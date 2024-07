Νικ

και η σύζυγός του, Βανέσα , ταξίδεψαν στην Ελλάδα και επέλεξαν τη Μύκονο για να περάσουν μερικές ημέρες διακοπών μαζί με την οικογένειά τους.Πρόκειται για τους παρουσιαστές του « Love is Blind », που αποτελεί ένα από τα επιτυχημένα ριάλιτι γνωριμιών, το οποίο προβάλλεται στο Netflix.Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι να απολαμβάνει τη θάλασσα, τον ήλιο και το παιχνίδι με τα παιδιά του στο νησί των Ανέμων.είναι Αμερικανός τραγουδιστής, ηθοποιός και παρουσιαστής, που έγινε ευρύτερα γνωστός από το ριάλιτι «Newlyweds: Nick and Jessic», στο οποίο κατέγραφε τον γάμο του με την τραγουδίστρια, Τζέσικα Σίμπσον. Εκτός από τη μουσική του καριέρα, οέχει παρουσιάσει διάφορα τηλεοπτικά σόου, όπως το «The Sing-Off» και το «Love Is Blind». Από τον γάμο του με την ηθοποιό, Βανέσα Μινίλο και πλέον,, έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.ως ανταποκρίτρια του «Entertainment Tonight» και παρουσιάστρια του MTV «Total Request Live». Έχει εμφανιστεί σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως το «How I Met Your Mother» και το «Dads».: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ