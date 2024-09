Μπιγιόνσε: Tα Country Music Awards τη σνόμπαραν - Δεν απέσπασε ούτε μια υποψηφιότητα για το τελευταίο της άλμπουμ

Beyoncé’s Cowboy Carter snubbed at Country Music Awards https://t.co/SMRztFznOO — Guardian culture (@guardianculture) September 10, 2024

Κλείσιμο

με το όγδοο άλμπουμ της «» δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ούτε μία υποψηφιότητα για τα βραβεία της Αμερικανικής Ένωσης Κάντρι Μουσικής (Country Music Association), Country Music Awards 2024.Σύμφωνα με τον Guardian, oι υποψήφιοι και οι νικητές των ετήσιων βραβείων ψηφίζονται κάθε χρόνο από τα 7.300 μέλη της Ένωσης, μετά από τρεις γύρους ψηφοφορίας.Ο Μόργκαν Γουόλεν απέσπασε επτά υποψηφιότητες, τις περισσότερες για φέτος, διεκδικώντας τον πιο σημαντικό τίτλο της βραδιάς, αυτόν του «Entertainer of the Year», ανάμεσα στους Λουκ Κομπς, Τζέλι Ρολ, Κρις Στέιπλετον και Λέινι Γουίλσον. Τέσσερις από τις υποψηφιότητες που έλαβε ήταν για το «I Had Some Help», μία συνεργασία με τον Post Malone.Το «Cowboy Carter», το οποίο κυκλοφόρησε η Μπιγιόνσε στις 29 Μαρτίου, έγινε το πρώτο άλμπουμ μαύρης τραγουδίστριας που έφτασε στο Νο 1 του Billboard top country albums chart. Παρά την επιτυχία του όμως, είχε περιορισμένη υποστήριξη από τους κάντρι ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο, ένας ραδιοφωνικός σταθμός στις ΗΠΑ βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα του Τύπου αφού αρνήθηκε να παίξει το «Texas Hold 'Em», μετά από αίτημα ακροατή.Ωστόσο στα Country Music Awards, ένας από τους συνεργάτες της σταρ στο «Cowboy Carter», ο Shaboozey, είναι υποψήφιος σε δύο κατηγορίες, «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» και «Τραγούδι της Χρονιάς», με το «A Bar Song (Tipsy)».Το τραγούδι πήρε την θέση του «Texas Hold ‘Em» στην κορυφή των κάντρι τσαρτ των ΗΠΑ τον Απρίλιο, κάνοντας τον Shaboozey τον πρώτο μαύρο άνδρα καλλιτέχνη που έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100 και του κάντρι τσαρτ ταυτόχρονα. Ήταν επίσης και η πρώτη φορά που δύο μαύροι καλλιτέχνες κατέλαβαν την πρώτη θέση διαδοχικά.Σύμφωνα με το Reuters, η 58η τελετή απονομής των CMA θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου στο Bridgestone Arena του Νάσβιλ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το αμερικανικό δίκτυο ABC.