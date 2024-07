Τζορτζ Τσούνης στον Δανίκα: «Εμείς, οι ΗΠΑ, στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα ό,τι κι αν συμβεί»

Γ.ΤΣ.: Η Ιωάννα, 12 ετών, πήρε το όνομα από τον πεθερό μου, Ιωάννη.Γ.ΤΣ.: 17.Γ.ΤΣ.: Αφού είμαι 56 ετών.Γ.ΤΣ.: Δεν είχαν τίποτα. Ο πατέρας μου ήταν ορφανός, δεν γνώρισε πατέρα.Γ.ΤΣ.: Εκείνα τα χρόνια ήταν ο πόλεμος και μετά ήρθαν οι αντάρτες εκεί πάνω, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πήγε γυμνάσιο στο χωριό του και όταν τελείωσε πήγε στην Αμερική με πλοίο -το έλεγαν «Jerusalem»- και βρήκε δουλειά στο εστιατόριο του ξενοδοχείου «Roosevelt» στη Νέα Υόρκη ως γκαρσόνι. Εκείνα τα χρόνια το 80% του χωριού πήγε στοτηςκαι το 20% στο Γιορκ της Πενσιλβάνια.Γ.ΤΣ.: Οι πρώτοι Ελληνες έφυγαν το 1850 και κάτι από το χωριό. Μερικοί γύρισαν πίσω και εκείνοι που έκατσαν και έπιασαν δουλειά και είχαν λίγα χρήματα και ένα διαμέρισμα να μείνουν έφεραν αδελφούς και αδελφές και μετά γύρισαν να βρουν κάποια να παντρευτούν. Και ξεκίνησαν οικογένειες και μετά οι άλλοι από το χωριό ήξεραν ότι έχουν γνωστούς σε αυτό το μέρος, στην Αμερική, «να πάμε κι εμείς». Και όταν πήγαιναν κάθονταν στο σπίτι των γνωστών τις πρώτες εβδομάδες, μέχρι να σταθούν στα πόδια τους, τους βοηθούσαν να πιάσουν δουλειά, και μετά γινόταν τρίτη οικογένεια, τέταρτη, πέμπτη... Τώρα στο Γιορκ της Πενσιλβάνια έχει πάρα πολλούς από το χωριό μου, όμως οι περισσότεροι πήγαν στη Νέα Υόρκη. Το κτίριο όπου έμεινε η μάνα μου με την οικογένειά της ήταν στο Ουάσινγκτον Χάιτς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Είχε έξι διαμερίσματα το κτίριο, και στα έξι ζούσαν άνθρωποι από τον Πλάτανο.Γ.ΤΣ.: Οχι, ο πατέρας μου ήταν οκτώ χρόνια μεγαλύτερος από τη μάνα μου και όταν έφυγε η μάνα μου ήταν μικρό παιδί. Οταν έφυγε ο πατέρας μου το 1953, το χωριό είχε 1.100 ανθρώπους - τώρα έχει 80. Ηξερε την οικογένειά της, αλλά δεν ήξερε τη μάνα μου. Στο κτίριο όπου έμενε η οικογένεια της μάνας μου έμενε ο αδερφός του πατέρα μου και έτσι γνωρίστηκαν».Γ.ΤΣ.: By love, αλλά η μάνα μου τον περίμενε πέντε χρόνια να την παντρευτεί. Ο πατέρας μου είχε μια αδελφή και είχε υποχρέωση για την προίκα της, αφού δεν είχε πατέρα. Και τα πρώτα λεφτά πήγαν για να βοηθήσουν την αδελφή του και τον γαμπρό του να χτίσουν το σπίτι στην Αθήνα. Και ο πατέρας μου έλεγε: «Θέλω να κάνω αυτό πρώτα και μετά θα παντρευτώ».Γ.ΤΣ.: Εμένα, την Αναστασία, που είναι ενάμιση χρόνο μικρότερη, και πιο μετά τη Βασιλική, που είναι οκτώμισι χρόνια μικρότερη.Γ.ΤΣ.: Ναι, και η Αναστασία και η Βασιλική είναι δασκάλες.Γ.ΤΣ.: Να σας πω πρώτα, αν μου επιτρέπετε, πώς είναι να μεγαλώνεις ως Ελληνοαμερικανάκι στην Αμερική.Γ.ΤΣ.: Οι γονείς μου ναι, εκείνα τα χρόνια. Την Αμερική την έχτισαν μετανάστες, όμως δεν ήταν πάντοτε εύκολα - και όχι μόνο για τους Ελληνες, και για τους Ιταλούς, τους Ιρλανδούς και για άλλους. Αλλά η Αμερική είναι μια χώρα που σου δίνει ευκαιρίες και ελπίδα. Αμα θέλεις να πατήσεις δουλειά στην Αμερική, μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις. Οι δέκα πιο πλούσιοι άνθρωποι της Αμερικής, που καθένας έχει από 100 μέχρι 230 δισ. -ο Ιλον Μασκ, ο Τζεφ Μπέζος, ο Λάρι Ελισον, ο Γουόρεν Μπάφετ, ο Λάρι Πέιτζ, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Σεργκέι Μπριν, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Στιβ Μπάλμερ, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ- τα έκαναν μόνοι τους, δεν τα βρήκαν από την οικογένεια. Πού αλλού συμβαίνει αυτό με τους δέκα πιο πλούσιους ανθρώπους σε ένα κράτος;Γ.ΤΣ.: Πουθενά. Η Αμερική είναι ένα κράτος ευκαιρίας. Δεν τη νοιάζει από πού ήρθες, από πού άρχισες, ποια είναι η οικογένειά σου.Γ.ΤΣ.: Κι εμείς το ζήσαμε το American dream. Ο πατέρας μου άρχισε από το τίποτα. Oταν γεννήθηκα το ’67 ο πατέρας μου δούλευε σε εστιατόριο. Oμως πάτησαν δουλειά. Και η μάνα μου μού είπε: «Δεν με νοιάζει, θα καθαρίσω τουαλέτες, θα κάνω ό,τι χρειάζεται, όμως εσύ θα πας σχολείο, θα γίνεις επιστήμονας». Και αυτό ήθελα να κάνω. Γιατί τα χρήματα τα έχεις μια μέρα, μπορεί να τα χάσεις την άλλη. Ομως το σχολείο, η φώτιση, αυτό είναι το θεμέλιο, αυτή είναι η περιουσία σου. Και αυτό έκανα κι εγώ, και η Αναστασία, και η Βασιλική. Εγώ όταν πήγα στο σχολείο, 4 χρόνων, δεν ήξερα ούτε μία λέξη αγγλικά. Γιατί στο σπίτι μιλάγαμε μόνο ελληνικά. Και στο σχολείο έπρεπε να μάθω τα αγγλικά.Γ.ΤΣ.: Ναι, ταυτόχρονα. Δευτέρα με Παρασκευή στο αμερικανικό, Σάββατο στο ελληνικό σχολείο, στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Και Κυριακή στην εκκλησία, ήμουν παπαδοπαίδι μέχρι 17 ετών. Η μητέρα μου ακόμη τραγουδάει στη χορωδία, στην εκκλησία μας.Γ.ΤΣ.: Οχι, έχει πεθάνει 23 χρόνια τώρα.Γ.ΤΣ.: Εμείς, οι, πρέπει να κρατάμε τις ρίζες μας πιο σφιχτές. Γιατί εδώ στην Ελλάδα περπατάς έξω και είναι όλα ελληνικά, στην Αμερική είναι λίγο πιο δύσκολα. Πρέπει να δουλέψεις για να τα βρεις. Είχαμε την εκκλησία μας, ορισμένα σχολεία, τους συλλόγους. Πηγαίναμε την Κυριακή στον σύλλογο του Πλάτανου, στις χοροεσπερίδες.Γ.ΤΣ.: Ναι. Είχαν συλλόγους από τη Ναύπακτο, από τον Πλάτανο και από άλλα χωριά. Και όλοι μας τις Κυριακές πηγαίναμε στον σύλλογο και έτσι κρατηθήκαμε μαζί. Εκκλησία, σύλλογος, πολλοί Ελληνες είχαν εστιατόρια, στις γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα, είχαμε 50 άτομα στο σπίτι. Και το κάνουμε ακόμα. Εχουμε το αρνί...Γ.ΤΣ.: Στο σπίτι μας, στην αυλή. Θέλαμε να κρατήσουμε τις ρίζες μας. Ο πατέρας μου έλεγε: «Μην ξεχάσεις τις ρίζες σου». Και η μάνα μου μού έλεγε -θα γελάσεις τώρα- «μην τυχόν μου φέρεις καμιά ξένη». Για τη μάνα μου, ξένη είναι κάποια από τα Τρίκαλα, από την Τρίπολη, από την Καβάλα... «Αγρίνιο, Καρπενήσι, Μεσολόγγι, Ναύπακτος», μου είπε.Γ.ΤΣ.: Η οικογένεια της Ολγας είναι από τον Αγιο Δημήτρη. Είναι διπλανό χωριό, 17 χιλιόμετρα από τον Πλάτανο. Τα κατάφερα! Και τα ελληνικά της Ολγας είναι τέλεια, καλύτερα από τα δικά μου. Και η πρώτη γλώσσα που έμαθαν τα παιδιά μας ήταν τα ελληνικά.Γ.ΤΣ.: Το έχω δει.Γ.ΤΣ.: Δεν ήταν εύκολο για τη μάνα μου και τον πατέρα μου, μέσα στη φτώχεια, χωρίς χρήματα, χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα, σε σπίτια χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς τουαλέτα, να φύγουν από το χωριό και να έρθουν στη Νέα Υόρκη και να αρχίσουν τη ζωή από την αρχή.Γ.ΤΣ.: Ηξερα την οικογένειά της. Η Ολγα είναι πέντε χρόνια μικρότερη, όμως ήξερα την αδερφή της που είναι στη δική μου ηλικία και ήμασταν φίλοι. Ηξερα την Ολγα από γάμους και αυτά τα πράγματα και πριν από 21 χρόνια ήμασταν μαζί σ’ ένα dinner party σ’ ένα εστιατόριο και τη γνώρισα και έναν μήνα μετά αρραβωνιαστήκαμε.Γ.ΤΣ.: Τη δεύτερη φορά που βγήκαμε έξω, τρεις μέρες μετά, Παρασκευή βράδυ, εγώ ήξερα ότι θα παντρευτούμε. Και το ήξερε κι εκείνη. Το Σάββατο έπρεπε να πάω στο Γιορκ της Πενσιλβάνια για ένα μνημόσυνο του ξαδέρφου μου και πήγα με τις δύο αδερφές μου και τη μάνα μου. Την Κυριακή είμαι στο μνημόσυνο στην εκκλησία του Γιορκ και βλέπω στο ταβάνι τρεις μεγάλες εικόνες: η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Σοφία και η Αγία Ολγα. Και με σπρώχνει η αδελφή μου η Αναστασία και της λέω: «Ναι, το βλέπω». Η πρώτη φορά που είδα μια εικόνα της Αγίας Ολγας. Τι να σου πω, ο Θεός έκανε κάτι από εκεί πάνω. Μετά από τέσσερις εβδομάδες αρραβωνιαστήκαμε, είμαστε 21 χρόνια μαζί και κάναμε τρία παιδιά.Γ.ΤΣ.: Εχει ντοκτορά στη φυσιοθεραπεία. Είναι πολύ πιο έξυπνη από μένα.Γ.ΤΣ.: Οχι, σταμάτησε. Είναι Ελληνίδα μαμά, με τα παιδιά.Γ.ΤΣ.: Το πρώτο πράγμα που αγόρασα ήταν οικόπεδο, να χτίσω storage facility, αποθήκες. Τα πρώτα χρόνια πήρα 2%, 5%, 8% και το 2004 αγόρασα το πρώτο ξενοδοχείο μου, ένα «Radisson». Και από εκεί και πέρα είχα πολλή τύχη στη ζωή μου.Γ.ΤΣ.: Ολα.Γ.ΤΣ.: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οιή οι. Εγώ ήμουν στο Greek Lobby και ασχολούμουν με τα εθνικά θέματα της Ελλάδας. Γι’ αυτό μπήκα στην πολιτική. Τώρα δεν κάνω πολιτικά ως πρέσβης. Τον πρόεδρο Μπάιντεν τον ξέρω 20 χρόνια, τότε ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και αγαπούσε την Ελλάδα, γνώριζε τα θέματα του Αιγαίου και συζητούσαμε για το πώς θα έχουμε σταθερότητα και πώς θα βοηθήσουμε την Ελλάδα.Γ.ΤΣ.: Τότε δούλεψα πολύ με τον Εντι Ζεμενίδης, που ήταν εκτελεστικός διευθυντής του HALC, του Hellenic American Leadership Council. Οι δυο μας δουλεύαμε πολύ για αυτά τα θέματα μέχρι να γίνω πρέσβης.Γ.ΤΣ.: Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν το 1987 που ο Δουκάκης έτρεξε για πρόεδρος. Ημουν φοιτητής ακόμα. Ολοι μπήκαμε στα πολιτικά για να έχουμε τον πρώτο Ελληνα πρόεδρο στην Αμερική. Και μετά, όταν μεγάλωσα και είχα δουλειά και μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο, το έκανα.Γ.ΤΣ.: Είμαι και με τους Ρεπουμπλικάνους, και με τους Δημοκρατικούς που αγαπάνε την Ελλάδα και θέλουν να τη βοηθήσουν. Σήμερα αναχώρησε ο γερουσιαστής Μπούκερ, Δημοκρατικός. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα έξι γερουσιαστές εδώ, οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι. Την προπροηγούμενη είχα πέντε Ρεπουμπλικάνους με επικεφαλής τον Τζέρι Μοράν και μία Δημοκρατική, τη γερουσιαστή Γκίλιμπραντ. Ολοι έρχονται στην Ελλάδα και πηγαίνουν να δούνε τον πρωθυπουργό, τον κ., τον κ.και μαθαίνουν πώς μπορούν Αμερική και Ελλάδα να δουλέψουν μαζί. Γιατί η Ελλάδα συμπεριφέρεται με αξίες και αρχές. Και είναι ένας αποτελεσματικός και ικανός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι ΗΠΑ εκτιμούν τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Ελλάδα στη διεθνή σκηνή και οι σχέσεις είναι πιο στενές από ποτέ. Η Ελλάδα είναι ο βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ., ήρθε στα Χανιά, στο σπίτι του πρωθυπουργού. Και είπε: «Στα 30 χρόνια που είμαι διπλωμάτης, ποτέ δεν είδα τις σχέσεις της Αμερικής με την Ελλάδα να είναι τόσο σφιχτές, τόσο καλές». Και θα γίνουν ακόμη καλύτερες. Αυτή είναι η δουλειά που κάνω κάθε μέρα, γιατί θέλω κάθε Ελληνας και Ελληνίδα να ξέρουν ότι εμείς, η Αμερική, στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα. Ο,τι και να συμβεί.Γ.ΤΣ.: Ναι. Είναι δημοκρατία, έχει αξίες και αρχές. Να δεις μόνο τον τουρισμό. Πριν από δύο χρόνια 800.000 Αμερικανοί ήρθαν στην Ελλάδα και πέρυσι 1,4 εκατομμύρια. Αυτό τον χρόνο μπορεί να φτάσουν στα 2 εκατομμύρια. Πριν από δέκα χρόνια δεν είχαν ούτε μία απευθείας πτήση. Τώρα έχουν 82 την εβδομάδα και σε δύο χρόνια θα είναι παραπάνω από 100. Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ είναι πολύ σφιχτές. Και να δεις τώρα τις αμερικανικές εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα: η Pfizer, η Cisco, η Google, η Amazon Web Services, η Microsoft... Ερχονται και κάνουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Και το άλλο σημαντικό είναι τα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι το να έρχονται Αμερικανοί φοιτητές στην Ελλάδα και να έχεις Ελληνόπουλα που πηγαίνουν στην Αμερική να σπουδάσουν είναι πολύ καλό. Στην Ελλάδα για χρόνια τα πανεπιστήμια ήταν μόνο δημόσια. Το σέβομαι αυτό, και εύχομαι αυτά τα πανεπιστήμια να είναι τα καλύτερα που υπάρχουν. Ομως τώρα μπορούν οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να πάνε σε μη κρατικά πανεπιστήμια.Γ.ΤΣ.: Για αυτό το θέμα ήμουν στη Βοστόνη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σε δύο πανεπιστήμια. Δουλεύουμε κάθε μέρα για να μπορούμε να φέρουμε αμερικανικά πανεπιστήμια εδώ. Η πρεσβεία μας ήταν στο NAFSA (National Association of Foreign Student Advisers) στη Νέα Ορλεάνη με ελληνικά πανεπιστήμια, για το πώς μπορούμε να κάνουμε κοινά πτυχία. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022 ήρθαν στην Ελλάδα 30 πανεπιστήμια από την Αμερική για να δουλέψουν με τα ελληνικά πανεπιστήμια και να ανταλλάξουν φοιτητές. Το Columbia University Ivy League έκανε το 10ο Columbia Global Campus εδώ, στην Αθήνα. Πριν από μία βδομάδα ήμουν με το Texas A&M, ένα πολύ μεγάλο και φημισμένο πανεπιστήμιο της Αμερικής, που είχε έρθει εδώ και πήγαμε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έκανα μια ομιλία. Ολα αυτά είναι για να έχουν ευκαιρίες όλα τα παιδιά της Ελλάδας και όλα τα παιδιά της Αμερικής να σπουδάσουν όπου θέλουν. Αν κάποιος θέλει να πάει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, μπράβο του! Αν θέλει να πάει σε ένα ξένο, πάλι μπράβο του! Αν θέλει να πάει σε ένα μη κρατικό να το κάνει, γιατί όχι. H δημοκρατία, η οποία γεννήθηκε εδώ, στην Ελλάδα, σημαίνει ελευθερίες και αξίες, ελευθερία αυτοδιάθεσης. Εδώ για πρώτη φορά στην Ιστορία οι άνθρωποι αποφάσισαν πώς θέλουν να κυβερνηθούν. Η δημοκρατία είναι το εφαλτήριο για όλες τις ελευθερίες. Και μία από αυτές πρέπει να είναι η ελευθερία της επιλογής. Η ελευθερία να αγαπάς όποιον αγαπάς, να είσαι αυτό που είσαι, να έχεις ευκαιρίες, ανεξιθρησκία, ελευθερία να επιλέξεις τη μόρφωση που θες. Και θα πρέπει να σεβόμαστε τις επιλογές του καθενός.Γ.ΤΣ.: Ναι, έκανα εμπορικά κέντρα, διαμερίσματα, εργοστάσια. Τα περισσότερα που έκανα ήταν ξενοδοχεία, όμως είχα κάνει και άλλες επενδύσεις. Σταμάτησα τη δικηγορία το 2004-2005 και άρχισα να ασχολούμαι full time με τα ακίνητα.Οταν άρχισε να μιλάει για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες παραλίγο να τον πιάσουν τα δάκρυα. Το παρελθόν έχει στοιχειώσει την ψυχή του. Να τα ακούνε όλοι αυτοί που κατηγορούν και χλευάζουν. Ολοι αυτοί που σπεκουλάρουν για ψήφους από αφελείς.Γ.ΤΣ.: Οταν σου είπα «είμαι τυχερός σε αυτή τη ζωή», το εννοούσα. Αλλά η μεγαλύτερη περιουσία είναι η υγεία σου, η οικογένειά σου και οι φιλίες σου. Και εγώ έχω την Ολγα, τρία παιδιά, υγεία στο σπίτι, φαγητό στο τραπέζι. Δεν το έχουν όλοι αυτό το πράγμα. Και αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Είμαστε πολύ τυχεροί που μένουμε στην Ελλάδα και έχουμε ευκαιρίες. Υπάρχουν 117 εκατομμύρια εκτοπισμένοι άνθρωποι, και οι μισοί είναι παιδιά. Σκέψου τώρα η μάνα να πάρει δύο μικρά παιδιά, 4 ετών και 2 ετών, να μπει σε ένα μικρό βαπόρι και να φύγει από τον τόπο της γιατί έχουν πόλεμο ή πεινάνε. Και να προσπαθούν να έρθουν κάπου όπου θα έχουν ευκαιρίες, θα έχουν μια ζωή. Και πολλοί προσπαθούν να έρθουν στην Αμερική, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, όχι γιατί θέλουν να χαλάσουν αυτή τη χώρα, αλλά γιατί θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους μια ευκαιρία. Το ίδιο που έκαναν η μητέρα μου και ο πατέρας μου για εμάς. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε. Οχι μόνο τη δική μας οικογένεια, τη δική μας γειτονιά, τη δική μας πολιτεία. Πρέπει να σκεφτόμαστε όλους. Αγαπάω τα παιδιά μου. Αγαπάω τα παιδιά σου. Αγαπάω τα παιδιά του γείτονα. Αγαπάω τα παιδιά που έρχονται από τη Συρία... Σε τι φταίνε αυτά τα παιδιά; Εύχομαι να έχουν αυτά τα παιδιά μια ευκαιρία να ζήσουν χωρίς φόβο, να έχουν ευκαιρία να πάνε στο σχολείο, να έχουν μια ωραία ζωή, να κάνουν και αυτά οικογένεια και παιδιά, να μπορούν να σπουδάσουν και να γίνουν κάτι. Αυτό δεν είναι μόνο σωστό για την κοινωνία των πολιτών, είναι σωστό και για την οικονομία μας.Γ.ΤΣ.: Κοίτα τη Δύση, την Αμερική, την Ευρώπη, τη γήρανση του πληθυσμού τους. Χρειαζόμαστε στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη ανθρώπινο δυναμικό. Στις κατασκευές, στην υγεία, στον τουρισμό, στη γεωργία. Δεν έχουμε εργάτες γης. Να δώσουμε στους ανθρώπους που είναι εδώ δουλειά, να βάλουν τα παιδιά στο σχολείο, να μάθουν ελληνικά.Γ.ΤΣ.: Είμαι ευγνώμων. Κοίτα, είμαι πολύ καλός φίλος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι Ελληνάρας, Ελληνάρας! Οι γονείς του είναι από τη Νιγηρία, όμως δεν ξέρω μεγαλύτερο Ελληνα από τον Γιάννη. Θα πάω στον γάμο του τον Αύγουστο. Ελληνάρας! Και θα παίξει τώρα σημαντικούς αγώνες για την Ελλάδα. Και ξέρω και τον Κώστα, τον Αλέξη, τον Θανάση, τη μάνα τους. Η Ελλάδα τού έδωσε ευκαιρία και ο Γιάννης έχτισε σπίτι εδώ, κάνει διακοπές εδώ. Οταν τελειώσει με το NBA, εδώ θα μεγαλώσει τα παιδιά του. Αυτό θέλουν και οι άλλοι, ευκαιρίες για όλους. Κανείς δεν θέλει να χαλάσει την Ελλάδα, να αλλάξει την Ελλάδα. Εγώ θέλω να έχουμε νόμιμη μετανάστευση, νόμιμο άσυλο, ο νόμος είναι νόμος, και το σέβομαι αυτό το πράγμα. Και σε αυτούς που είναι εδώ να δώσουμε μια ευκαιρία να δουλέψουν, να πληρώσουν φόρους, να βοηθήσουν την οικονομία, να έχουν μια καλή ζωή.Γ.ΤΣ.: Οι γονείς μου και η οικογένειά μου το έχουν ζήσει αυτό. Και νομίζω, οι ευκαιρίες που έδωσε η Αμερική στην οικογένειά μου τη βοήθησαν. Οπως νομίζω και ότι η οικογένειά μου βοήθησε την Αμερική.Γ.ΤΣ.: Εχω δύο δουλειές. Την ημέρα είμαι στην πρεσβεία, meetings, meetings, meetings μέχρι το απόγευμα. Από τις 7 η ώρα μέχρι τη νύχτα, ομιλία, ομιλία, ομιλία, θα πάω σε ένα dinner, πολλές ομιλίες.Γ.ΤΣ.: Είναι. Ομως αγαπάω τη δουλειά και την ευκαιρία να πάω να γνωρίσω Ελληνες. Περπατάω παντού όπου πηγαίνω, δεν θέλω να πηγαίνω με αυτοκίνητο.Γ.ΤΣ.: Από Αλεξανδρούπολη μέχρι Πύλο, από Γιάννενα μέχρι Μάνη.Γ.ΤΣ.: Και με την οικογένεια, αλλά για τη δουλειά μου.Γ.ΤΣ.: Οι διακοπές είναι στο χωριό. Πηγαίνω πολλές φορές τον χρόνο, είναι και το πανηγύρι στις 23 Αυγούστου και θα είμαι εκεί. Ολα τα μέρη της Ελλάδας είναι πανέμορφα, δεν θέλω να τα ξεχωρίσω. Εχω πάει παντού, όχι μόνο σε νησιά. Μου αρέσουν τα χωριά, μου αρέσει να σταματάω σε χωριά για καφέ.Γ.ΤΣ.: Οταν ήμουν μαθητής, μπορούσα να το κάνω. Τώρα έχω δυσκολία, μου παίρνει 30 λεπτά να διαβάσω μία σελίδα. Αμα δεν το κάνεις κάθε μέρα...Γ.ΤΣ.: Διάβαζα. Και Ομηρο. «Ιλιάδα», «Οδύσσεια» και Σοφοκλή, «Αντιγόνη». Τα καλύτερα μαθήματα που θα μάθεις στη ζωή σου θα τα μάθεις από τα αρχαία. Οταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, έκανα Κλασικές Σπουδές. «Αντιγόνη» του Σοφοκλή: «Δεν είναι κακό να κάνεις λάθος, το κακό είναι να μην αλλάζεις όταν ξέρεις το λάθος σου». Αυτό το μάθημα σε βοηθάει πολύ.: «Ολη η αγάπη που έχεις για τους άλλους έρχεται από την αγάπη που έχεις για τον εαυτό σου». Επίσης, το «γνώθι σαυτόν» είναι πολύ σημαντικό, όπως και το «εν οίδα ότι ουδέν οίδα». Σήμερα έχουμε 27 του μήνα. Ξέρω ό,τι ξέρω μέχρι σήμερα. Και ξέρω και ό,τι δεν ξέρω. Ομως θα προσπαθώ κάθε μέρα να μάθω τι άλλο χρειάζομαι. Ολη η δυτική σκέψη ξεκινάει από την Ελλάδα. Ολοι έχουμε υποχρέωση στους αρχαίους Ελληνες, γιατί μας έδωσαν φως. Και είμαι περήφανος που είμαι Ελληνας και μπορούσα να τους διαβάσω.Γ.ΤΣ.: Τώρα είμαι ο πρέσβης της Αμερικής, ξέρω τη δουλειά μου. Ομως είμαι Αμερικανός ελληνικής καταγωγής. Θα πρέπει όλοι να είμαστε υπερήφανοι για την κληρονομιά μας. Κι εγώ είμαι περήφανος 100%. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Γιώργος είναι Ελληνάρας. Θα τελειώσω τη δουλειά σε επτά μήνες.Γ.ΤΣ.: Τέλος Ιανουαρίου τελειώνει η δουλειά μου.Γ.ΤΣ.: Δεν μπορεί να είναι μόνο «εγώ, εγώ, εγώ». Πρέπει να δώσουν την ευκαιρία σε κάποιον άλλον να το κάνει.Γ.ΤΣ.: Ναι. Η Ελλάδα είναι στην καρδιά μου, θα είμαι εδώ να βοηθήσω την Ελλάδα, αλλά θα έχουμε άλλον πρέσβη.Γ.ΤΣ.: Ο πατέρας μου έλεγε: «Εργα, παιδάκι μου, όχι λόγια». Κι εγώ πρέπει να δώσω την ευκαιρία σε κάποιον άλλον να κάνει τη δουλειά.Γ.ΤΣ.: Δεν μπορώ να πιστέψω την αγάπη, την καλοσύνη, τη φιλοξενία που μου έχουν δείξει οι Ελληνες. Περπατάω στον δρόμο, με σταματάνε, πάω στο εστιατόριο, έρχονται στο τραπέζι και μου μιλάνε, μου δίνουν τόση χαρά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την αγάπη που μου έχουν δείξει η Ελλάδα και οι Ελληνες.Φεύγοντας μου έδωσε τον αριθμό του κινητού του. Και με ρώτησε: «Πότε θα πας διακοπές;». «Τον Αύγουστο», του απάντησα και συνέχισα: «Ελα στην Κουρούτα για ψαρόσουπα στο “Αχίλλειον”, θα γλείφεις τα δάχτυλά σου». Στον ενικό, φυσικά, γιατί η κουβέντα ήταν εντελώς προσωπική.Και μου είπε: «Πάρε με τηλέφωνο, θα είμαι απέναντι και σε βεβαιώ θα έρθω να κολυμπήσουμε και να φάμε μαζί».Τι να σας πω, ο Γιώργαρος αξέχαστος!