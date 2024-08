Κλείσιμο

περιέγραψε πώς οτη βοήθησε, όσο έπαιζαν στα «Φιλαράκια».Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast «Where Everybody Knows Your Name» του Sirius XM, η 61χρονη ηθοποιός μίλησε για το πώς ο πρώην συμπρωταγωνιστής της τη βοήθησε να διαχειριστεί το άγχος της για την ερμηνεία της ως Φοίβη Μπουφέ κατά τις πρώτες μέρες της κωμικής σειράς.Η Κούντροου εξομολογήθηκε: «Μου πήρε αν όχι ενάμιση χρόνο, ίσως δύο σεζόν, μέχρι να νιώσω ότι είχα καταλάβει τη Φοίβη».«Τα πράγματα που έλεγε ήταν τόσο εξωφρενικά παράλογα που για να τα δικαιολογήσω, έλεγα: "Ουφ!"», θυμήθηκε. «Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να καταλάβω: "Εντάξει, πώς είναι δυνατόν να πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια ή καλή ιδέα ή λογικό να το πω;"».Η Κούντροου εξήγησε ότι έκανε πραγματική «υποκριτική δουλειά» στον χαρακτήρα της, αλλά μόλις στη δεύτερη ή τρίτη σεζόν ένιωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.«Έλεγα: "Κάτι δεν πάει καλά", γιατί δεν έκανα τη δουλειά που έκανα», είπε. «Έχω χαλαρώσει. Είμαι τεμπέλα και θύμωσα πολύ με τον εαυτό μου, και ήρθε ο ΛεΜπλανκ. Είπε, "Τι συμβαίνει με σένα;". Είπα, "Είμαι τεμπέλα. Δεν κάνω τη δουλειά που έκανα την πρώτη και τη δεύτερη σεζόν. Δεν κάνω τη δουλειά που έκανα για τη Φοίβη, άρα δεν μπορεί να είναι καλό"».«Και εκείνος είπε: «Όχι, ξέρεις ποιος είναι ο χαρακτήρας τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τη δουλειά που έκανες. Το έχεις», και εγώ είπα, «Τι; Ωωωω», περιέγραψε η ηθοποιός.Ο παρουσιαστής του podcast σημείωσε ότι με τη βοήθεια του ΛεΜπλανκ μπόρεσε επιτέλους να νιώσει «χαλαρή».«Αυτό ήταν αρκετό», είπε η Κούντροου. «Είναι κάπως σαν κάποιος να με ταρακούνησε γιατί είχα αρχίσει να γίνομαι υστερική. Δεν έπαθα κυριολεκτικά υστερία, αλλά ξέρετε, όπως όταν παθαίνεις υστερία, κάποιος σε χαστουκίζει και απαντάς: "Ω, ευχαριστώ. Αυτό χρειαζόμουν"».Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κούντροου εμφανίστηκε στο podcast του Κόναν Ο' Μπράιεν, όπου αποκάλυψε ότι πρόσφατα άρχισε να βλέπει ξανά τα «Φιλαράκια» μετά το, θάνατο του συμπρωταγωνιστή της Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών τον Οκτώβριο του 2023.