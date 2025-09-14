Βίκυ Καγιά για Ηλία Κρασσά: Επειδή όλο λείπει, όταν βλεπόμαστε, δημιουργούμε μια ωραία συνθήκη για να ξαναγνωριστούμε

βασίζεται στην αγάπη, την κατανόηση και τον σεβασμό που τρέφουν ο ένας για τον άλλον. Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Βίκυ Καγιά στο «Secret» και τη Σάσα Σταμάτη τόνισε πως γενικότερα οι σχέσεις χρειάζονται κόπο και προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο από τον έναν.

Την καθημερινότητά της με τον Ηλία Κρασσά περιέγραψε η Βίκυ Καγιά , εξηγώντας πως η συχνή απουσία του λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κάνει τις στιγμές που συναντιούνται ξεχωριστές, με το ζευγάρι να δημιουργεί μια συνθήκη για να «ξαναγνωρίζεται».Το μοντέλο εξήγησε, ότι η σχέση με τον σύζυγό τηςΌπως είπε το μοντέλο: «Με τον Ηλία είμαστε στον δικό μας κόσμο μεταξύ μας. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει κατανόηση και υπάρχει και σεβασμός και επειδή είναι ένας άντρας αεικίνητος, που πάει από εδώ και πάει από εκεί – εμένα νομίζετε για αεικίνητη, αλλά αυτός είναι πιο πολύ και όλο ταξιδεύει και όλο λείπει ουσιαστικά –, όταν βλεπόμαστε, δημιουργούμε μια ωραία συνθήκη για να ξαναγνωριστούμε κάπως. Υπάρχει ένα υπόβαθρο αγάπης, προσπάθειας, σεβασμού και πάρα πολύ κόπου. Δεν γίνονται οι σχέσεις στη ζωή μας, όποιες κι αν είναι αυτές, συζυγικές, φιλικές, επαγγελματικές, χωρίς κόπο. Αλλά να κοπιάσουν και οι δύο, όχι μόνο ο ένας».