Το δολοφονικό χιούμορ της Εύας Λονγκόρια στη σειρά «Only Murders in the Building»

Από τις 27 Αυγούστου, που ο τέταρτος κύκλος του « Only murders in the building » έκανε πρεμιέρα στο Hulu και το Disney+, ανάμεσα στους διάσημους αστέρες που θα παρελάσουν από το περιβόητο κτίριο-τόπο πολλαπλών εγκλημάτων, είναι και η Εύα Λονγκόρια . «Οταν οι φίλοι μου έμαθαν ότι θα έπαιζα στη σειρά, με ρώτησαν αν θα είμαι η δολοφόνος. Και εγώ τους απάντησα ότι όχι, αλλά θα είναι ο καλύτερος ρόλος που έπαιξα ποτέ στη ζωή μου: ο εαυτός μου», είχε δηλώσει η ίδια, καθόλου σεμνοταπεινά, σε συνέντευξή της στο IndieWire.Στην πραγματικότητα, η Λονγκόρια υποδύεται μια εκδοχή του εαυτού της, μια διάσημη ηθοποιό δηλαδή, που ενσαρκώνει την ηρωίδα της Σελένα Γκόμεζ σε μια ταινία που αφορά το podcast των πρωταγωνιστών-ερασιτεχνών ντετέκτιβ. «Οι ατάκες μου είναι απίστευτα αστείες. Αυτό που μου φαίνεται ακόμα πιο απίστευτο, όμως, είναι ότι παίζω στην ίδια σειρά με τη Μέριλ Στριπ. Ηταν σαν να ονειρευόμουν». Η κλασική αντίδραση όσων συνυπάρχουν στο ίδιο σετ με την εμβληματική Μέριλ.Η Λονγκόρια μπορεί να απέχει παρασάγγας από τον χαρακτηρισμό «εμβληματική» σε ό,τι αφορά την υποκριτική της δεινότητα -τουλάχιστον σε σχέση με τη Στριπ-, αλλά η πορεία της στον χώρο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Μετά τη διετή θητεία της στη σειρά μαραθώνιο «Ατίθασα Νιάτα» (υποδυόταν την Ιζαμπέλα από το 2001 έως το 2003), έγινε οριστικά σταρ ως Γκαμπριέλα στο δημοφιλές «Νοικοκυρές σε απόγνωση» που έκανε μεγάλο σουξέ μεταξύ 2004 και 2012.Και παρότι η τηλεόραση στην ουσία την ανέδειξε και την κράτησε στην επιφάνεια, η 49χρονη Τεξανή ηθοποιός έχει κάνει και τα κινηματογραφικά περάσματά της, και τα τελευταία χρόνια δοκιμάζει με επιτυχία τις δυνάμεις της και ως παραγωγός και σκηνοθέτις. Για το τελευταίο σκηνοθετικό πόνημά της «Flamin’ Hot» του 2023 κέρδισε και το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς.Παράλληλα, η ακάματη Λονγκόρια τρέχει επίσης το δικό της εστιατόριο, το πολύ σικ «Beso» στη λεωφόρο του Χόλιγουντ, έχει εκδώσει δικό της βιβλίο με μαγειρικές συνταγές, το «Eva’s Kitchen: Cooking with Love for Family and Friends», το 2011, από το 2015 σχεδιάζει τη δική της sportswear σειρά για το Sunrise Brands και στον ελεύθερο χρόνο της δειγματίζει τις πιο φαντασμαγορικές δημιουργίες υψηλής ραπτικής στα πιο λαοπρόβλητα κοσμικά events. Ναι, τελικά είναι ωραία να είσαι η Εύα Λονγκόρια.