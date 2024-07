Desmond Child, ο συνθέτης του soundtrack της ζωής μας

Ο πολυβραβευμένος δημιουργός γράφει ακατάπαυστα επιτυχίες

Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ με την Σέρ Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ και η Μπρουκ Σιλντς

Εκτός από συνεργάτης, ο Τζον Μπον Τζόβι είναι ένας από τους νονούς των γιων του Και ο στενός φίλος του Ρίκι Μάρτιν έχει κάνει επιτυχίες με συνθέσεις του

Με τον Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith

Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ Ντέσμοντ Τσάιλντ και Νταϊάνα Ρος

«Desmond Child Rocks The Parthenon» στο Ηρώδειο (2022)

«I Was Made for Lovin’ You», «I Hate Myself for Loving You», «You Give Love a Bad Name», «Livin’ la Vida Loca» είναι ένα απειροελάχιστο δείγμα από τις επιτυχίες που έχουμε χορέψει μέχρι τελικής πτώσης και έχει γράψει οΟ βραβευμένος με Latin Grammy και Prime Time Emmy Αμερικανός συνθέτης, παραγωγός και συγγραφέας είναι ο δημιουργός πίσω από τα soundtracks μερικών από τις πιο ανέμελες και χαρούμενες στιγμές μας, έχοντας χτίσει μια χρυσή καριέρα με αξεπέραστες επιτυχίες και συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Τον συναντήσαμε στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του masterclass που πραγματοποίησε στην Αθήνα, και ξεδιπλώσαμε την ιστορία της συναρπαστικής ζωής του.Η ιδέα να ξεκινήσω την αυτοβιογραφία μου γεννήθηκε κάπου γύρω στο 2016, όταν συνειδητοποίησα ότι τα χρόνια έχουν περάσει (σ.σ.: γεννημένος το 1953, είναι σήμερα 71 χρόνων) και θέλησα να καταγράψω την ιστορία μου. Το είδα ως μια παρακαταθήκη για τους δύο γιους μου, Ρομάν και Νάιρο. Για εκείνους είμαι απλώς ένας «μπαμπάς», όπως θα έπρεπε. Σκέφτηκα, όμως, ότι θα έρθει η ημέρα που θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο και θα γνωρίσουν σημαντικά κομμάτια της ζωής μου.Ν.Τ.: Τη γνωριμία με τον έρωτα της ζωής μου, τον σύζυγό μου Κέρτις (σ.σ.: Σο). Συνέβη πριν από 34 χρόνια και μέσα από πολλά σκαμπανεβάσματα -τα οποία σίγουρα προκάλεσα εγώ- ανακάλυψα την απόλυτη ευτυχία που δεν πίστευα ποτέ ότι θα έβρισκα.Ν.Τ.: Τη μητέρα μου, την Κουβανή συνθέτρια και ποιήτρια Ελενα Κασάλς «La Musa», να γράφει τραγούδια στο πιάνο, μερικές φορές χαρούμενα και πολλές φορές λυπημένα.Ν.Τ.: Δεν μεγάλωσα σε υποδειγματικές συνθήκες. Και είμαι ευγνώμων που το σύμπαν μού έφερε έναν άνθρωπο με άπειρη υπομονή, ο οποίος με βοήθησε να μάθω να ξεπερνάω τα τραύματα από την παιδική ηλικία μου.Ν.Τ.: Βίωσα έντονα το ιερό μας ταξίδι προς την πατρότητα, όπως αυτό περιγράφεται μέσα από το οικογενειακό μας ντοκιμαντέρ «Two: The Story of Roman & Nyro» που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς στο Amazon Prime και στο YouTube (twothedocumentary.com). Ηταν ένας φάρος ελπίδας για ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της LGBTQ κοινότητας, των οικογενειών, των φίλων μας και ιδιαίτερα των γονιών μας που ανησυχούσαν ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν παππούδες. Είμαστε ζωντανή απόδειξη ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο είναι εφικτό, αλλά ότι οι γιοι μας, που είναι τώρα 22 ετών, έχουν γίνει δύο εξαιρετικοί, υποδειγματικοί νέοι που εντυπωσιάζουν με την εξυπνάδα και την ενσυναίσθησή τους.Ν.Τ.: Ως αφοσιωμένος σύζυγος, ξυπνάω κάθε πρωί με τον Κέρτις στο πλευρό μου. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τεχνικές αναπνοής του Βιμ Χοφ και διαλογισμό με δηλώσεις ευγνωμοσύνης και προσευχή.Ακολουθεί το πρωινό αλλά και η σωματική άσκηση - περπάτημα για παράδειγμα. Μετά θα πάω στο στούντιο για να γράψω και να ηχογραφήσω. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε συνήθως τις ειδήσεις και μετά θα βάλουμε κάποια ταινία ή μία από τις αγαπημένες μας σειρές, όπως «Βίκινγκ», «Game Of Thrones», «Ripley», «Μπρίτζερτον» κ.ά.Ν.Τ.: Τις θυμάμαι όλες, αφού ταυτίζονται με σημαντικές στιγμές της ζωής και της καριέρας μου. Στις κορυφαίες στιγμές συγκαταλέγονται το «I Was Made For Lovin’ You» με τον Πολ Στάνλεϊ των Kiss και το «Livin’ On A Prayer» με τους Τζον Μπον Τζόβι και Ρίτσι Σαμπόρα. Και τα δύο αυτά τραγούδια προκαλούν τεράστιο ενθουσιασμό στο κοινό. Το «I Was Made For Lovin’ You» μάλιστα έγινε πρόσφατα η μεγάλη επιτυχία του Ράιαν Γκόσλινγκ στο «The Fall Guy».Ν.Τ.: Είμαι πολύ δεμένος με τον, που είναι και ένας από τους νονούς των παιδιών μας, αλλά και με τον, ο οποίος, εμπνευσμένος από το δικό μας παράδειγμα, απέκτησε τους δίδυμους γιους του, τον Ματέο και τον Βαλεντίνο, μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης και της παρένθετης μητέρας.Ν.Τ.: Δεν θεωρώ τον εαυτό μου διασημότητα. Οι περισσότεροι μπορεί να γνωρίζουν το όνομά μου μέσα από τα τραγούδια που έχω γράψει, αλλά δεν θα με αναγνωρίσουν όταν περπατάω στον δρόμο. Μακάρι να συνέβαινε αυτό!Ν.Τ.: Ναι, σε μια δύσκολη περίοδο χρειάστηκε να αφιερώσω χρόνο στην ψυχανάλυση ώστε να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου. Δημιουργούσα συχνά συγκρούσεις. Ηταν πολύ ωφέλιμο που πέρασα αυτή τη διαδικασία μαζί με τον σύντροφό μου, ειδικά προτού αποφασίσουμε να κάνουμε τα δικά μας παιδιά.Ν.Τ.: Δεν είμαι πρίγκιπας, αν και έχω πριγκιπικούς τρόπους. (γελάει) Λοιπόν, ας μιλήσουμε σοβαρά. Ο Ούγγρος πατέρας μου, ο βαρόνος Τζόσεφ Σ. Μάρφι, χρίστηκε ιππότης από το τάγμα των Οσπιτάλιων Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη και τιμήθηκε για τα κατορθώματά του προτού πεθάνει. Στη συνέχεια οι τίτλοι του μεταβιβάστηκαν στον πρωτότοκο γιο του, που είμαι εγώ, και με τη σειρά μου θα τους παραδώσω στους δίδυμους γιους μου, οι οποίοι γεννήθηκαν με κάποια δευτερόλεπτα διαφορά.Ν.Τ.: Μου αρέσει να ακούω τα τραγούδια μου να παίζονται, ειδικά στα ταξί της Αθήνας!Ν.Τ.: Φέραμε για πρώτη φορά τους γιους μας στην Ελλάδα όταν ήταν 5 ετών. Στην πορεία, κάθε μας ταξίδι στη χώρα σας διαρκούσε όλο και περισσότερες ημέρες, αφού αναπτύξαμε ουσιαστικές φιλίες με υπέροχους ανθρώπους, όπως ο Γιώργος Λεμπέσης, ο Σάκης Ρουβάς και ο Φοίβος, με τους οποίους μάλιστα έχουμε συνεργαστεί και ελπίζω να συνεχίσουμε μαζί το μουσικό μας ταξίδι για το υπόλοιπο της ζωής μας. Απ’ αυτούς, λοιπόν, έμαθα για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα και έτσι αποφάσισα να διοργανώσω τη συναυλία «Desmond Child Rocks The Parthenon» στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού το 2022. Η βραδιά ήταν sold out και στη σκηνή εμφανίστηκαν αστέρες όπως οι, The Rasmus και πολλοί άλλοι.Ν.Τ.: Οι άνθρωποι, ο πολιτισμός και η Ιστορία της, που είναι πάντα παρούσα στην έμπνευση και στα όνειρά μου.Ν.Τ.: Ζήσε ουσιαστικά και μη σταματήσεις ποτέ να το κάνεις.Ν.Τ.: Η επιτυχία και η αποτυχία πάνε χέρι-χέρι. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Αυτός ο συνδυασμός είναι ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και να φτάνουμε πιο ψηλά.