Μάθιου ΜακΚόναχι: Έκανε μια συμφωνία με τη σύζυγό του αφού έφυγε από το Χόλιγουντ για το Τέξας

δήλωσε πρόσφατα στον Αυστραλό τενίστα Νικ Κύργιο στο podcast «Good Trouble» του τελευταίου ότι εγκατέλειψε το Χόλιγουντ και μετακόμισε με την οικογένειά του στο Τέξας όταν η βιομηχανία αρνήθηκε να τον αφήσει να ξεφύγει από τις ρομαντικές κωμωδίες.Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε πολλές επιτυχημένες ταινίες του είδους στις αρχές του 2000, με τα «The Wedding Planner», «How to Lose a Guy in 10 Days», «Failure To Launch», «Fool's Gold» και «Ghosts of Girlfriends Past» να ξεπερνούν ή να πλησιάζουν το όριο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.«Κοίτα, φίλε, ο διάβολος βρίσκεται στα άπειρα "ναι", όχι στα "όχι"», εξήγησε ο ΜακΚόναχι. «Το "όχι" είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι πιο σημαντικό. Ειδικά αν έχεις κάποιο επίπεδο επιτυχίας και πρόσβασης. Το "όχι" γίνεται πιο σημαντικό από το "ναι". Γιατί, εννοώ, όλοι μπορούμε να κοιτάξουμε γύρω μας και να δούμε ότι έχουμε υπερφορτώσει τη ζωή μας με τα "ναι" και να λέμε, "Χριστέ μου, ωχ, ρε φίλε. Παίρνω αρνητικούς βαθμούς και όλες αυτές τις βλακείες στη ζωή μου επειδή είπα "ναι" σε πάρα πολλά πράγματα"».«Όταν έπαιζα με τις ρομαντικές κομεντί και ήμουν ο "ρομαντικός τύπος", αυτό ήταν το μονοπάτι μου και μου άρεσε αυτό το μονοπάτι. Αυτό το μονοπάτι πλήρωνε καλά και δούλευε», συνέχισε. «Ήμουν τόσο δυνατός σε αυτό το μονοπάτι που οτιδήποτε εκτός αυτού του μονοπατιού - δράματα και πράγματα που ήθελα να κάνω - ήταν σαν, "Όχι, όχι, όχι. Όχι, ΜακΚόναχι". Το Χόλιγουντ είπε, "Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να μείνεις εκεί". Έτσι, αφού δεν μπορούσα να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω, σταμάτησα να κάνω αυτό που έκανα και μετακόμισα στο ράντσο στο Τέξας».Αφού ο ηθοποιός μετακόμισε με την οικογένειά του στο Τέξας, έκανε μια συμφωνία με τη σύζυγό του και είπε: «Δεν πρόκειται να επιστρέψω στη δουλειά, εκτός αν μου προσφερθούν ρόλοι που θέλω να κάνω». Και αυτοί οι ρόλοι δεν ήταν ρομαντικές κωμωδίες.Ο ΜακΚόναχι είπε στον Γκλεν Πάουελ σε μια συζήτηση του περιοδικού Interview το καλοκαίρι ότι «ήταν τρομακτικό» να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ ενώ η καριέρα του ήταν επιτυχημένη. Σκέφτηκε μάλιστα ότι η μετακόμιση στο Τέξας θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να βρει νέα δουλειά.«Νομίζω ότι θα πάω να διδάξω μαθήματα σε σχολεία. Νομίζω ότι θα σπουδάσω για να γίνω μαέστρος. Νομίζω ότι θα πάω να γίνω οδηγός άγριας ζωής», δήλωσε ο ηθοποιός. «Έφυγα από το Χόλιγουντ. Βγήκα από τον δρόμο μου. Η λωρίδα που το Χόλιγουντ έλεγε ότι έπρεπε να μείνω, και [νόμιζα] ότι το Χόλιγουντ [θα έλεγε], "Λοιπόν, άντε γα**σου, φίλε. Έπρεπε να μείνεις στη λωρίδα σου". Ήταν τρομακτικό. Οι μέρες είναι μεγάλες - η αίσθηση της ασημαντότητας. Αλλά πήρα την απόφασή μου ότι αυτό έπρεπε να κάνω, οπότε δεν επρόκειτο να τραβήξω το αλεξίπτωτο και να εγκαταλείψω την αποστολή στην οποία βρισκόμουν. Αλλά ήταν τρομακτικό, γιατί δεν ήξερα αν θα έβγαινα ποτέ από την έρημο».Το Χόλιγουντ σίγουρα προσπάθησε να δελεάσει τον ΜακΚόναχι να επιστρέψει. Αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του το 2020 ότι του προσφέρθηκαν 14,5 εκατομμύρια δολάρια για να επιστρέψει στο είδος της ρομαντικής κομεντί σε μια νέα ταινία, αλλά απέρριψε τα χρήματα επειδή δεν ήθελε να επιστρέψει στην κατηγοριοποίηση του εαυτού του.«Αυτό θεωρήθηκε ίσως ως η πιο επαναστατική κίνηση στο Χόλιγουντ από εμένα, επειδή πραγματικά έστειλα το μήνυμα, "Δεν μπλοφάρει, γαμώτο"», είπε ο ΜακΚόναχι στο podcast του Νικ Κύργιου. «Και όταν έχεις κάποιον που δεν μπλοφάρει, υπάρχει κάτι ελκυστικό σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό ήταν που έκανε το Χόλιγουντ να πει, "Ξέρετε κάτι; Αυτός είναι τώρα μια νέα μυθιστορηματική ιδέα. Είναι μια νέα λαμπρή ιδέα"».: Shutterstock