Μπλέικ Λάιβλι: Κατέθεσε επίσημη αγωγή κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι

: Shutterstock, Associated Press

κατέθεσε επίσημη αγωγή εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στο «It Ends With Us»,Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από το Page Six, η 37χρονη ηθοποιός κατηγορεί τον 40χρονο για σεξουαλική παρενόχληση, αντίποινα, παραβίαση συμβολαίου, πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας, καθώς και για απώλεια εισοδημάτων. Η αγωγή κατατέθηκε την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ ανάλογες κατηγορίες είχαν προηγουμένως διατυπωθεί από την ηθοποιό στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια.Η Λάιβλι υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τον Αύγουστο, ο Μπαλντόνι επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία περιλάμβανε την προβολή γυμνών βίντεο και την αναφορά σε προσωπικά ζητήματα, όπως ο θάνατος του πατέρα της και το βάρος της. Παρά τις παρεμβάσεις από την ομάδα παραγωγής, που ζήτησε τη διακοπή αυτής της συμπεριφοράς, φέρεται να συνεχίστηκαν οι εντάσεις.Ισχυρίζεται, επίσης, ότι ο Μπαλντόνι προσέλαβε ομάδα διαχείρισης κρίσεων με στόχο να βλάψει τη φήμη της. Στην αγωγή, αναφέρεται πως δημιουργήθηκε «ψηφιακός στρατός» που παρήγαγε και διέδιδε αρνητικό περιεχόμενο για την ίδια, το οποίο στη συνέχεια διοχετεύθηκε σε δημοσιογράφους και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να επηρεάσει την κοινή γνώμη.Η δικαστική διαμάχη πήρε νέα διάσταση όταν ο Μπαλντόνι, μαζί με την ομάδα του και την εταιρεία παραγωγής Wayfarer Studios, υπέβαλαν τη δική τους αγωγή ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Λάιβλι. Στην αγωγή αυτή, οι ενάγοντες κατηγορούν την ηθοποιό για παραπλανητικές δηλώσεις και για απόπειρα να υπονομεύσει την ταινία, με απειλές ότι δεν θα παρευρεθεί στα γυρίσματα ή στην προώθηση του έργου.Η Λάιβλι, μέσω των δικηγόρων της, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την αντιμετώπιση που είχε, επισημαίνοντας πως η απόφασή της να μιλήσει για ζητήματα παρενόχλησης και ασφάλειας στο χώρο εργασίας πυροδότησε αντίποινα εναντίον της. Σε δήλωσή της στους New York Times, ανέφερε: «Ελπίζω η νομική μου δράση να φέρει στο φως τις σκοτεινές τακτικές που χρησιμοποιούνται για να βλάψουν όσους μιλούν ανοιχτά για παραπτώματα».Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς» και «ότι αποσκοπούν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης». Επιπλέον, κατηγόρησε τη Λάιβλι για συστηματική ανάπτυξη αρνητικών εντυπώσεων μέσω του δικού της εκπροσώπου Τύπου.