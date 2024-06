Κλείσιμο

Ο « Άρχοντας των Δαχτυλιδιών » επιστρέφει με νέα ταινία, όπως αποκάλυψε η Warner Bros. πριν λίγο καιρό και θα επικεντρωθεί στον Gollum τουΩστόσο, υπάρχει η πιθανότητα να κάνουν την επιστροφή τους και χαρακτήρες από τα παλιότερα φιλμ. Ο Ίαν ΜακΚέλεν που αγαπήθηκε μέσα από τον ρόλο του Gandalf ρωτήθηκε σχετικά με αυτό, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στους Times. Ο 85χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε θετικός στο σενάριο της επιστροφής του διάσημου κινηματογραφικού μάγου, αλλά με μία... προϋπόθεση.Η απάντησή του ήταν: «Έχω ακούσει ότι ο Gandalf θα μπορούσε να επιστρέψει, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει script (σενάριο), δεν έχει γίνει κάποια πρόταση και δεν υπάρχουν σχέδια. Το αν θα σκεφτώ να παίξω ξανά τον Gandalf εξαρτάται από ένα πράγμα: Αν είμαι ζωντανός».Ο ηθοποιός υποδύθηκε τελευταία φορά τον Gandalf το 2014 στο Hobbit: The Battle of the Five Armies.