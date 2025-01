Εύα Λονγκόρια: Βοήθησε τους εθελοντές να καθαρίσουν το Λος Άντζελες από τα αποκαΐδια της καταστροφικής πυρκαγιάς

50.000 δολάρια σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Αντικρίζοντας την καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, η Εύα Λονγκόρια έδειξε έμπρακτα τη στήριξή της. Η ηθοποιός συμμετείχε στην προσπάθεια καθαρισμού της πόλης, ενισχύοντας το έργο των εθελοντών που παλεύουν να αποκαταστήσουν τις πληγείσες περιοχές.Η 49χρονη σταρ ήταν μεταξύ των 88.000 κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι φλόγες «κατάπιαν» περισσότερες από 12.000 κατοικίες, κτίρια και οχήματα, καταστρέφοντας ολόκληρα προάστια. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 νεκρούς , με την πόλη να προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά τον πύρινο εφιάλτη.Η ηθοποιός ένωσε τις δυνάμεις της με τις οργανώσεις «National Day Laborer Organizing Network», «This Is About Humanity» και άλλους εθελοντές και βοήθησε να καθαριστούν τα αποκαΐδια από την πόλη. Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε η DailyMail, η Εύα Λονγκόρια φαίνεται να φορά μια φόρμα εργασίας, ενώ ετοιμάζει κουτιά με προμήθειες που θα παραδοθούν στους πληγέντες της πυρκαγιάς. Σε άλλη φωτογραφία, φαίνεται να αγκαλιάζει μία από τις εθελόντριες, σε ένδειξη στήριξης.Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μόνη βοήθεια που προσέφερε η Εύα Λονγκόρια. Η ηθοποιός δεσμεύτηκε να στηρίξει το Latino Community Foundation και το California Community Foundation με δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, προκειμένου να βοηθήσει να ανακάμψουν οι κοινότητες που επλήγησαν από τη φωτιά.Πρόσφατα, η διάσημη ηθοποιός, γνωστή για την κοινωνική της ευαισθησία, έδωσε 50.000 δολάρια στην οργάνωση «This Is About Humanity», στηρίζοντας όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και τις οικογένειες που επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές.Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Λονγκόρια εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές και μιλά για την απώλεια πολλών ανθρώπων, οι οποίοι είδαν κόπους μίας ζωής να χάνονται. «Ήταν μια τραγική εβδομάδα», ξεκίνησε να λέει η σταρ συγκινημένη στην αρχή του κλιπ που ανάρτησε στο Instagram και συνέχισε λέγοντας: «Καταστροφική για τόσους πολλούς ανθρώπους, τόσους πολλούς φίλους που έχασαν πολλά... αναμνήσεις και αγαθά για τα οποία έχουν δουλέψει πολύ σκληρά».Τέλος, περιέγραψε τη δική της προσπάθεια να βοηθήσει φιλοξενώντας στο σπίτι της φίλους που εκτοπίστηκαν. «Το σπίτι μου είναι γεμάτο από φίλους από άλλες περιοχές», είπε κλείνοντας.Shutterstock