Αντέλ: Ξέσπασε σε κλάματα μόλις αντίκρυσε τη Σελίν Ντιόν στο κοινό σε συναυλία της

ξέσπασε σε δάκρυα όταν είδε τηνα βρίσκεται στο κοινό στο σόου της στο Λας Βέγκας το Σάββατο 26 Οκτωβρίου.Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X/Twitter, η Βρετανίδα ποπ σταρ περιπλανιόταν ανάμεσα στο πλήθος ενώ τραγουδούσε το επιτυχημένο τραγούδι της «When We Were Young», όταν συνάντησε την Ντιόν.Αμέσως, η 36χρονη σταμάτησε να τραγουδά και ήταν εμφανώς συγκινημένη, καθώς πήγε να αγκαλιάσει την 56χρονη τραγουδίστρια του «My Heart Will Go On», η οποία καθόταν μαζί με τους 14χρονους δίδυμους γιους της, Νέλσον και Έντι.Το κοινό ζητωκραύγαζε βλέποντας τα δύο μουσικά είδωλα να αγκαλιάζονται, ενώ έκλαιγαν και αντάλλασσαν μερικές κουβέντες.Η Ντιόν έπιασε με θέρμη το χέρι της τραγουδίστριας του «Hello», το κράτησε στο πρόσωπό της και το φίλησε. Η Αντέλ χρειάστηκε λίγα λεπτά για να επανέλθει, καθώς συνέχισε να περπατά και πάλι σκουπίζοντας δάκρυα από τα μάτια της.Όσο για την Καναδή τραγουδίστρια, ένα άλλο κλιπ την έδειξε να σκουπίζει το πρόσωπό της με ένα χαρτομάντηλο, καθώς την παρηγορούσε o ένας από τους γιους της.Έπειτα από λίγο, η Αντέλ επέστρεψε στη σκηνή και είπε στο πλήθος: «Χειροκροτήστε την κυρία Σελίν Ντιόν», ενώ η ομότεχνή της σηκώθηκε όρθια και χαιρέτησε το ενθουσιασμένο κοινό.Στο παρελθόν, η Αντέλ δεν έχει αποφύγει να μοιραστεί την αγάπη της για την Ντιόν, καθώς είχε παραδεχτεί, μεταξύ άλλων, ότι κρατάει ένα κομμάτι τσίχλας της 56χρονης ερμηνεύτριας στο σπίτι της. Επίσης, το 2017, η Ντιόν ήταν εκείνη που απένειμε στην Αντέλ το βραβείο Grammy για το τραγούδι της χρονιάς για το κομμάτι «Hello».Η τραγουδίστρια του «All By Myself» μπήκε σιγά-σιγά ξανά στο φως της δημοσιότητας φέτος εν μέσω της μάχης της με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου. Τον Ιούλιο, η Ντιόν τραγούδησε κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.