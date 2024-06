Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d2d6p0v43vip)

μίλησε για τον φετινό κύκλο του «», τηνκαι το ντύσιμό της, τηνστο «Shopping Star» και το γεγονός ότι δεν θα ήθελε να συνεργαστεί ποτέ με τηνΟ γνωστός σχεδιαστής μόδας έδωσε συνέντευξη στην κάμερα του «I Love Σου Κου».Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να δουλέψει ποτέ ως μέρος πάνελ, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Όχι, όχι δεν θέλω. Μου έχουν προτείνει πάρα πολύ και τώρα έχω δυο-τρεις προτάσεις που ήταν χαριτωμένες... Με την Μπέττυ θα ήθελα να κάνω κάτι σαν τρελός, την αγαπώ πάρα πολύ».Ενώ, για το άτομο με το οποίο δεν θα συνεργαζόταν ποτέ, ο σχεδιαστής έδωσε καθαρά την απάντησή του: «Με τη Μαλέσκου δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ. Έβαλα Χ στην προτίμησή της για την αγάπη που της έχω, διότι πρέπει να επιλέγουμε τι κάνουμε. Θα πω, για να μην παρεξηγηθώ, ένα concept που γίνεται σε στιγμή μηδέν, δεν υπάρχει περίτπωση να πιάσει με τίποτα. Στενοχωρήθηκα πιο πολύ απ' όλα για δύο ανθρώπους, για τον Μικρούτσικο, γιατί τον θεωρώ έναν άνθρωπο έτσι πολύ balkanic, αλλά με γνώση μέσα του και μετά για τη Μαλέσκου».Σε άλλο σημείο, σχολίασε τη φετινή σεζόν του My Style Rocks, στο οποίο ήταν κριτής: «Ήταν οκ, γιατί υπήρχε ποικιλία προσωπικοτήτων, που φυσικά παρόλο που δεν είναι έγκλειστες γιατί το βράδυ πάνε σπίτι τους και είναι με τους δικούς τους ανθρώπους, είχαν έναν εκνευρισμό, που αυτό λέγεται ριάλιτι. Αλλά, έλα, που αρέσει πολύ στην τηλεόραση το ριάλιτι, οπότε το αφήσαμε. Όμως, θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι μόδας υπήρξε, τουλάχιστον για τα δικά μου standards. Οπότε αυτό που μου άφησε είναι μια συμβολή που είχα που ήταν αρκετά χρήσιμη, απ' ότι μου είπε ο κόσμος».Επίσης, ανέφερε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί και του χρόνου και μοιράστηκε την ομάδα που θα ήθελε μαζί του: «Θα γίνει και του χρόνου, γιατί είδα ότι βγήκε και τρέιλερ. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμη. Νομίζω ότι θα ήθελα αυτή την ομάδα. Επειδή παλιά είχα και την Έλενα Χριστοπούλου, θα ήθελα και την Έλενα να είμαστε παρέα, οι 4 αυτή τη φορά».Σχετικά με την Κατερίνα Καραβάτου που θα παρουσιάσει το «Power of Love», ο Λάκης Γαβαλάς σημείωσε: «Επειδή η Κατερίνα ξέρει να μπαλατζάρει τα πράγματα, αρχικά το "Power of Love" δεν είναι ένα σόου που αρέσει στην Ελλάδα. Αλλά, η Κατερίνα είναι η μπαλάτζα, που μπαλατζάρει τα πράγματα, αλλά την προτιμώ στο "My Style Rocks"».Για το αν θα το παρουσίαζε ο ίδιος, είπε: «Εγώ; Ως τι καλέ; Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που ερωτεύονται είναι δικό τους πράγμα και δεν θέλω να δείχνονται μπροστά σε κόσμο».Επίσης, έκρινε το στυλ της Κατερίνας Καραβάτου: «Ναι, της έλεγα: "Κατερίνα τι είναι αυτό που φοράς;". Μου έλεγε: "Δεν ξέρω, να οι στυλίστριές μου". Έλεγα στις στυλίστριες: "Τι είναι αυτό που φοράει η Κατερίνα;", μου έλεγαν: "Αυτό που φοράει". Δεν μου έλεγαν. Της έλεγα: "Ρε, εσύ ανώνυμα πράγματα φοράς;". Και γελάγαμε. Η Κατερίνα έχει άλλα πράγματα που σε τραβάνε και όχι το ντύσιμο. Το ντύσιμο ήταν κακό».Αναφορικά με το «Shopping Star», ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε: «Καταρχάς να πω για τη Βίκυ Καγιά που έμεινε σπίτι και ξεκουράστηκε και έτσι τη νοσταλγήσαμε πάλι. Όσο για την Ηλιάνα, ντάξει είναι μια κοπέλα που θέλει να είναι στην τηλεόραση, η τηλεόραση τη θέλει. Νομίζω ότι το έκανε αρκετά καλά».