Bafta 2025 - Υποψηφιότητες : Προηγούνται οι ταινίες «Κονκλάβιο» και «Emilia Perez» - Δείτε τη λίστα

Το θρίλερ « Κονκλάβιο » και η μουσική κωμωδία του Γάλλου Ζακ Οντιάρ, « Emilia Perez », ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βρετανικά κινηματογραφικά βραβεία Bafta του 2025 , τα οποία θα απονεμηθούν στις 16 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, με οικοδεσπότη τον Ντέιβιντ Τέναντ.Το «Κονκλάβιο», σκηνοθετημένο από τον Γερμανό Έντβαρντ Μπέργκερ, συγκέντρωσε 12 υποψηφιότητες, ενώ ακολουθεί η ταινία «Emilia Perez» με 11. Σημαντική παρουσία έχει και η ταινία « The Brutalist », όπου ο Άντριεν Μπρόντι υποδύεται έναν αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος, κατακτώντας 9 υποψηφιότητες. Ακολουθούν με 7 υποψηφιότητες οι ταινίεςκαι. Από 6 υποψηφιότητες κέρδισαν τοκαι το, η χαμηλού προϋπολογισμού ιρλανδόφωνη κωμική βιογραφία, που κατάφερε να σταθεί επάξια δίπλα σε παραγωγές μεγάλων στούντιο Μεταξύ των εκπλήξεων είναι η υποψηφιότητα του Τζέρεμι Στρονγκ για τον ρόλο του στην ταινία, βασισμένη στη ζωή του Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Succession», Κίραν Κάλκιν. Επιπλέον, η Κοραλί Φαρζιά κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην κατηγορία Σκηνοθεσίας για την ταινία της, η μόνη γυναίκα σκηνοθέτης που διαγωνίζεται, παρά τις ελπίδες ότι θα την ακολουθούσε και η Παγιάλ Καπαντία με την ταινίαΑκολουθεί η λίστα με τις υποψηφιότητες:AnoraThe BrutalistA Complete UnknownConclaveEmilia PérezAnora - Sean BakerThe Brutalist - Brady CorbetConclave - Edward BergerDune: Part Two - Denis VilleneuveEmilia Pérez - Jacques AudiardThe Substance - Coralie FargeatAnora - Sean BakerThe Brutalist - Brady Corbet και Mona FastvoldKneecap - Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó DochartaighA Real Pain - Jesse EisenbergThe Substance - Coralie FargeatA Complete UnknownConclaveEmilia PérezNickel BoysSing SingCynthia Erivo, WickedKarla Sofía Gascón, Emilia PérezMarianne Jean-Baptiste, Hard TruthsMikey Madison, AnoraDemi Moore, The SubstanceSaoirse Ronan, The OutrunAdrien Brody, The BrutalistTimothée Chalamet, A Complete UnknownColman Domingo, Sing SingRalph Fiennes, ConclaveHugh Grant, HereticSebastian Stan, The ApprenticeSelena Gomez, Emilia PérezAriana Grande, WickedFelicity Jones, The BrutalistJamie Lee Curtis, The Last ShowgirlIsabella Rossellini, ConclaveZoe Saldaña, Emilia PérezYura Borisov, AnoraKieran Culkin, A Real PainClarence Maclin, Sing SingEdward Norton, A Complete UnknownGuy Pearce, The BrutalistJeremy Strong, The ApprenticeBirdBlitzConclaveGladiator IIHard TruthsKneecapLeeLove Lies BleedingThe OutrunWallace and Gromit: Vengeance Most FowlHoard - Luna CarmoonKneecap - Rich PeppiattMonkey Man - Dev PatelSantosh -Sandhya Suri, James Bowsher, Balthazar de Ganay, Alan McAlex, Mike GoodridgeSister Midnight - Karan KandhariAll We Imagine as Light - Payal Kapadia, Thomas HakimEmilia Pérez” - Jacques AudiardI’m Still Here (“Ainda Estou Aqui”) - Walter SallesKneecap - Rich Peppiatt, Trevor BirneyThe Seed of the Sacred Fig - Mohammad Rasoulof, Amin SadraeiBlack Box Diaries - Shiori Ito, Hanna Aqvilin, Eric NyariDaughters - Natalie Rae, Angela PattonNo Other Land - Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel SzorSuper/Man: The Christopher Reeve Story - Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, Lizzie Gilliett, Robert FordWill & Harper - Josh Greenbaum, Rafael Marmor, Christopher Leggett, Will Ferrell, Jessica ElbaumFlow - Gints Siibalodis, Matīss KažaInside Out 2 - Kelsey Mann, Mark NielsenWallace and Gromit: Vengeance Most Fowl - Nick Park, Merlin Crossingham, Richard BeekThe Wild Robot - Chris Sanders, Jeff HermannAnora - Sean Baker, Samantha QuanThe Apprentice -Stephanie Gorin, Carmen CubaA Complete Unknown - Yesi RamirezConclave - Nina Gold, Martin WareKneecap - Carla StrongeThe Brutalist - Lol CrawleyConclave - Stéphane FontaineDune: Part Two - Greig FraserEmilia Pérez - Paul GuilhaumeNosferatu - Jarin BlaschkeAnora - Sean BakerConclave - Nick EmersonDune: Part Two - Joe WalkerEmilia Pérez - Juliette WelflingKneecap -Julian Ulrichs, Chris GillBlitz - Jacqueline DurranA Cοmplete Unknown - Arianne PhillipsConclave - Lisy ChristlNosferatu - Linda MuirWicked - Paul TazewellDune: Part Two - Love Larson, Eva Von BahrEmilia Pérez - Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier, Jean-Christophe Spadaccini, Romain MariettiNosferatu - David White, Traci Loader, Suzanne Stokes-MuntonThe Substance - Pierre Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne ScarselliWicked - Frances Hannon, Laura Blount, Sarah NuthThe Brutalist - Daniel BlumbergConclave - Volker BertelmannEmilia Pérez - Camille, Clément DucolNosferatu - Robin CarolanThe Wild Robot - Kris BowersThe Brutalist - Judy Becker, Patricia CucciaConclave - Suzie Davies, Cynthia SleiterDune: Part Two - Patrice Vermette, Shane VieauNosferatu - Craig LathropWicked - Nathan Crowley, Lee SandalesBlitz -John Casali, Paul Cotterell, James HarrisonDune: Part Two - Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard KingGladiator II - Stéphane Bucher, Matthew Collinge, Paul Massey Danny SheehanThe Substance - Valérie Deloof, Victor Fleurant, Victor Praud, Stéphane Thiébaut, Emmanuelle VillardWicked - Robin Baynton, Simon Hayes, John Marquis, Andy Nelson, Nancy Nugent TitleBetter Man - Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter StubbsDune: Part Two - Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer, Rhys SalcombeGladiator II - Mark Bakowski, Neil Corbould, Nikki Penny, Pietro PontiKingdom of the Planet of the Apes - Erik Winquist, Rodney Burke, Paul Story, Stephen UnterfranzWicked - Pablo Helman, Paul Corbould, Jonathan Fawkner, Anthony SmithAdiós - José Prats, Natalia Kyriacou, Bernardo AngelettiMog’s Christmas - Robin Shaw, Joanna Harrison, Camilla Deakin, Ruth FieldingWander to Wonder - Nina Gantz, Stienette Bosklopper, Simon Cartwright, Maarten SwartThe Flowers Stand Silently, Witnessing - Theo Panagopoulos, Marissa KeatingMarion - Joe Weiland, Finn Constantine, Marija DjikicMilk - Miranda Stern, Ashionye OgeneRock, Paper, Scissors - Franz Böhm, Ivan, Hayder Rothschild HoozeerStomach Bug - Matty Crawford, Karima Sammout-KanellopoulouMarisa AbelaJharrel JeromeDavid JonssonMikey MadisonNabhaan RizwanΤα βραβεία BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) είναι τα σημαντικότερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά βραβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα με τα Όσκαρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κινηματογραφικά βραβεία απονέμονται ετησίως για να τιμήσουν τις καλύτερες ταινίες, ερμηνείες, σκηνοθεσίες, σενάρια και άλλα επιτεύγματα στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Οι υποψηφιότητες και οι νικητές επιλέγονται από τα μέλη της Ακαδημίας, που περιλαμβάνουν επαγγελματίες του χώρου από τη Βρετανία και διεθνώς.