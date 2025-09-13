Μήνυση στην Έλεν ΝτεΤζενέρις για παραβίαση STOP και σύγκρουση με άλλο όχημα

Έλεν ΝτεΤζενέρις κατηγορείται για πρόκληση ατυχήματος σύμφωνα με αγωγή, καθώς μηνύεται για αμέλεια μετά από φερόμενη παραβίαση STOP και σύγκρουση με άλλο όχημα.

STOP,

Καλιφόρνια

STOP

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το «PEOPLE», μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι στις 16 Οκτωβρίου του 2023, η πρώην παρουσιάστρια αγνόησεενώ οδηγούσε σε δρόμο στηνκαι χτύπησε το αυτοκίνητό της.Η είδηση κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου από το «TMZ». Σύμφωνα με την αγωγή, «η διασταύρωση όπου συνέβη το περιστατικό ελέγχεται από πινακίδεςσε όλες τις κατευθύνσεις».Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι σταμάτησε στην πινακίδα STOP και «βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχαν άλλα οχήματα» πριν προχωρήσει. Ωστόσο, η ΝτεΤζενέρις φέρεται να «συγκρούστηκε μαζί της ξαφνικά χτυπώντας τη στο πλάι» του αυτοκινήτου της, προκαλώντας τραυματισμούς στη γυναίκα.«Η Έλεν ΝτεΤζενέρις μπήκε στη διασταύρωση χωρίς να σταματήσει στο STOP», αναφέρει η αγωγή. Η πρώην παρουσιάστρια κατηγορείται για «ανεύθυνη συμπεριφορά», με την ενάγουσα να ισχυρίζεται ότι η ΝτεΤζενέρις «αμέλησε και προκάλεσε ή συνέβαλε στην πρόκληση της σύγκρουσης του οχήματος». Επιπλέον, η γυναίκα αναφέρει ότι υπέστη «πολλαπλούς σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές».Η ενάγουσα ισχυρίζεται επίσης, ότι έχει υποβληθεί σε νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα και άλλες δαπάνες και πως νιώθει «ταραχή και έντονος άγχος» μετά το συμβάν.