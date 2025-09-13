Μήνυση στην Έλεν ΝτεΤζενέρις για παραβίαση STOP και σύγκρουση με άλλο όχημα
Μήνυση στην Έλεν ΝτεΤζενέρις για παραβίαση STOP και σύγκρουση με άλλο όχημα

Η μήνυση αφορά σε περιστατικό του 2023 στην Καλιφόρνια

Ελένη Μήτση
Η Έλεν ΝτεΤζενέρις κατηγορείται για πρόκληση ατυχήματος σύμφωνα με αγωγή, καθώς μηνύεται για αμέλεια μετά από φερόμενη παραβίαση STOP και σύγκρουση με άλλο όχημα.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το «PEOPLE», μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι στις 16 Οκτωβρίου του 2023, η πρώην παρουσιάστρια αγνόησε STOP, ενώ οδηγούσε σε δρόμο στην Καλιφόρνια  και χτύπησε το αυτοκίνητό της.

Η είδηση κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου από το «TMZ».  Σύμφωνα με την αγωγή, «η διασταύρωση όπου συνέβη το περιστατικό ελέγχεται από πινακίδες STOP σε όλες τις κατευθύνσεις».

Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι σταμάτησε στην πινακίδα STOP και «βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχαν άλλα οχήματα» πριν προχωρήσει. Ωστόσο, η ΝτεΤζενέρις φέρεται να «συγκρούστηκε μαζί της ξαφνικά χτυπώντας τη στο πλάι» του αυτοκινήτου της, προκαλώντας τραυματισμούς στη γυναίκα.

«Η Έλεν ΝτεΤζενέρις μπήκε στη διασταύρωση χωρίς να σταματήσει στο STOP», αναφέρει η αγωγή. Η πρώην παρουσιάστρια κατηγορείται για «ανεύθυνη συμπεριφορά», με την ενάγουσα να ισχυρίζεται ότι η ΝτεΤζενέρις «αμέλησε και προκάλεσε ή συνέβαλε στην πρόκληση της σύγκρουσης του οχήματος». Επιπλέον, η γυναίκα αναφέρει ότι υπέστη «πολλαπλούς σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές».

Η ενάγουσα ισχυρίζεται επίσης, ότι έχει υποβληθεί σε νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα και άλλες δαπάνες και πως νιώθει «ταραχή και έντονος άγχος» μετά το συμβάν.

