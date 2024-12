My Style Rocks: Η Σέβη έχει έρθει εδώ να τσακωθεί, είπε η Σοφία

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d5jff2b96ikx)

Στο σημερινό επεισόδιο του «», η Σοφία Ζ., η Έφη και η Σοφία συζήτησαν για δύο συμπαίκτριές τους: την Άννα και τη Σέβη.Η Σοφία σχολίασε αρχικά τον τρόπο που λαμβάνει η Άννα τη βαθμολογία από τα υπόλοιπα κορίτσια: «Είναι το ίδιο πράγμα κάθε φορά που είμαστε στο πλατό. Η μία έχει άποψη, η άλλη δεν δέχεται την άποψη, και πάει λίγο έτσι [...] Η Άννα είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα, απλά δεν μπορεί να φύγει από το σώμα της και να δει τα πράγματα από άλλη πλευρά. Μόνο θέλει να τα βλέπει τα πράγματα από την πλευρά της».Στη συνέχεια, στην κάμερα μοιράστηκε την άποψή της για τη Σέβη, με την οποία έχουν έρθει σε ένταση σε στιγμές: «Τι να πω για εμένα και τη Σέβη; Η κοπέλα ήρθε για να τσακωθεί. Εγώ ήρθα εδώ επειδή αγαπώ τα ρούχα και δεν θέλω να τσακωθώ με κάποιον με θέματα προσωπικά για ρούχα! Δεν θα πάω σε πόλεμο, δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, it's not that deep και να κάνεις turned down τον χαρακτήρα μιας άλλης κοπέλας; Είναι μην, είναι μην! Είναι πράγματα που δεν θα έκανα σε έναν ξένο στον δρόμο. Δεν με συμπαθείς; Κλάιν μάιν. Θα κοιμηθώ το βράδυ».Έπειτα, η Σοφία ανέφερε: «Καλά, η Σέβη και σε εμένα που βάζει 2 είναι επειδή δεν της αρέσει. Αυτό κάνει πάντα. Δεν το έχει αλλάξει. Τώρα, η Άννα ενοχλείται πάρα πολύ με τις βαθμολογίες που της βάζουμε, που αυτό είναι λίγο κάπως. Δεν γίνεται να παίρνεις όλα προσωπικά. Δεν βαθμολογούμε τον χαρακτήρα, βαθμολογούμε τα ρούχα».Σε άλλο σημείο, η Σοφία υποστήριξε ότι η Άννα θεωρεί ότι οι βαθμοί που παίρνει είναι λόγω της προσωπικότητάς της και όχι λόγω του στυλ της. «Η Άννα αντιδράει πάρα πολύ και επηρεάζεται πάρα πολύ με το τι θα της βάλουμε και νομίζει ότι όταν δεν λέμε την άποψή μας το κάνουμε λόγω προσωπικού. Η βαθμολογία που θα της βάλουμε, θα είναι επειδή δεν τη συμπαθούμε ας πούμε, ενώ δεν ισχύει απλά δεν έχουμε την ευκαιρία να της πούμε τι δεν μας άρεσε στο look. Τότε ότι αντέδρασε έτσι και γύρισε και μου είπε "συγκεκριμένα εσύ και η Σέβη", εμένα αυτό με εκνεύρισε γιατί εγώ της έχω βάλει και καλές και κακές βαθμολογίες, γιατί πιστευώ ότι είναι πολύ δημιουργική, αλλά τα look που φέρνει είναι πολύ basic».