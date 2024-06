Coldplay: Το συγκρότημα που «έριξε» το ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κλείσιμο

Αμέτρητα βραχιολάκια led, πολύχρωμα μπαλόνια στο σχήμα της γης και εντυπωσιακά βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα μας αξέχαστη, παραμονές εκλογών, χάρη στο φαντασμαγορικό σόου που έδωσαν οιστο, μια συναυλία sold out από τις πρώτες ώρες που ανακοινώθηκε και ίσως το μεγαλύτερογεγονός της χρονιάς.Η εμφάνιση των Coldplay , στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας “Music of the Spheres” στο κοινό της Αθήνας, με τους θεατές να έχουν καταφθάσει από όλο τον κόσμο για την πρώτη από τις δυο εμφανίσεις 8 και 9 Ιουνίου, ξεπέρασε τις προσδοκίες καθώς είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας υπερπαραγωγής χωρίς όμως να ξεχνάει τη συγκίνηση: ο Κρις Μάρτιν θύμισε τον παλιό, καλό του εαυτό από τα πρώτα χρόνια παίζοντας με φαντσία και εκφραστικότητα στο πιάνο ενώ τα νέα παιδιά ζητωκραύγαζαν στις εξέδρες κάθε φορά που τα φωτάκια από τα βραχιόλια άλλαζαν σχηματισμούς ανάλογα με τον ρυθμό του τραγουδιού-ακόμα και αν δεν θυμόντουσαν απέξω τους στίχους.Κόσμος από διαφορετικές γενιές συναντήθηκε σε ένα μεγάλο πάρτι, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, τα οποία τίμησαν ακόμα και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων: το γεγονός ότι το παρών έδωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης-στον οποίο ο Κρις Μάρτιν απηύθυνε ευχαριστήριο μήνυμα γιατί μερίμνησε για το στέγαστρο- μαζί με τη σύζυγο του Μαρέβα Γραμπόφσκι και ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανος Κασσελάκης με τον σύντροφό του Τάιλερ Μακμπέθ, παραμονές εκλογών αποδεικνύει ότι δεν επρόκειτο για απλή συναυλία αλλά για μια εμφάνιση που περίμενε το κοινό, εδώ και καιρό. Είναι, ίσως, και από τις περιπτώσεις που, όπως είπε και ο φρόντμαν των Coldplay, Κρις Μάρτιν επί σκηνής, μόνο η μουσική δείχνει να μπορεί να ξεπερνάει τις αντιθέσεις και να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.Το κοινό χειροκρότησε θερμά την Αντωνία Καούρη και τη Maisie Peters , η οποία δήλωσε ότι εκπληρώνει το όνειρο της ζωής της να εμφανιστεί δίπλα στους Coldplay αν και εκεί που σείστηκε κυριολεκτικά το στάδιο όταν με τη συνοδεία της μουσικής από το E.T, ο εξωγήινος-μια απόδειξη ότι οι Coldplay παραμένουν οι απόλυτοι εξωγήινοι επί της γης θέλοντας να διαχωρίσουν τη θέση τους από τα προβλέψιμα, επίγεια όντα-ανακοίνωσαν την έλευση στη σκηνή των Κρις Μάρτιν, Γκάι Μπέριμαν, Τζόνι Μπάκλαντα και Γουίλ Τσάμπιον, δηλαδή την παρέα από το κολλέγιο που δεν έπαψε να χαράζει κοινή πορεία όλα αυτά τα χρόνια.Τους ενώνουν, άλλωστε, οι κοινές αξίες όπως φάνηκε και από τη διοργάνωση της συναυλίας που στόχο είχε να μειώσει όσο μπορεί το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα και να μας θυμίσει ότι βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.Πολλές φορές, μας επιτρέπεται, μάλιστα να αφήνουμε ελεύθερη τη φαντασία όπως φάνηκε να το κάνει ο Μάρτιν παρασύροντας μας μέσα από ένα διαρκές παιχνίδι ψευδαισθήσεων, άψογης σκηνικής παρουσίας και ενός εκπληκτικού θεάματος που δεν άφησε τίποτα απέξω: φορώντας ένα απλό tie-dye T-shirt, αεικίνητος και με όρεξη ο φρόντμαν των Coldplay καλησπέρισε το ελληνικό κοινό μιλώντας τη γλώσσα μας και λέγοντας πως είναι πολύ “ευγνώμονες”-και ναι, το είπε ολόκληρο και σωστά-που εμφανίζονται στη χώρας μας ευχαριστώντας μας για την τιμή.