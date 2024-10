Μπλέικ Σέλτον: Μαζί με τους Backstreet Boys ένωσε τις δυνάμεις του για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τους τυφώνες

Blake Shelton, Backstreet Boys & More Set For Hurricane Relief Benefit For CBS & CMT https://t.co/SuxmPOZjv0 — Deadline (@DEADLINE) October 30, 2024

Εκπρόσωποι της μουσικής βιομηχανίας και της ψυχαγωγίας συναντώνται σε μουσική εκδήλωση που διοργανώνεται από την οργάνωση United Way Worldwide και την Paramount Global για τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για τους πληγέντες από τουςστις ΗΠΑ.Η εκδήλωση «United Way Benefit for Hurricane Relief» θα μεταδοθεί από τα CBS και CMT και θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στο Paramount+.Το αφιέρωμα διάρκειας μιας ώρας θα συγκεντρώσει αστέρες της μουσικής, της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας με στόχο τη συλλογή χρημάτων για όσους επλήγησαν από τους τυφώνες Helene και Milton.Το αφιέρωμα που γυρίστηκε στο Νάσβιλ, υποστηρίζει «προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων από τον τυφώνα και μακροπρόθεσμης ανάκαμψης» προς «όφελος οικογενειών» στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.Μεταξύ των μουσικών καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν είναι οι Μπρίτνεϊ Σπένσερ, Κάρλι Πιρς, Κρις Τζάνσον, Τζόναθαν ΜακΡέινολντς και Τάιλερ Χάμπαρντ,και το συγκρότημα«Σε περιόδους κρίσης, η United Way κινητοποιεί τη δύναμη φροντίδας των κοινοτήτων για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη» δήλωσε η Άντζελα Γουίλιαμς, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του διεθνούς δικτύου με περισσότερες από 1.800 τοπικές μη κερδοσκοπικές θυγατρικές για συγκέντρωση κεφαλαίων.: Shutterstock