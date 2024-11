Σελίν Ντιόν στην Αντέλ: Είσαι μια κατηγορία από μόνη σου, σ' ευχαριστώ για όλα

Adele and Celine Dion hugging pic.twitter.com/3u8sRRr6dW — To Be Loved (@god_adele05) October 27, 2024

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισης τηςστο Λας Βέγκας πριν από λίγες ημέρες, ηανάμεσα στο πλήθος.Βίντεο που δημοσίευσαν θεατές στα κοινωνικά δίκτυα, έδειχναν τη Βρετανίδα ποπ σταρ να περιπλανιέται ανάμεσα στον κόσμο, ενώ τραγουδούσε το επιτυχημένο τραγούδι της «When We Were Young», και ξαφνικά να συναντά την Ντιόν.Αμέσως, η 36χρονη σταμάτησε να τραγουδά και ήταν εμφανώς συγκινημένη, καθώς πήγε να αγκαλιάσει την 56χρονη τραγουδίστρια του «My Heart Will Go On», η οποία καθόταν μαζί με τους 14χρονους δίδυμους γιους της, Νέλσον και Έντι. Το κοινό ζητωκραύγαζε βλέποντας τα δύο μουσικά είδωλα να αγκαλιάζονται, ενώ έκλαιγαν και αντάλλασσαν μερικές κουβέντες.Σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, η Ντιόν δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία η Αντέλ δακρύζει, ενώ έχει το χέρι στο μάγουλο της Καναδής σταρ, ενώ η ίδια το κρατά σφιχτά και την κοιτά συγκινημένη.Η 56χρονη τραγουδίστρια συνόδευσε τη φωτογραφία με μερικά τρυφερά λόγια προς την ομότεχνή της, ευχαριστώντας για την όμορφη βραδιά και εκφράζοντας τον θαυμασμό και την εκτίμηση για τη μουσική της Αντέλ, ενώ μοιράστηκε μερικές θετικές ευχές για το μέλλον της 36χρονης, καθώς έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει ένα διάλειμμα.Αναλυτικά, όσα έγραψε:«Αντέλ, σου είμαστε τόσο ευγνώμονες που υποδέχτηκες εμένα και την οικογένειά μου ξανά στο Κολοσσαίο για την καταπληκτική σου συναυλία! Η ερμηνεία σου ήταν θεαματική, η παραγωγή σου ήταν τόσο όμορφη. Μας άρεσε πολύ να σε βλέπουμε και να σε ακούμε να τραγουδάς... ήταν μια τόσο συγκινητική βραδιά για όλους μας. Η μουσική σου έχει τόσο μεγάλη επίδραση στη ζωή μου, είναι τόσο σημαντική για μένα, ειδικά τα τελευταία χρόνια.Χαίρομαι τόσο πολύ για σένα, εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλα σου τα όνειρα, να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα. Είσαι σε μια κατηγορία από μόνη σου... και σου αξίζουν τα καλύτερα! Σε ευχαριστώ για όλα, Αντέλ... με όλη μου την αγάπη,- Σελίν...».