Λίαμ Πέιν: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον τραγουδιστή - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κηδεία

Ο Χάρι Στάιλς Ο Λούις Τόμλινσον Ο Νάιλ Χόραν O Ζέιν Μαλίκ



Η Κέιτ Κάσιντι και το μοντέλο Ντέμιαν Χέρλι

Η μητέρα του 7χρονου γιου του Πέιν, Σέριλ

Ο Σάιμον Κάουελ και η Λόρεν Σίλβερμαν

Ο Τζέιμς Κορντέν

Η γραφική εκκλησία που γίνεται η τελετή είχε στολιστεί από νωρίς με λουλούδια, ενώ τοποθετήθηκαν κεριά για να υποδεχθούν όσους απέτισαν φόρο τιμής.

Σήμερα κηδεύτηκε στην Αγγλία ο Λίαμ Πέιν , ο οποίος έφυγε τραγικά από τη ζωή τον περασμένο μήνα μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αργεντινή.Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, που έγινε διάσημος μέσα από το X Factor το 2010, πέθανε την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 31 ετών, έπειτα από πτώση από το τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες.Η ξαφνική απώλειά του συγκλόνισε τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι εξέφρασαν τη θλίψη τους με αγρυπνίες σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Γλασκώβη. Διάσημοι από τον χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας απέτισαν φόρο τιμής στον αγαπητό τραγουδιστή, ενώ η οικογένειά του τον περιέγραψε σε μία δήλωση ως «έναν ευγενικό, αστείο και θαρραλέο άνθρωπο».Ανάμεσα στους συγγενείς και φίλους που παρευρέθηκαν στην τελετή βρίσκονται και τα πρώην μέλη του συγκροτήματος One Direction και. Οι πρώην συνεργάτες και στενοί φίλοι του αδικοχαμένου τραγουδιστή έφτασαν από νωρίς στην εκκλησία, εμφανώς φορτισμένοι συναισθηματικά.Στην τελετή παραβρέθηκε μεταξύ άλλων η σύντροφός του,που είναι η μητέρα του επτάχρονου γιου του, oκαι πολλοί ακόμα φίλοι του Λίαμ Πέιν.Πηγή από την οικογένεια ανέφερε στη Sun ότι όλα τα στοιχεία της κηδείας οργανώθηκαν με προσοχή, ώστε να αποτελέσουν μια συγκινητική τελετή. «Η οικογένειά του έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να οργανώσει την τέλεια τελετή και να του προσφέρει τον αποχαιρετισμό που του αξίζει. Μπορεί ο Λίαμ να ήταν ένας παγκόσμιος σταρ, αλλά για τους γονείς του θα είναι πάντα το μικρό τους αγόρι. Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα», δήλωσε η πηγή.Σε μια συγκινητική δήλωση τον περασμένο μήνα, τα μέλη των One Direction που συναντήθηκαν στην κηδεία μετά από σχεδόν 10 χρόνια , εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον χαμό του: «Είμαστε συντετριμμένοι από τα νέα για την απώλεια του Λίαμ. Όταν θα είμαστε όλοι έτοιμοι, θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Προς το παρόν, χρειαζόμαστε χρόνο για να θρηνήσουμε και να διαχειριστούμε την απώλεια του αδελφού μας, που αγαπούσαμε βαθιά. Οι αναμνήσεις που μοιραστήκαμε μαζί του θα είναι για πάντα πολύτιμες. Τώρα, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και τους θαυμαστές που τον αγάπησαν όσο κι εμείς. Θα μας λείψει τρομερά. Σε αγαπάμε, Λίαμ».Φωτογραφίες: Splashnews.com / IDEAL IMAGE, AFP