Μικέλε Μορόνε: To δημόσιο μήνυμά του στην Μπλέικ Λάιβλι - Σε αγαπώ τόσο πολύ, κράτα γερά

Όλο και περισσότεροι ηθοποιοί τάσσονται υπέρ τηςσχετικά με τη μήνυσή εναντίον τουγια σεξουαλική παρενόχληση και τους ισχυρισμούς της ότι ενορχήστρωσε μια εκστρατεία δυσφήμισης εις βάρος της. Οείναι ο τελευταίος διάσημος που μοιράστηκε τη στήριξή του στην 37χρονη ηθοποιό, αποκάλυπτοντας ότι την είδε να «πονάει» αφού ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «It Ends With Us».Ο Ιταλός σταρ - ο οποίος έχει προγραμματιστεί να παίξει με τη Λάιβλι στο επερχόμενο σίκουελ του «A Simple Favor» - έκανε ένα story στο Instagram του, με το οποίο στάθηκε στο πλευρό της, εν μέσω της διαμάχης της με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της.«Έτσι, συνήθως δεν είναι το φόρτε μου να κάνω τέτοιου είδους βίντεο, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να υπερασπιστώ ένα πρόσωπο που αγαπώ πραγματικά και αυτό το πρόσωπο είναι η Μπλέικ Λάιβλι», είπε στο κλιπ.Και συνέχισε: «Προσωπικά γνώρισα την Μπλέικ κατά τη διάρκεια του "A Simple Favor 2", γυρίσαμε μαζί αυτή την απίστευτη ταινία και ένιωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ένιωσα τον πόνο και τότε είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, εγώ και εκείνη. Η Μπλέικ πονούσε. Και είμαι πραγματικά κουρασμένος να βλέπω τέτοιου είδους σκληρά και κακά σχόλια για εκείνη χωρίς να γνωρίζω την κατάσταση».Ο ηθοποιός παρέπεμψε, επίσης, τους ακολούθους του σε ένα άρθρο των New York Times που περιγράφει λεπτομερώς τα ιδιωτικά μηνύματα που φέρεται να περιείχαν μια εκστρατεία που στόχευε τη φήμη της Λάιβλι, αφού εκείνη κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us».«Γι' αυτό λοιπόν θέλω να βάλω το link ακριβώς εδώ αυτού του άρθρου [από] τους New York Times, ώστε να καταλάβετε πριν σχολιάσετε, τι συνέβη», πρόσθεσε. «Αυτό είναι το μόνο που ζητάω. Αυτό θέλω να κάνετε. Μπλέικ, σε αγαπώ τόσο πολύ. Κράτα γερά και θα βρεθούμε πολύ, πολύ σύντομα. Σ' αγαπώ».Ο Μορόνε είναι ένας από τους πολλούς σταρ που είναι υπέρ της Λάιβλι, αφού μήνυσε τον Μπαλντόνι, μεταξύ των οποίων, η Έιμι Σούμερ, η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Αμέρικα Φερέρα και η Άμπερ Χερντ.: Splashnews.com / IDEAL IMAGE