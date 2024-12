Νέες αποκαλύψεις από «φίλο» του Λίαμ Πέιν - Μίλησε για εθισμό του τραγουδιστή στην ηρωίνη

O Ρότζερ Νόρες αριστερά

Η χρήση ναρκωτικών τουφέρεται να επιδεινώθηκε τον χρόνο πριν από τον θάνατό του, οδηγώντας σε αρκετές νοσηλείες και επισκέψεις σε κέντρα αποτοξίνωσης. Αυτά υποστηρίζει τουλάχιστον, ο φίλος του τραγουδιστή,που ερευνάται από τις Αρχές, ως ένας από τους υπόπτους που σχετίζονται με τον θάνατό του.Από τη στιγμή που συνέβη το τραγικό γεγονός, ο Νόρες, ο οποίος ήταν ένα από τα τελευταία άτομα που είδαν ζωντανό το πρώην μέλος των One Direction, προσπαθεί να αποκαλύψει όσα περισσότερα μπορεί για το σκοτεινό παρελθόν του Πέιν. Αυτή η κίνηση ωστόσο, έχει ερμηνευτεί από πολλούς ως μια προσπάθεια να καταδείξει ότι ο Πέιν ήταν και ο μοναδικός υπεύθυνος για τον θάνατό του, λόγω του σοβαρού εθισμού του στα ναρκωτικά.Σε δικαστικό έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή της Page Six την Παρασκευή, ο Νόρες -ο οποίος κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τον Πέιν πριν από τη μοιραία πτώση του από το μπαλκόνι ξενοδοχείου, τον Οκτώβριο- περιέγραψε λεπτομερώς τα προβλήματα εθισμού του εκλιπόντος τραγουδιστή, αφού ένας δικαστής ζήτησε να ανακριθεί στο πλαίσιο της έρευνας.Στο έγγραφο, το οποίο δεν αποτελεί επίσημη κατάθεση, ο Νόρες υπερασπίστηκε τον εαυτό του έναντι των κατηγοριών, οι οποίες θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε ποινή κάθειρξης έως και 15 χρόνια. «Ήμουν ένας φίλος που τον αγαπούσε πολύ, που τον βοήθησε ανιδιοτελώς σε ό,τι μπορούσε, που ξόδεψα τα δικά μου χρήματα για να τον βοηθήσω, και ακόμη και τότε δεν ήταν αρκετά. Δεν θεωρώ ότι αξίζω την κατηγορία που μου απευθύνεται».Ο Νόρες ισχυρίστηκε ότι ο Πέιν μπαινόβγαινε σε κέντρα απεξάρτησης «με τη θέλησή του» για σχεδόν έναν χρόνο, «σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει» τη μάχη του με την κατάχρηση ουσιών. Ωστόσο, ο Νόρες δήλωσε ότι οι «θεραπείες δεν ήταν επιτυχείς και ο εθισμός του [Πέιν] επιδεινώθηκε καθώς άρχισε να χρησιμοποιεί πιο σκληρά ναρκωτικά, όπως η ηρωίνη».Μάλιστα, υποστήριξε ότι χρειάστηκε να επαναφέρουν τον Πέιν στη ζωή πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς που προηγήθηκε του θανάτου του, ενώ ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 το πρώην μέλος των One Direction «υπέστη σοβαρή δηλητηρίαση με την οποία βρέθηκε πολύ κοντά στον θάνατο». Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στο Μιλάνο, άφησε τον Πέιν στο νοσοκομείο για πολλές μέρες, σύμφωνα με τον φίλο του.Ο Νόρες δήλωσε ότι ο Πέιν ανέβαλε την περιοδεία του στη Λατινική Αμερική για να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης λίγο αργότερα. Ο σταρ είχε ανακοινώσει τα νέα τον Αύγουστο, λέγοντας στους θαυμαστές του ότι είχε νοσηλευτεί για «μια σοβαρή μόλυνση στα νεφρά». Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι ο Πέιν νοσηλεύτηκε στο Λονδίνο άλλες δύο φορές εκείνη τη χρονιά και χρειάστηκε να τον επαναφέρουν στη ζωή λόγω «υψηλών επιπέδων δηλητηρίασης».«Οι επαγγελματίες έπρεπε να καταφύγουν σε ελιγμούς ανάνηψης για να σώσουν τη ζωή του, χωρίς η οικογένεια ή οι φίλοι του να μπορούν να κάνουν κάτι για να αποφύγουν αυτές τις καταστάσεις ή να τον βοηθήσουν», έγραψε.Ο Νόρες αποκάλυψε ότι ο Πέιν ξεκίνησε τη χρονιά παλεύοντας με τους ίδιους δαίμονες και μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης στην Ισπανία τον Μάρτιο. Παρόλα αυτά, φέρεται να έφυγε από το κέντρο πριν ολοκληρώσει τη θεραπεία και παραλίγο να πάρει υπερβολική δόση τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον φίλο του.Ενώ η οικογένεια του εκλιπόντος τραγουδιστή φέρεται να προσπάθησε να του βρει βοήθεια, ο Νόρες ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής του «Strip That Down» τους απέρριψε. Ο Πέιν επέστρεψε τελικά στην Αμερική, όπου ο Νόρες είπε ότι παρέμεινε καθαρός για το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Ωστόσο, είπε ότι φοβόταν ότι ο τραγουδιστής του θα υποτροπίαζε αν επέστρεφε στην Αγγλία, οδηγώντας σε μια «έντονη διαφωνία» μεταξύ των δύο.Η Page Six είχε προηγουμένως αποκτήσει ένα email που είχε στείλει ο Νόρες στην ομάδα του Πέιν και στον πατέρα του, Τζεφ Πέιν, στα τέλη Αυγούστου, στο οποίο τους έλεγε ότι «ανησυχούσε πραγματικά» για την «ευημερία» του τραγουδιστή στο Μάντσεστερ, όπου γνώριζε αρκετούς εμπόρους.«Ο Λίαμ έμεινε στο ράντσο ενός φίλου μου στο Παλμ Μπιτς και από την πρώτη μέρα που έφτασε παρακολουθείται και θεραπεύεται από επαγγελματίες γιατρούς που ειδικεύονται στις εξαρτήσεις», είχε γράψει τότε ο Νόρες. «Παρέμεινε πλήρως καθαρός χωρίς πρόσβαση σε σκληρά ναρκωτικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής του». Το email συνέχιζε: «Ελπίζω ότι μπορείτε να φέρετε επαγγελματίες γιατρούς να ελέγχουν τακτικά την υγεία του το συντομότερο δυνατό, όπως έκανα εγώ όταν ήταν στις ΗΠΑ. Θα μείνω εντελώς έξω από την κατάσταση και θα αποσυνδεθώ από εδώ και πέρα και σας εύχομαι τα καλύτερα με την υγεία και την καριέρα του Λίαμ».Τον Οκτώβριο, πολλές πηγές είπαν στην Page Six ότι ο Πέιν είχε πάρει αρκετές φορές υπερβολική δόση και οι κοντινοί του άνθρωποι «σοκαρίστηκαν» όταν ο μάνατζέρ του τον υπέγραψε για την εκπομπή του Netflix «Building the Band », η οποία γυρίστηκε στο Μάντσεστερ το καλοκαίρι. «Ο μάνατζέρ του τον πίεσε να συμμετάσχει στην εκπομπή και ανταλλάξαμε ανήσυχοι πολλά μηνύματα μεταξύ μας», δήλωσε η πηγή. «Ήμασταν σοκαρισμένοι, δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν σε κατάσταση να το κάνει αυτό».Μια άλλη πηγή που γνώριζε τον Πέιν δήλωσε αποκλειστικά στην Page Six ότι ο τραγουδιστής «περνούσε από περιόδους καταστροφικής συμπεριφοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα» που οδήγησαν στον θάνατό του, ενώ ο Νόρες φαινομενικά προσπάθησε να κόψει τους δεσμούς του με τον Πέιν, βρισκόταν και εκείνος στην Αργεντινή όταν ο τραγουδιστής πέθανε.Οι τοπικές αρχές ερευνούν τον Νόρες για την κατηγορία της «εγκατάλειψης που ακολουθείται από θάνατο», καθώς εθεάθη στο ξενοδοχείο του τραγουδιστή λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του στις 16 Οκτωβρίου.Παρά το βίντεο και άλλους αυτόπτες μάρτυρες που ισχυρίζονται ότι ο Πέιν «συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα» πριν το μοιραίο γεγονός, ο Νόρες ισχυρίστηκε ότι ο φίλος του φαινόταν καλά όταν έφυγε. Αντ' αυτού, επιρρίπτει την ευθύνη στο προσωπικό του ξενοδοχείου, το οποίο εθεάθη να κουβαλάει τον Πέιν στο δωμάτιό του, προτού τον κλειδώσει εκεί. «Αν ο Λίαμ δεν είχε μεταφερθεί στο δωμάτιο με τη βία, και τον είχαν αφήσει στο λόμπι και είχαν καλέσει γιατρό ενώ τον έβλεπαν να έχει σπασμούς, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί», έγραψε ο φίλος του, σύμφωνα με το Rolling Stone.Εκτός από τον Νόρες, άλλα τέσσερα άτομα έχουν κατηγορηθεί ότι σχετίζονται με τον θάνατο του τραγουδιστή. Όλοι τους φέρονται να έχουν απαντήσει στις κατηγορίες, πράγμα που σημαίνει ότι εναπόκειται πλέον στον εισαγγελέα να αποφασίσει αν θα ασκηθεί περαιτέρω δίωξη εναντίον τους.Ο Πέιν πέθανε σε ηλικία 31 ετών, όταν έπεσε από το μπαλκόνι του δωμάτιου στο ξενοδοχείο του Μπουένος Άιρες στο οποίο διέμενε. Είχε αλκοόλ, κοκαΐνη και αντικαταθλιπτικά στον οργανισμό του την ώρα της πτώσης του.: EPA, Instagram