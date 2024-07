Κλείσιμο

φόρεσε ένα μπικίνι εμπνευσμένο από την αμερικανική σημαία, για να γιορτάσει την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.Η τραγουδίστρια τίμησε την εθνική γιορτή με μια νέα φωτογραφία στο Instagram, στην οποία φόραγε ένα κόκκινο, άσπρο και μπλε αστραφτερό μαγιό, καθώς αναπαρήγαγε την εμβληματική πόζα της Rosie the Riveter στην αφίσα «We Can Do It!».«Μωρό μου είσαι ένα πυροτέχνημα», έγραψε η 39χρονη στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφερόμενη στη μεγάλη της επιτυχία «Firework». Στη συνέχεια, προώθησε το επερχόμενο single της, «Woman's World», το οποίο κυκλοφορεί στις 11 Ιουλίου.Το επερχόμενο κομμάτι σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Πέρι στη μουσική και ακολουθεί την πρόσφατη εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον περασμένο μήνα.: katyperry/Instagram