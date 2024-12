Game of Thrones: Ανακοινώθηκε η ταινία

Κλείσιμο

To HBO επιβεβαίωσε την κινηματογραφική μεταφορά του «».Προς το παρόν δεν υπάρχει σκηνοθέτης, σεναριογράφος ή μέλη του καστ, αλλά η Warner Bros. εργάζεται υπό άκρα μυστικότητα για τουλάχιστον μια ταινία που διαδραματίζεται στον φανταστικό κόσμο της σειράς βιβλίων του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν.Το Hollywood Reporter ανέφερε πρώτο την είδηση την περασμένη εβδομάδα και ο διευθύνων σύμβουλος της HBO και της Max, Κέισι Μπλόις, επιβεβαίωσε το νέο πρότζεκτ την Τρίτη 12 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης.«Όταν ανακοινώνουμε στο HBO ότι αναπτύσσουμε την τάδε ή τη δείνα ιστορία, να έχετε κατά νου ότι αναπτύσσεται», δήλωσε ο Bloys σε μια ομάδα δημοσιογράφων. «Έχουμε δύο σειρές αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του "Game of Thrones". Νομίζω ότι η ταινία είναι η ίδια ιδέα». Και πρόσθεσε: «Θα αναπτύξουν μια ιδέα, θα δούμε αν είναι καλή. Θα διαβάσουμε τα σενάρια μαζί τους. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό και ενδιαφέρον. Αυτό είναι το νόημα της ανάπτυξης: βλέπετε, υπάρχει μια ιστορία που αξίζει να βγει στις αίθουσες και να γίνει ένα μεγάλο θέαμα; Νομίζω ότι θα ήταν διασκεδαστικό».Σημειώνοντας ότι «δεν το βλέπω απαραίτητα από επενδυτική άποψη», ο Μπλόις σκέφτηκε, «απλά, θα ήταν μια διασκεδαστική, μεγάλη ταινία; Νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες γι' αυτό». Αλλά, είπε ότι «είναι πολύ νωρίς στη διαδικασία».Τα νέα πάντως για μια ταινία της διάσημης σειράς δεν είναι τόσο αναπάντεχα. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια η HBO αντιστεκόταν σθεναρά στην ιδέα να μεταφέρει την επιτυχημένη σειρά στη μεγάλη οθόνη, ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, επικεφαλής του Warner Bros. Discovery, έχει ξεκαθαρίσει ότι η αποστολή της μητρικής εταιρείας είναι να «έχει πραγματική εστίαση στα franchises».Επίσης, οι θαυμαστές είδαν τον κόσμο του Westeros να επεκτείνεται σημαντικά. Το HBO μετέφερε το τηλεοπτικό κοινό πολλά χρόνια πίσω από την ιστορία του «Game of Thrones», στο απόγειο της εξουσίας των Targaryen στο Westeros και στον εμφύλιο πόλεμο που έπληξε την αυτοκρατορία τους με το House of the Dragon (που αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται για την 3η σεζόν). Μάλιστα, μες το 2025 αναμένεται η πρεμιέρα του «A Knight of the Seven Kingdoms», που διασκευάζει τη συλλογή διηγημάτων του Μάρτιν για έναν γενναίο ιππότη και τον πιστό ακόλουθό του.Εξετάζονται και άλλα τηλεοπτικά spinoffs, συμπεριλαμβανομένης μιας ιδέας για την κατάκτηση του Aegon και την ενοποίηση των επτά βασιλείων του Westeros.Οι Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ.Μπ. Βάις, οι δημιουργοί του «Game of Thrones», ως γνωστόν ήθελαν να ολοκληρώσουν τη σειρά επιστημονικής φαντασίας τους με τρεις ταινίες μεγάλου μήκους πριν τελικά προχωρήσουν στην τελευταία σεζόν έξι επεισοδίων το 2019.