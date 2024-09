Rhea Kalo, η ανήσυχη κεραμίστρια

Tο στούντιο κεραμικής της Ρέας Παπανικολάου (rheakalo.com) είναι μέσα σε μια καταπράσινη μονοκατoικία λες και είναι κρυμμένο, στην οδό Αγίου Τρύφωνος στο κέντρο της. Ενα ζεν σύμπαν που έχει δημιουργήσει και αποπνέει ομορφιά, καλαισθησία και πηλό. Ολες οι δημιουργίες είναι χειροποίητες, με προσοχή στη λεπτομέρεια, χρώμα και μια ροπή στο ασυνήθιστο. Κάθε αντικείμενο είναι σχεδιασμένο από την ίδια στην Ελλάδα και όλα έχουν δημιουργηθεί «για να φέρουν λίγη επιπλέον ευτυχία στο σπίτι σας». Από μικρό κορίτσι αγαπούσε την τέχνη και της άρεσε να φτιάχνει δικούς της ετερόκλητους κόσμους.Οι δύο γιαγιάδες της τη γαλούχησαν με ελεύθερη βούληση, γούστο και πολλές εικόνες. Η μία ήταν ζωγράφος και συγγραφέας, ενώ η άλλη εκτιμούσε και συνέλεγε έργα τέχνης. Εκείνη αποφάσισε να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις, όμως όχι για πολύ. Η καραντίνα τής άλλαξε το σκεπτικό και το επάγγελμα. Αφιερώθηκε στηνκαι δειλά-δειλά έδειχνε στατις δημιουργίες της. «Ξεκίνησε ως ένα προσωπικό ταξίδι κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, ένα ταξίδι το οποίο όμως ο κόσμος αγκάλιασε πέρα από τις προσδοκίες μου. Κάπως έτσι λοιπόν, το passion project μου απέκτησε φτερά και έναν αέρα απόλυτης ελευθερίας που με αυθόρμητο τρόπο με καθοδηγεί σε νέα ανοίγματα και περιπέτειες», εξηγεί η Ρέα.φούντωσε και εκείνη ακολούθησε το καλλιτεχνικό της πεπρωμένο. Εγκατέλειψε το Λονδίνο , πέταξε το office look, έκατσε στο σκαμπό και έπλασε το Rhea Kalo. «Το Rhea Kalo είναι ένα brand που έχει ως βασικό στόχο να εισάγει την τέχνη και το ασυνήθιστο στην καθημερινότητά μας. Το δημιουργικό μας showroom, με έδρα την Αθήνα, επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή χειροποίητων χρηστικών αντικειμένων, αμιγώς ελληνικής παραγωγής, που συνδυάζουν την τέχνη με την πρακτικότητα και είναι καλλιτεχνικά κομμάτια που φεύγουν από το studio και αποκτούν μία ενεργή ζωή κάπου αλλού.Πορευόμαστε πάντα με σεβασμό προς την παράδοση, την τέχνη, τους τεχνίτες, αλλά και το περιβάλλον - με μια φιλοσοφία αργής παραγωγής made to order και, στον βαθμό που μπορούμε, με zero waste packaging. Το όνομα του brand συνδυάζει το όνομά μου με το (μισό) επώνυμο του συζύγου μου (Καλογερόπουλος)». Το γεγονός ότι προέρχεται από μια πολυπληθή οικογένεια την κάνει να αναζητά το αίσθημα της αγάπης και να εκτιμά την αξία ενός πλούσιου γεύματος, γεμάτο θαλπωρή, φροντίδα και γέλιο. Ποιο αντικείμενο είναι ο πρωταγωνιστής του τραπεζιού; «Τα πιάτα! Βέβαια η ερώτηση είναι υποκειμενική, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια και γούστα. Προσωπικά, φροντίζω να μη λείπουν ποτέ από το τραπέζι μου αντικείμενα ασυνήθιστα και με προσωπικότητα. Κάτι το διαφορετικό και ιδανικά με χαρακτήρα, όπως μια ενδιαφέρουσα σύνθεση λουλουδιών, ένα χειροποίητο πιάτο με δόση χιούμορ ή κάποιο ασυνήθιστο αντικείμενο στο τραπέζι, αποτελεί έναυσμα για ανυπόκριτη συζήτηση».Τα κεραμικά αποτελούσαν κομμάτι τηςαπό την αρχαιότητα. Το γεγονός ότι είναι χρηστικά τα καθιστά και επίκαιρα. Ημάς έβαλε σε μια διαδικασία να αγαπήσουμε τα σπίτια μας λίγο παραπάνω, να τα θεωρήσουμε καταφύγιό μας και άρα να τα αναβαθμίσουμε. Η συγκυρία αυτή ίσως να εξηγεί σε έναν βαθμό την άνοδό τους. «Η τέχνη της κεραμικής έχει επίσης πάρει τα πάνω της και σαν χόμπι, γεγονός που με χαροποιεί πολύ!Το Rhea Kalo εκτός από homeware line έχει δημιουργήσει και συνεχώς καλλιεργεί μια κοινότητα μέσω του sister brand του Kalo Makers. Φιλοξενούμε δημιουργούς κάθε επιπέδου στον χώρο μας με σκοπό να χτίσουμε σιγά-σιγά μια τοπική κοινότητα ανθρώπων που αγαπούν την τέχνη και τις χειροτεχνίες. Mην ξεχνάμε ότι ο πηλός είναι ένα εύπλαστο υλικό που συγχωρεί και αγκαλιάζει τα λάθη, γι’ αυτό και στα workshops των Kalo Μakers δίνεται έμφαση στη μοναδικότητα των συναισθημάτων και σκέψεων του κάθε δημιουργού», σημειώνει η ίδια.όμως εκείνη; Ποιο είναι το επόμενο βήμα; «Εξελίσσομαι μέρα με τη μέρα και, ενώ δεν έχω συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα σχέδια, έχω αρκετά νέα projects στον ορίζοντα. Λίγο πριν φτάσει το καλοκαίρι παρουσίασα την πρώτη capsule παιδική συλλογή Rhea Kalo, την οποία ανυπομονούσα να μοιραστώ! Κεραμικά πιάτα και χειροποίητα επιτραπέζια αξεσουάρ που ελπίζω να αγκαλιάσουν οι μικροί μας φίλοι και οι οικογένειές τους. Επίσης μέσα στο καλοκαίρι ανακοίνωσα και ένα νέο εγχείρημά μας στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού, καθώς και την πρώτη μας συλλογή lounge.Σε επίπεδο επιθυμίας, θα ήθελα σίγουρα να ασχοληθώ περισσότερο με το ξύλο, τον μπρούτζο και τη ρητίνη, ως υλικά, καθώς και να μπω πιο ενεργά στον χώρο του επίπλου και των φωτιστικών», λέει ενθουσιασμένη. Η τελευταία της συλλογή είναι tableware, εμπνευσμένη από το ελληνικό καλοκαίρι. Αποτελείται από έξι σχέδια, το κάθε ένα αφιερωμένο σε ένα νησί που αγαπά και είναι, κατά κύριο λόγο, μια συλλογή κεραμικών ειδών. Περιέχει όμως και νέες δημιουργίες, όπως γλάστρες και βάζα σε διαφορετικά σχέδια και διαστάσεις