Jennifer Lopez and Ben Affleck reportedly ‘living separate lives’ amid marital woes https://t.co/RwtHl5vff8 pic.twitter.com/qf2czwiyDF — Page Six (@PageSix) June 10, 2024

και οφέρεται να έχουν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον, καθώς οι φήμες περί διαζυγίου φουντώνουν.Μια πηγή δήλωσε στο «Entertainment Tonight» τη Δευτέρα ότι η Λόπεζ και ο Άφλεκ «ζουν ξεχωριστές ζωές» αλλά «δεν έχουν χωρίσει επίσημα ακόμα».«Σε αυτό το σημείο, απλά κάνουν τα δικά τους πράγματα», δήλωσε η πηγή. «Ξεκίνησαν αυτή τη σχέση πολύ αισιόδοξα και πίστευαν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν, αλλά δεν έχουν αλλάξει».Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πολλά μέσα ανέφεραν ότι τοτης Καλιφόρνιας, αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων - μόλις έναν χρόνο μετά την αγορά του ακινήτου.Η Λόπεζ και ο Άφλεκ αγόρασαν το σπίτι, το οποίο διαθέτει 17 υπνοδωμάτια και 30 μπάνια, με μετρητά έναντι 60,85 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο του 2023. Σύμφωνα με το TMZ, ζητούν «περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια» για την έπαυλη.Ενώ, ο Άφλεκ φέρεται να άρχισε να μένει σε ένα σπίτι στο Μπρέντγουντ στα μέσα Μαΐου, η τραγουδίστρια άρχισε επίσης πρόσφατα «να αναζητά σπίτια και να ψωνίζει για το δικό της», μοιράστηκε η πηγή.Επίσης, πρόσθεσε ότι η 54χρονη σταρ «στηρίζεται» στη μητέρα της, τις αδελφές της Λίντα και Λέσλι Αν και τα 16χρονα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμνε, κατά τη διάρκεια αυτής της «μεταβατικής περιόδου».Μάλιστα, η Λόπεζ ακύρωσε ακόμα και την περιοδεία της «This Is Me... Live | The Greatest Hits» για να περάσει χρόνο με «τα παιδιά της, την οικογένεια και τους στενούς της φίλους», όπως ανέφερε.Ο ηθοποιός της ταινίας «Argo», από την πλευρά του, έχει επίσης στηριχθεί στα αγαπημένα του πρόσωπα για να περάσει τις δύσκολες στιγμές - συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου φίλου, Ματ Ντέιμον.: EPA