειας και ενός κόσμου σε μετάβαση», συμπλήρωσε στη συνέχεια.
Η πρώτη σεζόν της σειράς «Kennedy» θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και θα ακολουθεί την «απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του ανήσυχου δεύτερου γιου, του Τζακ, που παλεύει να ξεφύγει από τη σκιά του “χρυσού παιδιού” μεγαλύτερου αδελφού του», σύμφωνα με τη σύνοψη της σειράς.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η πλατφόρμα έδωσε το πράσινο φως σε μια σειρά με τίτλο «Kennedy», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Μάικλ Φασμπέντερ ως ο πατριάρχης Τζόζεφ Κένεντι. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century 1917-1956» του Φρέντρικ Λόγκεβαλ.
«Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό διαθέτουμε σε αμερικανική μυθολογία — κάπου ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful», δήλωσε ο showrunner Σαμ Σο.
Netflix has announced "Kennedy," an eight-episode series based on Fredrik Logevall’s book "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956."— Variety (@Variety) October 20, 2025
Michael Fassbender is attached to star as Kennedy family patriarch Joseph Kennedy Sr. https://t.co/xUGbL49AJ0
Η πρώτη σεζόν της σειράς «Kennedy» θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και θα ακολουθεί την «απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του ανήσυχου δεύτερου γιου, του Τζακ, που παλεύει να ξεφύγει από τη σκιά του “χρυσού παιδιού” μεγαλύτερου αδελφού του», σύμφωνα με τη σύνοψη της σειράς.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ, στις 9,6 μονάδες η υπεροχή Μητσοτάκη έναντι... Τσίπρα
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο Master Chef, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό τους: «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» του είπε
Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ, στις 9,6 μονάδες η υπεροχή Μητσοτάκη έναντι... Τσίπρα
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο Master Chef, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό τους: «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου» του είπε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα