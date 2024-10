Selena Gomez: Εκτός από σταρ είναι και... δισεκατομμυριούχος

Στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών (2024) Με τον σύντροφό της και μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο (2024)

Η εταιρεία Rare Beauty της Γκόμεζ ιδρύθηκε το 2020 Με την Κάρα Ντελεβίν και την Τέιλορ Σουίφτ (2015)

Με τη Μέριλ Στριπ (2023)

Η Σελένα Γκόμεζ μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλά πράγματα, αλλά κυρίως ότι δεν της έχει χαριστεί τίποτα. Η 32χρονη καλλιτέχνις έχει εργαστεί πολύ σκληρά για να φτάσει να λογίζεται ένα από τα επιδραστικότερα άτομα του κόσμου -με 424 εκατομμύρια ινσταγκραμικούς ακολούθους, δηλαδή 140 εκατομμύρια περισσότερους από εκείνους της Τέιλορ Σουίφτ-, να αναγορεύεται «πριγκίπισσα της ποπ» και να είναι πλέον μέλος της εκλεκτής λίστας με τους αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους. Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία της ανέρχεται στα 1,3 δισ. δολάρια - και αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Καθόλου άσχημα για μια Αμερικανο-μεξικανή τρίτης γενιάς που μεγάλωσε μέσα στην οικονομική ανέχεια, έπεσε στα βαθιά νερά της showbiz από τα 7 της και από τότε επιδίδεται στον πρωταθλητισμό με αξιοζήλευτες επιδόσεις.Η αλήθεια είναι ότι για οποιονδήποτε άνθρωπο, η κατάκτηση του πρώτου δισεκατομμυρίου -θεμέλιος λίθος στο χτίσιμο της προσωπικής του αυτοκρατορίας- είναι τεράστιο επίτευγμα και ικανός λόγος για έξαλλους πανηγυρισμούς, αλλά στην περίπτωση της εν λόγω σταρ μοιάζει περισσότερο με ηράκλειος άθλος. Η Σελένα Γκόμεζ γεννήθηκε στο Γκραντ Πρέρι του Τέξας από δύο 16χρονους έφηβους που πήγαιναν ακόμα στο Λύκειο όταν βρέθηκαν ξαφνικά αναγκασμένοι να παίξουν το άχαρο παιχνίδι της οικογένειας. Δεν τα κατάφεραν. Χώρισαν όταν εκείνη ήταν 5 ετών. Η Γκόμεζ μεγάλωσε με τους παππούδες της και τη μητέρα της, επίδοξη ηθοποιό, που έκανε τρεις δουλειές -βασικά σερβιτόρα σε διάφορα καφέ-, ενώ ταυτόχρονα κυνηγούσε το όνειρό της σε τοπικές θεατρικές παραγωγές.Η νεόκοπη πλέον δισεκατομμυριούχος θυμάται σχεδόν νοσταλγικά τις μέρες που η μητέρα της την έπαιρνε μαζί της στις πρόβες, επιτρέποντάς της να δοκιμάσει μια μικρή γεύση του κόσμου όπου θα διέπρεπε λίγα χρόνια αργότερα, αλλά και με πικρία εκείνες που έψαχναν με απόγνωση να βρουν λίγα κέρματα για να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους. «Η μητέρα μου ήταν πολύ κουλ. Κάτι σαν την Ντρου Μπάριμορ στα 90s με κοντά ξανθά μαλλιά και κοκαλάκια πεταλούδες.Εφτιαχνε μόνη της τα ρούχα που φορούσε», θα περιέγραφε η Γκόμεζ την προσωπική της ηρωίδα σε συνέντευξή της στο «Rolling Stone», με αφορμή το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Selena Gomez: My mind and me» που είχε κάνει πρεμιέρα στην Apple TV+ τον Νοέμβριο του 2022. «Θυμάμαι ότι της έλεγα: “Μαμά, θέλω να κάνω ό,τι κάνεις”. Κι εκείνη μου απαντούσε: “OK, ίσως να σε έγραφα σε μαθήματα θεάτρου”. Κι εγώ της έλεγα: “Μα όχι, εγώ θέλω να παίξω στην τηλεόραση».Η Σελένα Γκόμεζ έπαιξε στην τηλεόραση. Σε διαφημιστικά στην αρχή και αργότερα σε κάποια επεισόδια της παιδικής σειράς «Ο Μπάρνεϊ και οι φίλοι του». «Δεν χρειαζόμουν να ζω στην πραγματική ζωή. Μου αρκούσε που ζούσα στον κόσμο του Μπάρνεϊ», θα έλεγε. Στα επόμενα χρόνια θα έπαιρνε ρόλους σε παιδικές σειρές και ταινίες, θα γινόταν το πουλέν του Disney Channel, και στα 15 της, την εποχή που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Wizard of Waverly Place» θα αναγορευόταν σε εφηβικό ίνδαλμα και θα έβρισκε για πρώτη φορά στο κατώφλι της τους παπαράτσι. Η μουσική μπήκε στη ζωή της τυχαία, στα 16 της, όταν χρειάστηκε να ερμηνεύσει τρία τραγούδια για το soundtrack της σειράς «Cinterella Stories Series». Το 2009, κι ενώ συνέχιζε να παίζει στα projects της Disney με αμείωτη επιτυχία και αυξανόμενη δημοτικότητα -είχε φτάσει μάλιστα να γίνει η καλύτερα αμειβόμενη τηλεοπτική ηθοποιός-, η φιλόδοξη πιτσιρίκα αποφάσισε να αναχθεί και σε ποπ σταρ και να συστήσει στους έφηβους μουσικόφιλους την μπάντα της Selena Gomez & The Scene. Τρία άλμπουμ και εκατοντάδες live εμφανίσεις αργότερα, στη διάρκεια των οποίων η Γκόμεζ προσπαθούσε να ανακαλύψει τη δική της μουσική ταυτότητα, το γκρουπ διαλύθηκε και η νεαρή σταρ ξεκίνησε μια άκρως επιτυχημένη σόλο καριέρα με τρία ακόμα στούντιο άλμπουμ, πολλαπλές βραβεύσεις και sold out περιοδείες.Οχι, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να καταγράψουμε με κουραστικές λεπτομέρειες όλα τα επιτεύγματα της Γκόμεζ, πόσες φορές ένα single της σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts, τι ρεκόρ έσπασε μια περιοδεία της και πόσες φορές αναδείχτηκε νικήτρια στα MTV και λοιπά μουσικά βραβεία. Αυτά λίγο ως πολύ είναι γνωστά. Οπως γνωστό είναι, μέσω και των δικών της δηλώσεων σε συνεντεύξεις, και όπως αποκαλύφθηκε και σε όλο του το δυσάρεστο εύρος στο ντοκιμαντέρ «Selena Gomez: My mind and me», ότι ο δράκος στο δικό της παραμύθι ήταν οι ψυχικές διαταραχές. «Θα είμαι πολύ ειλικρινής σε αυτό το θέμα», είχε αναφέρει η ίδια στο «Rolling Stone». «Εχω νοσηλευτεί σε τέσσερα κέντρα φροντίδας. Νομίζω ότι η κατάσταση άρχισε να γίνεται πολύ σκοτεινή στις αρχές των 20 μου, τότε που άρχισα να νιώθω ότι δεν είχα τον έλεγχο όσων ένιωθα, είτε τα πράγματα ήταν άσχημα είτε υπέροχα. Στην αρχή ήταν κατάθλιψη, μετά διάθεση για απομόνωση. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου, δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν. Οι φίλοι μου μού έφερναν φαγητό επειδή με αγαπούσαν, αλλά δεν γνώριζαν καν τι μου συνέβαινε. Μερικές φορές περνούσαν ολόκληρες εβδομάδες που έμενα ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου και με κόπο έσερνα τα πόδια μου μέχρι το παράθυρο για να πάρω λίγο αέρα. Υπήρχαν φορές που ένιωθα ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος χωρίς εμένα».Το 2018 η Γκόμεζ έφτασε να ακούει και φωνές. «Δεν είχα ποτέ πραγματικούς φίλους στη μουσική βιομηχανία. Η μόνη μου φίλη ήταν η Τέιλορ Σουίφτ. Οταν ήμουν μικρή νόμιζα ότι θα είχα δικά μου παιδιά στα 25. Και όταν έφτασα στα 25 και δεν είχα καταφέρει να κάνω ούτε μια καλή σχέση (σ.σ.: το σερί των αποτυχημένων δεσμών της με διάφορους σταρ από τον Τζάστιν Μπίμπερ μέχρι τον Νικ Τζόνας έχει απασχολήσει δεόντως τις κίτρινες φυλλάδες), ένιωσα ράκος». Η Γκόμεζ τελικά διαγνώσθηκε με διπολική διαταραχή και επειδή ενός κακού μύρια έπονται, από τα 23 της γνωρίζει ότι πάσχει και από λύκο. Πρόσφατα, μάλιστα, δήλωσε ότι δεν θα κάνει ποτέ παιδιά γιατί δεν θέλει να επιβαρύνει την εύθραυστη υγεία της. Ναι, η ζωή δεν της φέρθηκε με το γάντι, αλλά η Γκόμεζ δείχνει πλέον να έχει καταφέρει να βγει από τον εφιάλτη. Δεν ήταν όμως τα φάρμακα που αναγκάστηκε να καταναλώσει με το τουλούμι, όσο η συστηματική εμπλοκή της σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως η Unicef, που την έκαναν να νιώσει λίγο καλύτερα. «Οταν παλεύεις με ψυχικές νόσους, αυτό μπορεί να διαβρώσει τη σχέση σου με τον εαυτό σου, να καταρρακώσει την αυτοεκτίμησή σου, να κάνει όλο και πιο δύσκολη την επαφή σου με άλλους ανθρώπους και να σε οδηγήσει στην κατάθλιψη και την απομόνωση. Η προσφορά μπορεί να σπάσει αυτόν τον κύκλο».Η Σελένα Γκόμεζ μπορεί να μη σκάει ακριβώς από υγεία, πάντως έχει κάθε λόγο να χαίρεται περισσότερο τη ζωή της και τις επιτυχίες της. Η σειρά «Only Μurders in the Buildings» της Disney+, στην οποία πρωταγωνιστεί και είναι και executive producer, έφτασε αισίως στην τέταρτη επιτυχημένη σεζόν της, η νέα της ταινία «Emilia Pérez» έλαβε διθυραμβικές κριτικές στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, όπου έκανε πρεμιέρα, και χάρισε στην Γκόμεζ το πρώτο της βραβείο καλύτερης ερμηνείας -το μοιράστηκε με τις συμπρωταγωνίστριές της Ζόε Σαλντάνα, Κάρλα Σοφία Γκασκόν και Αντριάνα Παθ- και η εταιρεία της με καλλυντικά Rare Beauty έχει ανοδική πορεία στο χρηματιστήριο - άλλος ένας λόγος που η καλλιτέχνις έφτασε πιο γρήγορα στο πρώτο της δισεκατομμύριο.Και επειδή μόνο τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, η ερωτικά πολύπαθη Γκόμεζ δεν είναι πια μόνη. Στα τέλη της περασμένης χρονιάς μοιράστηκε με τους εκατομμύρια θαυμαστές της τα νέα της μετάβασης από φιλική και επαγγελματική σε ερωτική με τον παραγωγό της Μπένι Μπλάνκο. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Time», η σταρ εξομολογήθηκε ότι είχε αρχίσει να συμφιλιώνεται με την ιδέα της μοναξιάς και ότι είχε αποφασίσει ότι αν το ερωτικό ριζικό της δεν άλλαζε μέχρι τα 35, θα υιοθετούσε ένα παιδί. Πράγμα που μάλλον εξακολουθεί να σκέφτεται να κάνει, αλλά πλέον μαζί με τον Μπλάνκο. «Τα καλύτερα πράγματα σου συμβαίνουν όταν δεν τα περιμένεις. Αυτό είναι για μένα ο Μπένι - ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί ποτέ. Δεν γνωρίζω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, ξέρω όμως ότι δεν πρόκειται να τον χάσω σύντομα». Η Σελένα Γκόμεζ μπορεί πλέον να νιώθει πλούσια για περισσότερους από έναν λόγους.