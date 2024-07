Κλείσιμο

μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του, με επίσημο τίτλο «».Πρωταγωνιστούν οως νέος Captain America και οστον ρόλο του Προέδρου των ΗΠΑ, Θαντέους Ρος. Θα αποτελέσει την πρώτη ταινία του MCU για το 2025.Έντονο πολιτικό κλίμα, τρομοκρατία και ένας κόσμος στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου δίνουν μια πρώτη ιδέα για το τι πρόκειται να δουν οι θαυμαστές στο νέο υπερηρωικό φιλμ.Αποκορύφωμα συνιστά στο τέλος του κλιπ, η εμφάνιση του Red Hulk που εδώ και καιρό φημολογείται ότι θα αποτελεί μέρος της νέας ταινίας της Marvel. Μάλιστα η πρώτη teaser αφίσα του «Brave New World» δείχνει το χέρι του Red Hulk να κρατάει την ασπίδα του Captain America.Το καστ του της ταινίας απαρτίζουν οι: Anthony Mackie ως Captain America/Sam Wilson, Harrison Ford ως General Thaddeus "Thunderbolt" Ross, Carl Lumbly ως Isaiah Bradley, Danny Ramirez ως ο νέος Falcon, Shira Haas (Unorthodox, Netflix) ως την πρώτη ισραηλινής καταγωγής superhero/mutant, ονόματι Sabra, Tim Blake Nelson (Watchmen HBO) ως "The Leader", και η Liv Tyler ως Betty Ross.Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Julius Onah (The Cloverfield Paradox), σε σενάριο των Malcolm Spellman (Falcon and the Winter Soldier) και Dalan Musson.To «Captain America: Brave New World» αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 14 Φεβρουαρίου του 2025.